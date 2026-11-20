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21 क्विंटल से कम उत्पादन पर भी पूरा लाभ, भाजपा किसान मोर्चा ने बताया ऐतिहासिक और किसान हितैषी फैसला

एमसीबी : छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धान खरीदी व्यवस्था में किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. अब ऐसे किसान जो किसी कारणवश प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की निर्धारित मात्रा के बराबर उत्पादन नहीं कर पाते, उन्हें भी निर्धारित अंतर राशि का लाभ मिलेगा. सरकार के इस निर्णय को भाजपा किसान मोर्चा ने ऐतिहासिक और किसान हितैषी बताते हुए किसानों के सम्मान एवं आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है.

इसी विषय को लेकर एमसीबी जिले के चिरमिरी स्थित भाजपा कार्यालय में किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक बृजलाल राठौर ने प्रेसवार्ता आयोजित की. इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सरकार ने धान खरीदी के दौरान किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की थी, अब कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ऐसे किसानों को भी अंतर राशि का लाभ दिया जाएगा, जो अपनी उपज कम होने के कारण 21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी मात्रा नहीं बेच पाते.

भाजपा किसान मोर्चा ने की विष्णुदेव साय सरकार के फैसले की तारीफ (ETV Bharat Chhattisgarh)

बृजलाल राठौर ने बताया कि प्रदेश में कई ऐसे किसान हैं, जिनकी जमीन की उत्पादन क्षमता प्राकृतिक परिस्थितियों और अन्य कारणों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की पैदावार नहीं हो पाती. ऐसे किसान यदि प्रति एकड़ 10 क्विंटल या उससे कम धान भी बेचते हैं, तब भी उन्हें निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से मिलने वाली राशि के अनुरूप 13,839 रुपये की अंतर राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाएगी. इससे कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी सरकार की किसान हितैषी नीति का लाभ मिल सकेगा.

उन्होंने कहा कि पूर्व में 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा पूरी करने को लेकर कई तरह की परिस्थितियां निर्मित होती थीं. कुछ मामलों में बिचौलियों की सक्रियता और धान की मात्रा पूरी करने के लिए होने वाली गतिविधियों के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था. कई बार परिवहन, धान की व्यवस्था और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती थीं. यहां तक कि कुछ परिस्थितियों में किसानों को संदेह की दृष्टि से भी देखा जाने लगता था. राठौर ने कहा कि प्रदेश सरकार के इस नए निर्णय से ऐसी परिस्थितियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी. किसानों के खाते में सीधे अंतर राशि पहुंचने से बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी और वास्तविक किसानों को आर्थिक लाभ मिल सकेगा. इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उनके सम्मान और अधिकारों की भी रक्षा होगी.

भाजपा किसान मोर्चा के नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए फैसले ले रही है. किसान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके परिश्रम से ही प्रदेश की कृषि व्यवस्था मजबूत होती है. सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले और उनकी आय में वृद्धि हो.

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक ने कहा कि संगठन भी किसानों के हितों को लेकर लगातार सक्रिय है किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने उनकी फसलों का बेहतर दाम सुनिश्चित कराने और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम किसान तक पहुंचाने के लिए किसान मोर्चा निरंतर काम कर रहा है उन्होंने प्रदेश सरकार के इस फैसले को किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि यह निर्णय किसान कल्याण आर्थिक मजबूती और किसान सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.