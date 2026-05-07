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फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की सात टीमों ने ऐसे कसा शिकंजा

इनामिया मुठभेड़ में गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )