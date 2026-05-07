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फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस की सात टीमों ने ऐसे कसा शिकंजा

खुद को घिरता देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग की, पुलिस की जवाबी एक्शन में उसके दोनों पैरों में गोली लगी.

इनामिया मुठभेड़ में गिरफ्तार
इनामिया मुठभेड़ में गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 1:20 PM IST

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फतेहपुर: जनपद में खागा के बहुचर्चित दुष्कर्म, जबरन वसूली और आईटी एक्ट प्रकरण में फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामिया अभियुक्त बबलू सिंह सिंगरौर को आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया. गुरुवार की देर रात ससुर खदेरी नदी के जंगल में हुई इस कार्रवाई ने पूरे जनपद में सनसनी फैला दी. कई दिनों से उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक पुलिस को चकमा देकर भाग रहा आरोपी आखिर खाकी के जाल में फंस गया.

आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में सात विशेष टीमें गठित की थी. टीमें लगातार अलग-अलग राज्यों में दबिश दे रही थी. इस बीच पुलिस को इनपुट मिला था कि आरोपी को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे जंक्शन सहित कई रेलवे प्लेटफार्मों पर देखा गया है. इसके बाद से पुलिस उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए थी. बुधवार देर रात थाना खागा, हथगांव, थरियांव पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ससुर खदेरी नदी के जंगल में घेराबंदी की.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक (Video Credit: ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, खुद को घिरता देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया और फायरिंग की स्थिति बनी, जिसके जवाबी एक्शन में उसके दोनों पैरों में गोली लग गई. घायल अवस्था में उसे मौके से गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध तमंचा, चार खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और नकदी बरामद की है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं और उसके अन्य आपराधिक इतिहास की भी पड़ताल की जा रही है.

इस मामले में पुलिस पहले ही दो आरोपियों ललित सिंह सिंगरौर और युवराज सिंह सिंगरौर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की तैयारी में जुटी है.


पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि खागा प्रकरण के एक लाख रुपये के इनामी अभियुक्त बबलू, जो लंबे समय से फरार चल रहा था, के संबंध में सूचना मिली कि वह खागा क्षेत्र के एक सुनसान जंगल में छिपा हुआ है. सूचना पर थाना खागा पुलिस, थाना हथगांव, थाना थरियांव एवं एसओजी की संयुक्त टीम ने उसे इंटरसेप्ट कर घेराबंदी की. इसी दौरान अभियुक्त ने अपने अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने स्पष्ट किया कि पीड़िता की सुरक्षा और गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है. उसे विधिक सहायता, चिकित्सीय सुविधा और सरकारी प्रतिकर योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

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