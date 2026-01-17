ETV Bharat / state

यूपी में फिर पुलिस एक्शन, रायबरेली में फरार अपराधी और फिरोजाबाद में ग्राम प्रधान हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार

रायबरेली/फिरोजाबाद: पिछले साल रायबरेली कोर्ट परिसर में पुलिस को चकमा देकर फरार अभियुक्त को पुलिस ने शनिवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है. इससे वह घायल हो गया है. पुलिस घायल बदमाश का इलाज जिला अस्पताल में करा रही है. वहीं, फिरोजाबाद में पुलिस ने जानलेवा हमले के आरोपी ग्राम प्रधान को हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है.





एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिंहा ने बताया कि पुलिस की गिरफ्त से भागे शातिर अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. कोतवाली क्षेत्र के मटिहा मछेछर मार्ग पर पुलिस चैकिंग चल रही थी. मुखबिर से सूचना मिली कि यह बदमाश इस रास्ते से गुजरने वाला है. पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए नदी के किनारे पहुंची तो बदमाश पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी.

एडिशनल एसपी संजीव कुमार ने बताया कि बदमाश की पहचान नाहर नट उर्फ राहुल नट के रूप में हुई है. जिसपर 23 से अधिक संगीन मामला दर्ज है. अपराधी पर 25 हजार का इनाम घोषित है.



बता दें कि 13 नवम्बर 2025 को बदमाश नाहर नट को पशु तस्करी में कोर्ट में ट्रायल पर लाया गया था. इसी दौरान नाहर नट पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था. इससे पुलिस में हड़कंप मच गया था. सीओ सदर अरुण नौहार के नेतृत्व में पुलिस टीमों को रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और शहर के मुख्य मार्गों पर तैनात किया गया. पुलिस ने चारों दिशाओं में घेराबंदी कर चेकिंग अभियान शुरू कर रखा था.



ग्राम प्रधान हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार: फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने ग्राम प्रधान मुलतान सिंह को दबंगई के आरोप में गिरफ्तार किया है. हॉफ एनकाउंटर में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी मुलतान सिंह पर ग्रामीण पर जानलेवा हमले का आरोप है. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि ग्राम जलालपुर के ग्राम प्रधान मुलतान सिंह के पास से रायफल, कारतूस बरामद किए गए हैं. कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. फरार अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.