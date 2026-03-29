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झांसी में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार; 12 दिन पहले मेडिकल के दौरान भागा था, पैर में लगी गोली

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि घायल नदीम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार
पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : March 29, 2026 at 5:38 PM IST

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झांसी : कोतवाली थाना क्षेत्र के नगरिया कुआं रोड के पास रविवार तड़के सुबह पुलिस और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी पिछले दिनों चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया था. मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया. पुलिस ने घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

एसपी सिटी प्रीति सिंह का दावा है कि पुलिस और स्वाट टीम को सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे से नगरिया पुरवा की ओर जाने वाले रास्ते पर विगत दिनों पुलिस कस्टडी से फरार हुए अभियुक्त को देखा गया है, वह अपने किसी परिचित से मिलने जा रहा है.

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: पुलिस मीडिया सेल)

उन्होंने बताया कि सूचना पर एसओजी और पुलिस ने घेराबंदी की. उन्होंने बताया कि जैसे ही नदीम ने पुलिस को देखा तो उसने बाइक को मोड़कर भागने का प्रयास किया. लेकिन, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया. पुलिस ने नदीम को रुकने के लिये कहा किंतु वह रुका नहीं. उन्होंने बताया नदीम ने इस दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए नदीम को मौके से गिरफ्तार किया. घायल को उपचार के लिये मेडिकल काॅलेज भेज दिया गया है. उसके कब्जे से एक बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस की बरामदगी हुई है. उन्होंने बताया कि बीते 14 मार्च को थाना कोतवाली क्षेत्र में एक चोरी हुई थी. उसी चोरी की घटना के बाद नदीम को गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने बताया कि उसके पास से चोरी गए माल की शत-प्रतिशत बरामदगी हुई थी. उसी प्रकरण में गिरफ्तारी के बाद 16 मार्च को मेडिकल के दौरान नदीम पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था. जिसे आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है



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Last Updated : March 29, 2026 at 5:38 PM IST

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