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ढाई साल से फरार 20 हजार का इनामी लखनऊ से गिरफ्तार; पुलिस व सर्विलांस टीम ने दबोचा

कानपुर: ढाई साल से फरार चल रहा 20 हजार रुपये के इनामी बदमाश मेराजुल हसन को थाना जाजमऊ पुलिस व सर्विलांस टीम ने शुक्रवार को चारबाग के एक होटल से गिरफ्तार किया है. अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि पिछले काफी दिनों से सर्विलांस टीम को ये सूचना मिल रही थी कि मेराजुल हसन लखनऊ में रह रहा है. जैसे ही पुलिस टीम को सटीक जानकारी मिली तो साक्ष्यों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है.

अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी शिवा सिंह ने कहा कि मेराजुल पर कई मुकदमे दर्ज हैं. जाजमऊ पुलिस को कई दिनों से कर्नलगंज निवासी मेराजुल की तलाश थी. साल 2023 में विष्णु सैनी ने दर्ज कराया था. मुकदमा, कई की हुई थी गिरफ्तारी एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने कहा, साल 2023 में वादी विष्णु सैनी ने आरोपी मेराजुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. उस मुकदमे में शौकत अली समेत अन्य नौ आरोपियों के नाम भी थे.

कई आरोपियों को उस समय ही अरेस्ट कर जेल भेजा गया था. हालांकि, तब से मेराजुल फरार चल रहा था. मेराजुल की तलाश में पुलिस टीमों ने कई शहरों में छापेमारी की थी, फिर जैसे ही पुलिस को कुछ दिनों पहले पता लगा, वह लखनऊ आया. टीम के सदस्यों ने आरोपी के खिलाफ सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद उसे अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया.



कमिश्नरेट पुलिस की ओर से आरोपियों की धरपकड़ का अभियान तेज: शहर में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से ऐसे आरोपियों को पकड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है, जो पिछले कई दिनों से फरार हैं और उन पर ईनाम घोषित है. कुछ दिनों पहले भी कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 25 हजार व 50 हजार के ईनामी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी.