ETV Bharat / state

रेवाड़ी में तेल चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2200 लीटर पेट्रोल और थिनर जब्त

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव खिजूरी के समीप क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की. टीम ने करीब 2200 लीटर पेट्रोल और थिनर जब्त किया.

FUEL THEFT GANG IN REWARI
FUEL THEFT GANG IN REWARI (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 25, 2026 at 9:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रेवाड़ी: शनिवार को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव खिजूरी के समीप क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की. इस दौरान टीम ने करीब 2200 लीटर पेट्रोल और थिनर जब्त किया. मौके से तेल से भरे 11 ड्रम और पांच खाली ड्रम बरामद हुए. पुलिस ने दो पिकअप गाड़ियां, दो मोटर और कुछ पाइप भी कब्जे में लिए हैं. तेल के अवैध कारोबार के खिलाफ दो महीने के अंदर पुलिस की ये पांचवीं कार्रवाई है.

रेवाड़ी में तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश: क्राइम ब्रांच प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि टीम को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि हाईवे पर गांव खिजूरी के पास टैंकरों से तेल निकालकर बेचने का अवैध कार्य किया जा रहा है. सूचना के आधार पर शनिवार को टीम गठित कर मौके पर छापा मारा और पेट्रोल और थिनर से भरे 11 ड्रम जब्त किए. इसके अलावा पांच खाली ड्रम भी बरामद किए गए. पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए.

रेवाड़ी में तेल चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2200 लीटर पेट्रोल और थिनर जब्त (ETV Bharat)

टैंकरों से तेल निकालकर बेचते थे चोर: पुलिस ने बरामद सामान को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है. करनावास स्थित तेल डिपो से निकलने वाले टैंकरों के चालकों से सांठगांठ कर तेल निकालने का अवैध कारोबार किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं. आरोप है कि तेल माफिया टैंकरों से पेट्रोल और डीजल निकालकर उसे आसपास के राजस्थान क्षेत्र में बेचते हैं. पुलिस की लगातार कार्रवाई के बावजूद इस अवैध कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाना चुनौती बना हुआ है.

TAGGED:

FUEL THEFT GANG IN REWARI
KHIJURI VILLAGE REWARI
DELHI JAIPUR HIGHWAY
रेवाड़ी में तेल चोर गिरोह
खिजूरी गांव रेवाड़ी

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.