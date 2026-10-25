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रेवाड़ी में तेल चोर गिरोह का भंडाफोड़, 2200 लीटर पेट्रोल और थिनर जब्त

FUEL THEFT GANG IN REWARI ( ETV Bharat )

रेवाड़ी: शनिवार को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव खिजूरी के समीप क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की. इस दौरान टीम ने करीब 2200 लीटर पेट्रोल और थिनर जब्त किया. मौके से तेल से भरे 11 ड्रम और पांच खाली ड्रम बरामद हुए. पुलिस ने दो पिकअप गाड़ियां, दो मोटर और कुछ पाइप भी कब्जे में लिए हैं. तेल के अवैध कारोबार के खिलाफ दो महीने के अंदर पुलिस की ये पांचवीं कार्रवाई है.

रेवाड़ी में तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश: क्राइम ब्रांच प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि टीम को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि हाईवे पर गांव खिजूरी के पास टैंकरों से तेल निकालकर बेचने का अवैध कार्य किया जा रहा है. सूचना के आधार पर शनिवार को टीम गठित कर मौके पर छापा मारा और पेट्रोल और थिनर से भरे 11 ड्रम जब्त किए. इसके अलावा पांच खाली ड्रम भी बरामद किए गए. पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए.