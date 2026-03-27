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गैस-ईंधन आपूर्ति पर बोले मंत्री राजेश नागर, कहा-"ईंधन संकट की अफवाह बेबुनियाद, कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई"

मंत्री राजेश नागर ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-12 में हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने जिला अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में गैस और ईंधन आपूर्ति की मौजूदा स्थिति का जायजा लेना था. बैठक में उपायुक्त सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और क्षेत्र में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की. तेल कंपनियों और एजेंसियों की भागीदारी: बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि जिले में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. मंत्री ने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो. अफवाहों पर मंत्री नागर का सख्त रुख: वहीं, मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि, "कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैलाकर लोगों में अनावश्यक डर पैदा कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने जनता से अपील की कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें. गैस-ईंधन आपूर्ति पर बोले मंत्री राजेश नागर (ETV Bharat)