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गैस-ईंधन आपूर्ति पर बोले मंत्री राजेश नागर, कहा-"ईंधन संकट की अफवाह बेबुनियाद, कालाबाजारी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई"

हरियाणा के मंत्री राजेश नागर ने गैस-ईंधन की कमी को लेकर चल रही अफवाह फैलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है.

Faridabad fuel supply
मंत्री राजेश नागर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 27, 2026 at 11:17 AM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-12 में हरियाणा सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने जिला अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य शहर में गैस और ईंधन आपूर्ति की मौजूदा स्थिति का जायजा लेना था. बैठक में उपायुक्त सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और क्षेत्र में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की.

तेल कंपनियों और एजेंसियों की भागीदारी: बैठक में हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभिन्न गैस एजेंसियों के संचालक भी मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि जिले में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सुचारू है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है. मंत्री ने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया, ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो.

अफवाहों पर मंत्री नागर का सख्त रुख: वहीं, मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट किया कि राज्य में गैस और ईंधन की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा कि, "कुछ असामाजिक तत्व अफवाह फैलाकर लोगों में अनावश्यक डर पैदा कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा." उन्होंने जनता से अपील की कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहें.

गैस-ईंधन आपूर्ति पर बोले मंत्री राजेश नागर (ETV Bharat)

कालाबाजारी पर कार्रवाई तेज: मंत्री ने गैस की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, "फरीदाबाद में अब तक 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. जो भी व्यक्ति अवैध रूप से गैस की बिक्री करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और गड़बड़ियों को तुरंत रोकने के निर्देश दिए गए.

कमर्शियल गैस कोटे में बढ़ोतरी पर विचार: बैठक में कमर्शियल गैस के कोटे को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई. मंत्री ने कहा कि, "इससे व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी और बाजार में गैस की उपलब्धता बेहतर होगी. इस कदम से छोटे व्यापारियों और होटल-रेस्तरां संचालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है."

व्यवस्था मजबूत का किया दावा: मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि, "प्रशासन, तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों के बीच तालमेल मजबूत कर हर समस्या का समय पर समाधान किया जाएगा." यह बैठक शहर में आपूर्ति व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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