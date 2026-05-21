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हाईकोर्ट ने बिना आदेश के पेट्रोल-डीजल की लिमिट को लेकर तेल कंपनियों से मांगा जवाब

जोधपुर : शहर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर पिछले कुछ दिनों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है. एक तरफ जहां सरकार और जिला प्रशासन लगातार दावा कर रहे हैं कि बाजार में ईंधन की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ हर शाम पेट्रोल पंप 'ड्राई' यानी खाली हो रहे हैं. इस संकट और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के कथित अघोषित नियमों से परेशान होकर व्यापारियों ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

​राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ (जोधपुर) ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. जस्टिस मुकेश राजपुरोहित की एकलपीठ ने 'पेट्रोलियम डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन' की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और संबंधित तेल कंपनियों से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भरत व्यास को केंद्र सरकार की ओर से पेश होने के निर्देश दिए हैं.

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याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी और अधिवक्ता हिमांशु रंजन सिंह भाटी ने कोर्ट को बताया कि पेट्रोलियम उत्पाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आते हैं. इनके उत्पादन, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार केवल केंद्र या राज्य सरकार को आदेश या अधिसूचना से ही दिया गया है. जबकि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारी पेट्रोल पंप संचालकों को मौखिक निर्देशों और वाट्सएप संदेशों के जरिए आदेश दे रहे हैं.