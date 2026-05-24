संसदीय समिति के अध्ययन दौरे पर नहीं जाएंगे राठौड़, पीएम के ईंधन बचाने के आह्वान के बाद पंजाब सीएम को लिखा पत्र

संसदीय समिति के अध्ययन दौरे पर नहीं जाएंगे राठौड़, पीएम के ईंधन बचाने के आह्वान के बाद पंजाब सीएम को लिखा पत्र
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ का 30 मई से 4 जून तक श्रीनगर, लुधियाना, चंडीगढ़ और शिमला जाने का था कार्यक्रम.
Published : May 24, 2026 at 4:00 PM IST
जयपुर: दुनियाभर में ईंधन संकट के खतरे के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की बचत करने का आह्वान किया है. इसके चलते राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल नहीं होने का फैसला किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का हवाला देते पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने 30 मई से 4 जून तक संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल होने से इनकार किया है. उनका संसदीय समिति के अध्ययन दौरे पर श्रीनगर, लुधियाना, चंडीगढ़ और शिमला जाने का कार्यक्रम था. जिसके लिए पहले उन्होंने सहमति भी दी थी.
पीएम की अपील का हवाला, सीएम को लिखा पत्र : उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने, अनावश्यक यात्राओं से बचने, वाहनों का काफिला कम करने, वर्क फ्रॉम होम का प्रयास करने, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कम करने और वर्चुअल मीटिंग का अधिकतम उपयोग करने की अपील की गई है.
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पहले दौरे के लिए दी सहमति : मदन राठौड़ ने इस पत्र में आगे लिखा कि उन्होंने संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल होने की पूर्व सहमति दी थी. हालांकि, अब उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के कारण उन्होंने संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है. संसदीय समिति का अध्ययन दौरा 30 मई से 4 जून 2026 तक होना है. जिसमें श्रीनगर, लुधियाना, चंडीगढ़ और शिमला का दौरा प्रस्तावित है.