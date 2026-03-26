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फतेहाबाद में तेल की किल्लत, बंद पड़े कई पेट्रोल पंप, खुले पंपों पर दिखी लंबी कतारें

खुले पंपों पर लंबी लाइनें: हालांकि एचपी और बीपीसीएल के पंप खुले रहे, लेकिन वहां भी भारी भीड़ देखने को मिली. पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं. कई पंपों पर डीजल लगभग खत्म हो चुका है और केवल इमरजेंसी के लिए सीमित स्टॉक बचाकर रखा गया है.

फतेहाबाद: फतेहाबाद में अचानक पेट्रोल और डीजल की कमी से हालात बिगड़ गए हैं. खासकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पंपों पर सप्लाई न होने के कारण उन्हें बंद करना पड़ा. शहर के दो से तीन पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहे, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इस स्थिति ने लोगों में चिंता बढ़ा दी है.

जानें क्या बोले पेट्रोल पंप मालिक: इंडियन ऑयल के पंप मालिक शंटी ने बताया कि, "हमारे पास सप्लाई नहीं आई है, इसलिए पंप बंद करने पड़े हैं. अभी सिर्फ इमरजेंसी कोटा ही बचा है." वहीं, एचपी पंप संचालक तरसेम सिंह ने कहा कि, "हमारे पास फिलहाल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक है और सप्लाई जारी है, लेकिन डीजल की लागत कम होने के कारण उसकी आपूर्ति रोकी गई है."

बंद पड़े कई पेट्रोल पंप (Etv Bharat)

आगे और बढ़ सकती है किल्लत: वहीं, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंची उपभोक्ता कुसुम ने कहा कि, "हमें खबर मिल रही थी कि आने वाले दिनों में तेल की कमी और बढ़ सकती है, इसलिए हम पहले से ही पेट्रोल भरवा रहे हैं."वहीं, एक अन्य उपभोक्ता भास्कर ने कहा कि, "युद्ध हो रहा है, इस कारण तेल और गैस की कमी है. यहां लाइन में काफी समय लग रहा है, लेकिन मजबूरी है. तेल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है." ऐसे में स्थिति को देखते हुए प्रशासन और तेल कंपनियों पर सप्लाई सामान्य करने का दबाव बढ़ गया है.

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