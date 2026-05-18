ETV Bharat / state

Fuel Price Hike : पेट्रोल-डीजल पर लिमिट, 4900 रुपये से ज्यादा का नहीं मिलेगा ईंधन

जयपुर: राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर इन दिनों पेट्रोल-डीजल से ज्यादा चर्चा एक नए अनौपचारिक नियम की हो रही है. कई पंपों पर ग्राहकों को 4900 रुपये से ज्यादा का पेट्रोल देने से मना किया जा रहा है, जबकि कुछ जगहों पर डीजल और पेट्रोल की मात्रा भी तय कर दी गई है. खास बात यह है कि इस पूरे मामले में अब तक कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन जमीन पर नियम पूरी तरह लागू दिखाई दे रहे हैं.

राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि तेल कंपनियों की ओर से मौखिक निर्देश के जरिए बिक्री की सीमा तय की जा रही है. कहीं 49 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल की सीमा तय की गई है, तो कहीं 4900 रुपये तक पेट्रोल और 50 हजार रुपये तक डीजल देने की बात कही जा रही है. इसे लेकर जयपुर सहित कई पेट्रोल पंपों पर नोटिस भी लगा दिया गया है.

पत्र लिखकर जताई आपत्ती : पूरे मामले पर अब डीलर्स संगठन ने इंडियन ऑयल के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता को पत्र लिखकर इस व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई है. संगठन के महासचिव शशांक कौरानी का कहना है कि तेल कंपनियां पहले से ही डिपो से कम सप्लाई दे रही हैं और अब बिक्री पर भी अनौपचारिक कैप लगाकर डीलर्स पर दबाव बनाया जा रहा है.