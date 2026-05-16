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पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ते ही थमी पंपों की रौनक, महंगाई से परेशान लोग बोले- "खर्च चलाना हो रहा मुश्किल"

पेट्रोल-डीजल तीन रुपये महंगा होने से हांसी में बिक्री घटी है. वहीं, आम आदमी और परिवहन कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ गई है.

Petrol Diesel Price Hike
पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ते ही थमी पंपों की रौनक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
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हांसी: हांसी में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. बढ़ी हुई कीमतों का असर सीधे पेट्रोल पंपों पर दिखाई देने लगा है. जहां पहले लंबी कतारें देखने को मिलती थीं. वहीं, अब पंपों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है.

पेट्रोल पंपों पर घटी ग्राहकी: हांसी शहर के बस स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप पर बढ़े हुए दामों का असर साफ दिखाई दिया. पेट्रोल पंप कर्मचारियों के अनुसार पहले की तुलना में अब काफी कम वाहन पहुंच रहे हैं. पंप सेल्समैन अवतार ने कहा कि, "कल रात से तेल के दाम बढ़ने के बाद ग्राहकी काफी कम हो गई है. जहां पहले लंबी लाइनें लगती थीं, वहां अब इक्का-दुक्का वाहन ही आ रहे हैं. बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है."

महंगाई से परेशान लोग बोले- "खर्च चलाना हो रहा मुश्किल" (ETV Bharat)

वाहन चालकों ने जताई नाराजगी: वहीं, वाहन चालक सचिन ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि, "पहले मैं 500 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, लेकिन अब मजबूरी में केवल 300 रुपये का ही तेल डलवा रहा हूं. खाने-पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज पहले ही महंगी हो चुकी है और अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं."

परिवहन कारोबार पर भी असर: इसके साथ ही बस चालक मनीष कुमार ने कहा कि, "डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई. इससे बस मालिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है.बढ़ते खर्च के कारण परिवहन व्यवसाय चलाना दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है. डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर माल ढुलाई और सार्वजनिक परिवहन दोनों पर पड़ सकता है."

पेट्रोल पंप संचालक ने बताई बिक्री घटने की वजह: मौजूदा हालात को लेकर पेट्रोल पंप संचालक पवन गोयल ने कहा कि, "आज से पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर बिक्री पर साफ दिखाई दे रहा है. आने वाले समय में आम आदमी को और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ईंधन की कीमतें हर वस्तु और सेवा से जुड़ी होती हैं."

महंगाई बढ़ने की जताई आशंका: इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसका असर खाने-पीने की चीजों सहित रोजमर्रा के सामानों पर भी पड़ेगा. लोगों ने सरकार से राहत देने की मांग करते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है.

ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों पर हरियाणा के लोगों की प्रतिक्रिया, बोले- 'बढ़ती महंगाई से बिगड़ रहा बजट'

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