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पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ते ही थमी पंपों की रौनक, महंगाई से परेशान लोग बोले- "खर्च चलाना हो रहा मुश्किल"

पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ते ही थमी पंपों की रौनक ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी में पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. बढ़ी हुई कीमतों का असर सीधे पेट्रोल पंपों पर दिखाई देने लगा है. जहां पहले लंबी कतारें देखने को मिलती थीं. वहीं, अब पंपों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. पेट्रोल पंपों पर घटी ग्राहकी: हांसी शहर के बस स्टैंड स्थित पेट्रोल पंप पर बढ़े हुए दामों का असर साफ दिखाई दिया. पेट्रोल पंप कर्मचारियों के अनुसार पहले की तुलना में अब काफी कम वाहन पहुंच रहे हैं. पंप सेल्समैन अवतार ने कहा कि, "कल रात से तेल के दाम बढ़ने के बाद ग्राहकी काफी कम हो गई है. जहां पहले लंबी लाइनें लगती थीं, वहां अब इक्का-दुक्का वाहन ही आ रहे हैं. बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है." महंगाई से परेशान लोग बोले- "खर्च चलाना हो रहा मुश्किल" (ETV Bharat) वाहन चालकों ने जताई नाराजगी: वहीं, वाहन चालक सचिन ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताते हुए कहा कि, "पहले मैं 500 रुपये का पेट्रोल डलवाता था, लेकिन अब मजबूरी में केवल 300 रुपये का ही तेल डलवा रहा हूं. खाने-पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज पहले ही महंगी हो चुकी है और अब पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं."