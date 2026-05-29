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Congress Protest : भाजपा सरकार पर जमकर बरसे रघु शर्मा, कहा- केकड़ी में भ्रष्टाचार चरम पर

महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन. रघु शर्मा बोले- केकड़ी के सम्मान का सौदा किया गया...

Congress Protest
पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा (ETV Bharat Kekri)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 29, 2026 at 8:15 PM IST

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केकड़ी: पेट्रोल-डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें, महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय जनसमस्याओं के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. कार्यक्रम की शुरुआत पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर आयोजित सभा से हुई.

सभा को संबोधित करते हुए रघु शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में पूरी तरह विफल साबित हुई है. लगातार बढ़ती महंगाई और जनविरोधी नीतियों के कारण आमजन का जीवन कठिन हो गया है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का सीधा असर किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है, जिससे प्रत्येक वर्ग परेशान है.

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केकड़ी में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat Kekri)

शर्मा ने कहा कि देश की जनता आज आर्थिक बोझ के तले दबी हुई है और खुद को असहाय महसूस कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान की बजाय केवल प्रचार में व्यस्त हैं. केकड़ी जिले के मुद्दे को उठाते हुए रघु शर्मा ने कहा कि केकड़ी को जिला बनाने का श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है, लेकिन भाजपा सरकार ने राजनीतिक सौदेबाजी के चलते जिले का दर्जा समाप्त कर दिया.

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उन्होंने आरोप लगाया कि एक मंत्री पद के लिए केकड़ी जिले का बलिदान दिया गया. यह फैसला क्षेत्र की जनता की भावनाओं के खिलाफ था और जनता इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि केकड़ी के सम्मान का सौदा किया गया है. कांग्रेस सरकार बनने पर केकड़ी को पुनः जिला बनाया जाएगा और दुनिया की कोई ताकत केकड़ी को फिर से जिला बनने से नहीं रोक सकती.

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उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा (ETV Bharat Kekri)

उन्होंने क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और अवैध बजरी खनन के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि पिछले ढाई वर्षों से केकड़ी में भ्रष्टाचार रूपी गंगा बह रही है, जबकि विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं. रघु शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता त्रस्त है.

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CORRUPTION IN KEKRI
भ्रष्टाचार चरम पर
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