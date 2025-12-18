कोई मोबाइल में तो कोई कागजों में ढूंढ रहा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, देखिए दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर आज के हालात

ETV Bharat / state

December 18, 2025

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तय किया कि बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिखाए वाहन चालकों को फ्यूल नहीं मिलेगा. आज 18 दिसंबर से ये नियम लागू कर दिया गया है. 18 दिसंबर गुरुवार सुबह 8:00 बजे से पेट्रोल पंप पर प्रदूषण सर्टिफिकेट देखने के बाद ही वाहन चालकों को पेट्रोल दिया जा रहा है.

ईटीवी भारत की टीम ने कई पेट्रोल पंप पर जाकर लोगों से बातचीत की, लाल कुआं स्थित एक पेट्रोल पंप पर सुबह से ही तेल लेने वाले वाहन चालक अपने वाहन के साथ पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं, इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मियों के द्वारा पहले वाहन चालक से सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है फिर उन्हें चेक किया जा रहा तब जाकर उन्हें पेट्रोल दिया जा रहा है जो लोग सर्टिफिकेट दिखाने में असमर्थता दिखा रहे हैं उन्हें वापस भेज दिया जा रहा है.

दिल्ली के पेट्रोल पंप पर तनाव में दिखी जनता (ETV BHARAT)

हालांकि इस दौरान वाहन चालकों की नोक झोक पेट्रोल कर्मियों के साथ भी देखी जा रही है कुछ वाहन चालकों को इस नियम के बारे में पता नहीं है, जिससे उन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है. वही इस दौरान भारत पेट्रोलियम पर तैनात केशिययर रामबचन बताते हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा यह पॉल्यूशन को देखकर लगाया गया नियम बहुत अच्छा है सरकार अच्छा काम कर रही है हम लोग पेट्रोल पंप पर लोगों से पहले सर्टिफिकेट मांग रहे हैं फिर उन्हें तेल दे रहे हैं जो लोग सर्टिफिकेट नहीं दिख रहे हैं उन्हें हम लोग तेल भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि सरकार दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करना चाहती है और ऐसे में पुराने वाहन जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है जो दिल्ली में प्रदूषण फैला रहे हैं वैसे वाहनों पर नकेलकसी जानी चाहिए इसलिए यह नियम बहुत अच्छा नियम है बस थोड़ी हम लोगों को दिक्कतें हो रही है आज पहला दिन है तो पहले सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं तो कुछ लोगों से हम लोग पैसा लेना भूल जा रहे हैं.

वहीं इस दौरान तेल न मिलने से नाराज वाहन चालक ने बताया कि सरकार अपनी कमी को हम लोगों पर थोप रही है अब सुबह-सुबह पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेकर कौन चलेगा इतना ध्यान किसको रहता है सरकार कुछ भी सोचती नहीं बस नियम बना देती है इससे हम आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

वहीं हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में AQI 500 को पार कर चुका है, बुधवार को AQI में थोड़ी राहत देखी गई लेकिन गुरूवार फिर हवा में प्रदूषण बढ़ गया. ऐसे में दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक हो चुकी है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के लोगों से 16 दिसंबर को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान माफी भी मांगी थी साथ ही उन्होंने कई प्रकार की पाबंदियां भी दिल्ली में लगाई है, जिसमें दिल्ली में bs6 से नीचे की गाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी साथ ही दूसरे राज्य के रजिस्ट्रेशन की गाड़ियों पर भी दिल्ली में लगाम लगाई गई है. वहीं अब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देखने के बाद ही पेट्रोल पंप पर भी तेल देने का फरमान जारी किया गया है. अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार के इन नियमों से दिल्ली में पॉल्यूशन स्तर में किया गिरावट देखी जा रही है.

