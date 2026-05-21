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बलरामपुर में साइकिल से ऑफिस पहुंचे एसडीएम, आमजनों से ईंधन के बचत की अपील

रामानुजगंज में एसडीएम साइकिल से ऑफिस जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से ईंधन के बचत की अपील की है.

Balrampur SDM Anand Ram Netam
ईंधन संकट के बीच एसडीएम की साइकिल पर सवारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 4:30 PM IST

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बलरामपुर: छत्तीसगढ़ सहित देशभर में इन दिनों पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत देखने को मिल रही है. बलरामपुर जिले में कई पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं. जबकि जिन चुनिंदा पेट्रोल पंपों में फ्यूल उपलब्ध है. वहां वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. वर्तमान परिस्थिति को समझते हुए ईंधन की बचत करने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रामानुजगंज एसडीएम साइकिल से ही अपने कार्यालय पहुंच रहे हैं. इसके साथ ही वे अन्य लोगों से भी ईंधन की बचत करने और साइकिल का उपयोग करने की अपील कर रहे हैं.

एसडीएम साइकिल से जा रहे ऑफिस

बलरामपुर जिले की बात करें तो यहां पेट्रोल और डीजल की किल्लत बनी हुई है. इस वजह से वाहनों की रफ्तार अब थमने लगी है. रामानुजगंज के अनुविभागीय दंडाधिकारी आनंद राम नेताम ईंधन की बचत का संदेश देने के लिए साइकिल की सवारी कर रहे हैं. वे अपनी लग्जरी वाहन को छोड़कर साइकिल से ऑफिस पहुंच रहे हैं. इसके साथ साथ वे साइकिल चलाने के प्रति लोगों को जागरुक कर रहे हैं. एसडीएम साहब शाम को दफ्तर के बाद साइकिल से घर लौट रहे हैं.

बलरामपुर एसडीएम की साइकिल पर सवारी (ETV BHARAT)

अधिकारी कर्मचारी यदि नजदीक में जा रहे हैं तो अपने साइकिल का उपयोग करें. यदि लंबी दूरी पर जाना पड़ रहा है तो अपने साथ के कर्मचारियों को एक ही चार पहिया वाहन में लेकर जाने का प्रयास करें. जिससे बहुत ज्यादा ईंधन की खपत न हो और उपलब्धता बनी रहे.हम आम पब्लिक से भी यही अपील करते हैं और अपेक्षा रखते हैं कि वो नजदीक की दूरी तय करने के लिए साइकिल का उपयोग करें ताकि ईंधन की उपलब्धता बनी रहे- आनंद राम नेताम, एसडीएम, बलरामपुर रामानुजगंज

बलरामपुर में पेट्रोल और डीजल की लिमिट तय

बलरामपुर जिले में कलेक्टर कार्यालय के द्वारा पेट्रोल डीजल पंप में फ्यूल वितरण के संबंध में आदेश जारी किया गया है. दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों के लिए लिमिट तय कर दिया गया है. जिसमें दोपहिया वाहन में दो सौ रूपये तक और चार पहिया वाहनों में एक हजार रूपये तक ही पेट्रोल देने का आदेश दिया गया है.

अब डब्बे में पेट्रोल-डीजल देने पर रोक

बलरामपुर जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप को आदेश जारी किया गया है कि वे डब्बे में पेट्रोल और डीजल न दें. जिससे इमरजेंसी की स्थिति में पेट्रोल पंप पर ईंधन रहे और पंप ड्राई न हो सके.

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BALRAMPUR SDM ANAND RAM NETAM
SHORTAGE OF PETROL AND DIESEL
PETROL PUMPS DRY IN CHHATTISGARH
बलरामपुर में पेट्रोल डीजल की कमी
FUEL CRISIS IN BALRAMPUR

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