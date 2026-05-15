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बालोद में ईंधन संकट के हालात, पुलिस के पहरे में बंट रहा पेट्रोल-डीजल, कई पेट्रोल पंप हुए ड्राई

बालोद में पेट्रोल और डीजल की कमी से जनता परेशान है. कई पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ जुट रही है.

Crowd at the Balod petrol pump
बालोद पेट्रोल पंप पर भीड़ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 10:26 PM IST

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बालोद: छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है. बालोद जिले में भी हालात खराब हो चुके हैं. पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से आम जनजीवन बेपटरी हो चुकी है. प्रशासन भले ही जिले में पर्याप्त स्टॉक होने और पैनिक न होने का दावा कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है. बालोद जिले के एक-तिहाई से अधिक पेट्रोल पंप वर्तमान में पूरी तरह ड्राई हो चुके हैं. जहां पेट्रोल उपलब्ध है, वहां हंगामे और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. ऐसे में पुलिस की निगरानी में तेल बांटे जा रहे हैं.

नौकरीपेशा वर्ग ज्यादा परेशान

ईंधन की इस भारी किल्लत का सबसे ज्यादा असर नौकरीपेशा वर्ग पर पड़ रहा है. दूर-दराज के स्कूलों में जाने वाले शिक्षकों और ड्यूटी पर तैनात अस्पताल कर्मचारियों को घंटों भटकना पड़ रहा है. ईंधन न मिलने के कारण कई कर्मचारी समय पर अपने कार्यस्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. भीषण गर्मी के बीच लोग एक पंप से दूसरे पंप की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगहों पर नो स्टॉक के बोर्ड लटके मिल रहे हैं.

बालोद से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT)

शासकीय गाड़ियों के लिए रिजर्व का हवाला

एक तरफ पेट्रोल की कमी है, तो दूसरी तरफ कुछ पंपों पर ईंधन होने के बावजूद आम जनता को नहीं दिया जा रहा है. संचालकों द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि बचा हुआ स्टॉक केवल सरकारी और आपातकालीन वाहनों के लिए रिजर्व रखा गया है. इस वजह से लोगों में भारी नाराजगी पैदा हो रही है.

तेल पहुंचते ही मची अफरा तफरी

शुक्रवार शाम को जब HPCL बालोद के कुछ पंपों पर टैंकर पहुंचे और सप्लाई शुरू हुई, तो वहां अचानक लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. स्थिति को बेकाबू होता देख बालोद थाने की टीम को मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा. पुलिस की मौजूदगी में पेट्रोल और डीजल का वितरण शुरू किया गया. जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई. इस दौरान लोग धूप और गर्मी के बावजूद लोग घंटों कतार में खड़े रहने को मजबूर रहे.

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छत्तीसगढ़ में ईंधन की किल्लत
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