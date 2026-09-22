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हरियाणा में मिलावटखोरों की खैर नहीं, अब घूमते-फिरते 20 रुपए में करवा सकेंगे मिलावट की जांच

चंडीगढ़ : हरियाणा में अब लोग रोज़मर्रा की खाने-पीने की चीजों में मिलावट की जांच सिर्फ़ 20 रुपए में करवा सकेंगे और शुरुआती नतीजे 10 से 12 मिनट में मिल जाएंगे. इसके लिए 'फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया' (FSSAI) की तरफ से दी गई पांच मोबाइल फूड सेफ्टी वैन पूरे राज्य में तैनात की गई हैं.

लोगों में बढ़ेगी जागरुकता : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि ये मोबाइल लैब खाने-पीने की चीजों की जांच सीधे सार्वजनिक जगहों, बाज़ारों और शिक्षण संस्थानों तक ले जाएंगी. इससे मौके पर ही जांच के साथ-साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ेगी और असुरक्षित खाने के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकेगी.

भीड़-भाड़ वाली जगहों पर तैनात रहेगी वैन : 'फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया', नई दिल्ली की तरफ से दी गई ये पांच वैन हरियाणा में बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, बाज़ार और ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बारी-बारी से तैनात की जा रही हैं. आम नागरिक दूध, मसाले, दाल और खाने के तेल जैसी आम चीज़ों के सैंपल शुरुआती जांच के लिए ला सकते हैं. अधिकारियों ने बताया कि हर सैंपल के लिए 20 रुपए की मामूली फ़ीस ली जाएगी और शुरुआती जांच का नतीजा आम तौर पर 10 से 12 मिनट में मिल जाएगा.

सार्वजनिक आयोजनों के दौरान काम आएंगी : डॉ. मिश्रा ने कहा, "इसका मकसद आम नागरिकों के लिए खाने की सुरक्षा की जांच को आसान बनाना और साथ ही मिलावट व सुरक्षित खान-पान के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है". ये मोबाइल यूनिट मेलों, त्योहारों और दूसरे बड़े सार्वजनिक आयोजनों के दौरान भी काम आएंगी, जहां बड़ी संख्या में खाने-पीने के अस्थायी स्टॉल और वेंडर काम करते हैं.

सैंपल फेल होने पर कार्रवाई होगी : फ़ूड सेफ़्टी ऑफिसर रैंडम सैंपल ले सकेंगे और मौके पर ही शुरुआती जांच कर सकेंगे. अगर कोई सैंपल संदिग्ध पाया जाता है या शुरुआती जांच में फेल हो जाता है, तो अधिकारी तय नियमों के मुताबिक आगे की कार्रवाई करेंगे. डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये मोबाइल लैब अधिकारियों को तेज़ी से फ़ील्ड-लेवल पर जांच करने और पारंपरिक लैब में शुरुआती जांच का इंतज़ार किए बिना संभावित रूप से असुरक्षित खाने-पीने की चीजों की पहचान करने में मदद करेगी.

ईट राइट इंडिया : उन्होंने आगे बताया कि उक्त जांच के अलावा, वैन के साथ जाने वाले फ़ूड सेफ्टी ऑफिसर और तकनीकी कर्मचारी खाने में मिलावट, फोर्टिफाइड फ़ूड, न्यूट्रिशन लेबल, साफ-सुथरे तरीके से खाना रखने और मिलावट या खराब होने के आम संकेतों को पहचानने के तरीकों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाएंगे. यह पहल सीधे ग्राहकों तक फ़ूड सेफ्टी (खाद्य सुरक्षा) के बारे में जागरूकता पहुंचाकर केंद्र सरकार के 'ईट राइट इंडिया' और सुरक्षित-भोजन से जुड़े अभियानों को भी बढ़ावा देगी.