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शराब ठेका मालिकों के लिए FSSAI फूड लाइसेंस अनिवार्य, एक वाइन शॉप माालिक को लगा 50 हजार का जुर्माना

शराब ठेका मालिकों के लिए FSSAI फूड लाइसेंस अनिवार्य ( CONCEPT IMAGE )

हमीरपुर: खाद्य सामग्री और पेय पदार्थों की बिक्री को लेकर अब शराब ठेका संचालकों पर भी खाद्य सुरक्षा विभाग की नजर है. शराब की बिक्री करने वाले ठेका मालिकों को भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है. खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के शराब ठेकेदारों को जल्द से जल्द FSSAI लाइसेंस के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं.