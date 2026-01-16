FSSAI का ईट राईट इण्डिया कैम्पेन, जानें ज्यादा चीनी या नमक नुकसान तो नहीं कर रहा
एफएसएसएआई के निदेशक डॉ. सानू जैकब ने कहा, ग्राहक प्रोडक्ट की संतुष्टि के लिए 14 अंकों के कोड का मिलान पोर्टल से कर सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 9:05 PM IST
कानपुर: शुक्रवार को कानपुर स्थित हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि (एचबीटीयू) की ओर से हुए सेमिनार में एफएसएसएआई के निदेशक डॉ. सानू जैकब शामिल हुए. उन्होंने कहा कि देश में तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने खानपान में चीनी और नमक का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं.
गलत उत्पाद बेचने वाले पर कार्रवाई तय: उन्हें इसकी जानकारी देर से होती है और वह किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं. अब अगर कोई चाहे तो वह FSSAI की ओर से देशभर में चलाए जा रहे ईट राइट इंडिया कैंपेन से जुड़कर यह जान सकता है कि वह कितनी मात्रा में चीनी और नमक ले रहे हैं.
FSSAI की ओर से प्रवर्तन की कार्रवाई भी लगातार जारी रहती है. अगर कोई गलत उत्पाद बेच रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है.
उत्पादों पर मुहर संग रहता 14 अंकों वाला कोड: निदेशक डा.सानू जैकब ने बताया, अगर कोई आमजन यह जानना चाहते हैं कि जिस उत्पाद का वह प्रयोग कर रहे हैं वह सही है या नहीं. तो वह इसकी जांच खुद भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा सभी उत्पादों पर एफएसएसएआई की मुहर लगी होती है. मुहर के साथ ही 14 अंकों वाला कोड होता है. इस कोड को आमजन फॉसकॉस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं. वहां संबंधित उत्पाद से मिलान कर सकते हैं. अगर कोड मैच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है उत्पाद सही नहीं हैं.
फूड सेफ्टी कनेक्ट एप सबसे अधिक मददगार: निदेशक डॉ. सानू जैकब ने बताया, लोगों की जानकारी के लिए एफएसएसएआई की ओर से कई तरह के एप्स तैयार कराए गए हैं. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की मदद के लिए सबसे अधिक प्रभावी फूड सेफ्टी कनेक्ट एप है. इस एप की मदद से आप खानपास से संबंधित की जानकारियां हासिल कर सकते हैं.
विशेषज्ञों ने रखे अपने विचार: एचबीटीयू में हुए एक दिवसीय सेमिनार में फेयर लैब्स के एमडी द्विजेंद्र माथुर, मलेशियन पाम आयल काउंसिल के रीजनल मैनेजर (दक्षिण एशिया) डॉ. रोशन मार्टिस, अध्यक्ष आयल टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन आफ इंडिया डॉ. राजीव चुरी, एचबीटीयू के वरिष्ठ प्रो.पीके यादव समेत अन्य विशेषज्ञों ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए. सेमिनार का विषय- मानव स्वास्थ्य पोषण एवं सततता में पाम आयल की भूमिका: संतुलित सत्य रखा गया था.
