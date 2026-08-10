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फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वेतन संकट: स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद आदेश जारी, 8 महीने से अटकी सैलरी निलेगी

स्वास्थ्य भवन पहुंचे FSO ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को मजबूती देने के लिए भर्ती प्रक्रिया के जरिए चयनित किए गए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स (FSO) खुद ही सरकारी सिस्टम की लेटलतीफी का शिकार हो रहे हैं. आजादी के बाद पहली बार भर्ती के माध्यम से चयनित हुए इन अधिकारियों में से करीब 225 FSO पिछले साल दिसंबर में अपनी ज्वाइनिंग दे चुके हैं, लेकिन आठ महीने बीतने के बावजूद उन्हें अब तक एक माह का भी वेतन नहीं मिला है. अपनी मांगों को लेकर FSO सोमवार को स्वास्थ्य भवन पहुंचे. नवचयनित FSO विजेंद्र कुमार का कहना है कि दिसंबर में खाद्य आयुक्तालय में ज्वाइनिंग दी थी. इसके बाद जनवरी में खाद्य आयुक्तालय की ओर से सभी नवचयनित अधिकारियों को ट्रेनिंग भी करवाई गई. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अधिकारियों को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही जिलों और फील्ड में पोस्टिंग दे दी जाएगी, लेकिन करीब पांच माह तक उन्हें पोस्टिंग का इंतजार करना पड़ा. आखिरकार जुलाई में FSO की पोस्टिंग से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद फील्ड पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. ऐसे में नवचयनित FSO अब पोस्टिंग के लिए चिकित्सा विभाग और खाद्य आयुक्तालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. इसे भी पढ़ें- फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के सफल अभ्यर्थी देख रहे नियुक्तियों की राह