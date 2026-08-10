फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वेतन संकट: स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद आदेश जारी, 8 महीने से अटकी सैलरी निलेगी
225 नवचयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के मामले में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने तुरंत सैलरी जारी करने के निर्देश दिए हैं.
Published : August 10, 2026 at 3:35 PM IST
जयपुर: प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान को मजबूती देने के लिए भर्ती प्रक्रिया के जरिए चयनित किए गए फूड सेफ्टी ऑफिसर्स (FSO) खुद ही सरकारी सिस्टम की लेटलतीफी का शिकार हो रहे हैं. आजादी के बाद पहली बार भर्ती के माध्यम से चयनित हुए इन अधिकारियों में से करीब 225 FSO पिछले साल दिसंबर में अपनी ज्वाइनिंग दे चुके हैं, लेकिन आठ महीने बीतने के बावजूद उन्हें अब तक एक माह का भी वेतन नहीं मिला है. अपनी मांगों को लेकर FSO सोमवार को स्वास्थ्य भवन पहुंचे.
नवचयनित FSO विजेंद्र कुमार का कहना है कि दिसंबर में खाद्य आयुक्तालय में ज्वाइनिंग दी थी. इसके बाद जनवरी में खाद्य आयुक्तालय की ओर से सभी नवचयनित अधिकारियों को ट्रेनिंग भी करवाई गई. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अधिकारियों को उम्मीद थी कि उन्हें जल्द ही जिलों और फील्ड में पोस्टिंग दे दी जाएगी, लेकिन करीब पांच माह तक उन्हें पोस्टिंग का इंतजार करना पड़ा. आखिरकार जुलाई में FSO की पोस्टिंग से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन इसके बावजूद फील्ड पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी. ऐसे में नवचयनित FSO अब पोस्टिंग के लिए चिकित्सा विभाग और खाद्य आयुक्तालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.
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8 माह से वेतन का इंतजार: FSO का कहना है कि वे करीब आठ माह पहले सरकार के संबंधित विभाग में अपनी सेवाएं ज्वाइन कर चुके हैं. विभागीय ट्रेनिंग भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक वेतन जारी नहीं किया गया है. लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, दूसरी ओर प्रदेश में लगातार मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है. ऐसे में बड़ी संख्या में प्रशिक्षित FSO के उपलब्ध होने के बावजूद उन्हें फील्ड में जिम्मेदारी नहीं मिलने से अभियान की प्रभावी मॉनिटरिंग और कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
मंत्री ने पदस्थापन के आदेश दिए: नवचयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के वेतन से संबंधित प्रकरण को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग कर चुके अधिकारियों के वेतन भुगतान में भी किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्वाइनिंग कर चुके अधिकारियों के वेतन भुगतान की आवश्यक प्रक्रिया प्राथमिकता से पूरी कर शीघ्र वेतन जारी किया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े. खींवसर ने कहा कि नवचयनित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को शीघ्र ही पदस्थापित किया जाएगा. इसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल दिसंबर में ज्वाइनिंग कर चुके 225 FSO की रुकी हुई सैलरी तुरंत जारी करने के आधिकारिक आदेश दे दिए हैं.
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