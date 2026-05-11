ETV Bharat / state

दिलीप हत्याकांड में सबूतों को इकट्ठा करने पहुंची एफएसएल की टीम, कइयों से की पूछताछ

गिरिडीह में घटनास्थल की जांच करती FSL टीम ( Etv Bharat )

गिरिडीहः 5 मई को सीसीएल गिरिडीह एरिया के कबरीबाद माइंस के समीप क्रशर में खूनी संघर्ष हुआ. इस संघर्ष में खंडीहा निवासी दिलीप दास को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई.

इस घटना को लेकर मुफ्फसिल थाना में कांड अंकित किया गया और सीसीएल प्रभारी सुरक्षा पदाधिकारी गुड़गु रामसागर समेत एक सुरक्षा गार्ड को जेल भेजा गया है. इन सबों के बीच सोमवार को फॉरेन्सिक की टीम उस घटनास्थल पर पहुंची जहां दिलीप दास को चाकू से मारने की बात कही जा रही है. टीम द्वारा अलग-अलग स्थानों से सैंपल उठाया गया. जबकि स्थानीय पूर्व मुखिया शंकर दास को भी मौके पर बुलाते हुए जानकारी ली गई.

दिलीप हत्याकांड में सबूतों को इकट्ठा करने गिरिडीह पहुंची एफएसएल की टीम. (ETV Bharat)

युवक से पूछताछ

एफएसएल की टीम द्वारा उस बाइक की भी खोज की गई जिससे घायलवस्था में दिलीप को बैठाकर ले जाया गया था. हालांकि बाइक का पता नहीं चल सका. यहां एक युवक मिला जिसने कहा कि दिलीप को बाइक पर बैठाकर सदर अस्पताल ले जाया गया था लेकिन बाइक किसकी है इसकी जानकारी उसे नहीं है.

अनुसंधानकर्ता से बातचीत