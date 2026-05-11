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दिलीप हत्याकांड में सबूतों को इकट्ठा करने पहुंची एफएसएल की टीम, कइयों से की पूछताछ

गिरिडीह के सीसीएल क्रशर में हुई हत्या के मामले में सबूतों को इकट्ठा करने एफएसएल की टीम पहुंची.

FSL team arrives to investigate murder at CCL crusher in Giridih
गिरिडीह में घटनास्थल की जांच करती FSL टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 5:49 PM IST

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गिरिडीहः 5 मई को सीसीएल गिरिडीह एरिया के कबरीबाद माइंस के समीप क्रशर में खूनी संघर्ष हुआ. इस संघर्ष में खंडीहा निवासी दिलीप दास को चाकू से मारकर हत्या कर दी गई.

इस घटना को लेकर मुफ्फसिल थाना में कांड अंकित किया गया और सीसीएल प्रभारी सुरक्षा पदाधिकारी गुड़गु रामसागर समेत एक सुरक्षा गार्ड को जेल भेजा गया है. इन सबों के बीच सोमवार को फॉरेन्सिक की टीम उस घटनास्थल पर पहुंची जहां दिलीप दास को चाकू से मारने की बात कही जा रही है. टीम द्वारा अलग-अलग स्थानों से सैंपल उठाया गया. जबकि स्थानीय पूर्व मुखिया शंकर दास को भी मौके पर बुलाते हुए जानकारी ली गई.

दिलीप हत्याकांड में सबूतों को इकट्ठा करने गिरिडीह पहुंची एफएसएल की टीम. (ETV Bharat)

युवक से पूछताछ

एफएसएल की टीम द्वारा उस बाइक की भी खोज की गई जिससे घायलवस्था में दिलीप को बैठाकर ले जाया गया था. हालांकि बाइक का पता नहीं चल सका. यहां एक युवक मिला जिसने कहा कि दिलीप को बाइक पर बैठाकर सदर अस्पताल ले जाया गया था लेकिन बाइक किसकी है इसकी जानकारी उसे नहीं है.

अनुसंधानकर्ता से बातचीत

इस दौरान कांड के अनुसंधानकर्ता को एफएसएल की टीम ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और जानकारी ली भी. साथ ही साथ बताया गया कि आगे कैसे काम करना है. मुफ्फसिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो ने कहा कि एफएसएल की टीम आयी थी. आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.

क्या है मामला

बता दें कि पांच मई को क्रशर में दिलीप दास नामक युवक को चाकू मारा गया था. इससे पहले यहां पर कोयला चोरी को लेकर भी हिंसक झड़प हो गई थी. इस मामले में मृतक की मां के आवेदन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस इस मामले के अनुसंधान में जुटी हुई है.

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