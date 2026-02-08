ETV Bharat / state

कोटा: फॉरेंसिक टीम ने शुरू की बिल्डिंग गिरने की जांच, पास के दुकान मालिक-संचालक पर हत्या का मुकदमा दर्ज

मृतक की भी हुई पहचान: जवाहर नगर थाना अधिकारी राम लक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि इस दुर्घटना में घायल हुए दिल्ली जायका रेस्टोरेंट पर काम कर रहे भूपेंद्र मीणा की शिकायत पर पास में दूसरी दुकान चलाने वाले नॉनवेज शॉप के संचालक और बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. इस जांच में यह भी देखा जाएगा कि यह बिल्डिंग क्यों गिरी? जिस बिल्डिंग के गिरने की घटना हुई है, उसके मालिक की भी गलती सामने आती है, तो उसे पर भी जांच के बाद कार्रवाई होगी. मलबे में दबने से मरे 15 वर्षीय बालक की पहचान केशवपुरा निवासी लक्ष्मण गुजराती के रूप में हुई है.

पुलिस उप अधीक्षक प्रथम योगेश शर्मा ने बताया कि बिल्डिंग गिरने के संबंध में मौका मुआयना के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम को भेजा गया है. टीम ने मौके से साक्ष्य उठाए हैं. जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इसमें यह जांच की जा रही है कि बिल्डिंग क्यों गिरी? इसमें निर्माण सामग्री के भी सैंपल लिए गए हैं. साथ ही बिल्डिंग मालिक और रेस्टोरेंट संचालक पर भी करवाई किया जाना प्रस्तावित है. इसके अलावा पास में ही दुकान संचालित करने वाले दूसरे नॉनवेज रेस्टोरेंट मालिक पर भी कार्रवाई की जानी है.

कोटा: शहर के जवाहर नगर थाना इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग गिरने के मामले में एफएसएल टीम ने जांच शुरू कर दी है. साथ ही घायल भूपेंद्र मीणा की शिकायत पर जवाहर नगर थाना पुलिस ने पास की दुकान में निर्माण करवा रहे मालिक और नॉनवेज शॉप संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है.

साक्ष्य एकत्रित करती एफएसएल टीम (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: कोटा बिल्डिंग हादसा : बिना अनुमति के बनी थी तीन मंजिला इमारत, 6 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, दो की मौत

कंक्रीट और सरिया सहित लिए अन्य नमूने: एफएसएल टीम की प्रभारी अतिरिक्त निदेशक डॉ राखी खन्ना का कहना है कि बिल्डिंग गिरने के कारणों की जांच के लिए फोरेंसिक टीम ने भौतिक और जैविक साक्ष्य एकत्रित किए हैं. मोबाइल फॉरेंसिक टीम यूनिट यहां पर आई है. हमने यहां से कंक्रीट से लेकर सरिया व अन्य निर्माण सामग्री के साक्ष्य और जैविक साक्ष्य लिए हैं. कुछ मौत भी हुई हैं. उनके रक्त से संबंधित नमूने, उनके शूज व अन्य चीजों के साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. इससे एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी. मौके से दिए गए सभी साक्ष्य पुलिस को सौंप दिए हैं, वे हमें जांच के लिए रिपोर्ट के साथ भेजेंगे. इसके बाद हम कार्रवाई करेंगे. नमूनों की लैब में टेस्टिंग भी की जाएगी.

पढ़ें: बड़ा हादसा टला: निर्माणाधीन मकान में धमाके के बाद लगी भीषण आग, पुलिस ने जान पर खेलकर बचाई मजदूरों की जान

'हर बिल्डिंग की जा रही है जांच': संभागीय अनिल कुमार अग्रवाल का कहना है कि इस दुर्घटना से जनता में भी हम एक संदेश देना चाहते हैं. इस तरह का कोई भी जोखिम भरा निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए. बिना स्वीकृति निर्माण या तोड़ने पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए. बिना स्वीकृति निर्माण नहीं करना चाहिए. प्रशासन को भी इस संबंध में बताना चाहिए. कोई भी व्यक्ति अपना मकान अगर डिस्मेंटल कर रहा है, तो इस संबंध में प्रशासन को जरूर जानकारी दें. निगम के सभी उपायुक्त को निर्देश दिए हैं. टीम बनाकर उनके अपने-अपने इलाकों में निरीक्षण किए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि टीम में टेक्निकल टीम के सदस्य और पुलिसकर्मियों को भी शामिल करेंगे. ऐसे निर्माणों को चिन्हित करेंगे और अवैध निर्माण पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी. जर्जर मकानों की पूरी लिस्ट भी बनाई हुई है. जिसे भी अपडेट किया जाएगा. इन सब लोगों को नोटिस देकर 24 से 48 घंटो में सील कर दिया जाए, ताकि इन्हें सुरक्षित रखा जाए और इनमें से लोगों को भी निकाल दिया जाए. अनिल कुमार अग्रवाल का कहना है कि ऑपरेशन सुबह 3 बजे तक चला. पूरे मलबे को हटा दिया है और आसपास की बिल्डिंगों की जांच की जा रही है.

दुर्घटनाग्रस्त बिल्डिंग के आसपास मिला अवैध निर्माण: नगर निगम कोटा दक्षिण के कमिश्नर ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि शनिवार को हादसे के बाद रविवार को उन्होंने आसपास के निर्माण पर कार्रवाई शुरू की. इसमें चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों को हटाने के निर्देश दिए हैं. जिसमें प्लॉट नम्बर एस-5, एस-6, एस-65, एस-67 और एस-68 में बने भवन में अवैध निर्माण पाया गया है. इनमें से एस-68 में वाला भवन असुरक्षित है. ऐसे में दो दिन में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया गया. यदि दो दिन में भवन मालिकों की ओर से अवैध निर्माण नहीं हटाते हैं, तो निगम की ओर से एक्शन होगा. निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने रविवार को इंद्र विहार क्षेत्र में सभी दुकानदारों 24 घंटे में अपने अतिक्रमण स्वयं हटाने की चेतावनी दी. निगम की चेतावनी का तत्काल असर भी दिखाई दिया और कई दुकानदारों ने शाम होते ही अपने अवैध अतिक्रमण हटा लिए. आयुक्त ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि इंद्र विहार क्षेत्र में बड़ी संख्या में दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे टीनशेड करके और सामान रखकर अतिक्रमण कर रखा है.