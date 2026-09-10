हापुड़ में FSDA का एक्शन; फफूंद लगी मिठाई मिलने की शिकायत पर दुकान बंद, जांच को भेजे गये नमूने
सहायक आयुक्त सीएस मिश्र ने बताया कि टीम मौके पर पहुंची तो दुकानदार ने मिठाई को नष्ट करवा दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 4:52 PM IST
हापुड़ : जिले में एक दुकान पर दूषित मिठाई मिलने की शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम ने कार्रवाई की है. टीम ने दुकान से नमूने लिये हैं. नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया है. टीम ने दुकान से अन्य दूषित मिठाइयों का नष्टीकरण कराया और इसके बाद दुकान को बंद करा दिया है.
सहायक आयुक्त सीएस मिश्र ने बताया कि दूषित मिठाई की शिकायत पर जब टीम मौके पर पहुंची तो दुकानदार ने मिठाई को नष्ट करवा दिया था. टीम ने नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजे हैं. इसके बाद टीम द्वारा दोबारा यहां पर कार्रवाई की गई है और सभी दूषित मिठाई एकत्रित करके उसका नष्टीकरण कराया जा रहा है और दुकान बंद करा दी गई है. दुकान पर अन्य दूषित मिठाइयों को भी नष्ट कर दिया गया है.
पूरा मामला जनपद हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र का है. हापुड़ के रहने वाले श्याम कौशिक ने बताया कि तहसील चौराहे के पास स्थित एक मिठाई की दुकान से उन्होंने मिल्क केक खरीदा था. उनका आरोप है कि जब घर में मिठाई खोलकर देखी तो उसमें बदबू आ रही थी और फफूंद लगी थी.
उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने दुकानदार और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग से की. उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग की टीम नमूने ले रही है. शिकायत के बाद सहायक आयुक्त सीएस मिश्र मौके पर पहुंचे और उन्होंने दुकान से सारी दूषित मिठाई एकत्रित करवाकर उनका नष्टीकरण कराया और उसके बाद दुकान बंद करा दी.
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