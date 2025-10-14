अलीगढ़ में 20 कुंतल मिलावटी मावा पकड़ा, भेजा जा रहा था NCR; एफएसडीए ने नष्ट कराया, लैब भेजे गये नमूने
एडिशनल कमिश्नर अजय जायसवाल ने बताया कि नमूने जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 6:47 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 7:07 PM IST
अलीगढ़ : दीपावली पर्व से ठीक पहले अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर मिलावटी मावा के कारोबार का भंडाफोड़ किया है. एफएसडीए टीम ने अतरौली से दिल्ली व एनसीआर भेजे जा रहे करीब 20 कुंतल मिलावटी मावा से भरी गाड़ी को पकड़ा है. टीम ने मौके से तीन नमूने लिए, जिनकी प्रारंभिक जांच में मिलावट की पुष्टि हुई है.
जांच के लिए लैब भेजे गये नमूने : एडिशनल कमिश्नर अजय जायसवाल ने बताया कि दीपावली पर मिठाई की मांग बढ़ने के साथ मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं. ऐसे में प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है. यह मावा पूरी तरह से मिलावटी पाया गया, जिसे दिल्ली-एनसीआर भेजा जा रहा था. लगभग 20 कुंतल मावा मौके पर ही नष्ट कराया गया है, जबकि शेष के नमूने जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं.
गाड़ी में भरे मावा से आ रही थी बदबू : एफएसडीए अधिकारी दीनानाथ यादव ने बताया कि गाड़ी में भरा मावा पूरी तरह बदबूदार और गुणवत्ताहीन था. प्रथम दृष्टया जांच में ही यह साबित हो गया कि मावा में मिलावट की गई थी. यह मावा अतरौली के खेड़िया और लोहागढ़ गांवों में तैयार किया जा रहा था. उन्होंने आगे कहा कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.
गांवों में भी छापेमारी : एफएसडीए अधिकारी के मुताबिक, टीम ने अब अतरौली और उसके आसपास के गांवों में भी छापेमारी शुरू कर दी है. गभाना क्षेत्र में नकली पनीर बनाने की जानकारी भी मिलने पर वहां भी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि दीपावली पर्व के दौरान खाद्य वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए अभियान तेज किया गया है.
टीम लगातार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जांच कर रही है ताकि मिलावटी उत्पाद बाजार में न पहुंच सके. इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, उपभोक्ताओं को भी चेतावनी दी गई है कि वे मिठाई या मावा खरीदते समय उसकी गुणवत्ता अवश्य जांच लें, ताकि किसी भी तरह के स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके.
यह भी पढ़ें : आगरा किला स्टेशन के बाहर मिला तीन लाख का मावा; पार्सल के 29 पैकेट जब्त, बदबू आने पर FSDA ने नष्ट कराया