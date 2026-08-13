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आगरा में आटे के नाम पर 'जहर' का खेल: समृद्धि मिल पर FSDA का छापा, 31 क्विंटल से ज्यादा नकली आटा बरामद

गोपनीय सूचना मिली थी. जिस पर कई दिन तक एफएसडीए टीम ने रेकी की. इसके बाद लखनऊ और स्थानीय अधिकारियों की टीम ने फतेहपुर सीकरी जौताना डाबर रोड स्थित समृद्धि ऑयल मिल पर बुधवार दोपहर में छापा मारा. ऑयल मिल में कई कट्टों में सेलखड़ी भरी थी. जब इसके बारे में ऑयल मिल संचालक अमित कुमार से पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जबाव नहीं दे पाए.-महेंद्र श्रीवास्तव, सहायक खाद्य आयुक्त

10 घंटे की रेड, मिल सील: यह कार्रवाई करीब 10 घंटे तक चली. जिसमें लाइसेंस निलंबित करके जांच के लिए चार नमूने लैब भेजे हैं. इस मामले में अब संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है. एफएसडीए टीम की मिल में देर रात तक ये कार्रवाई चली. अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर संचालक अमित कुमार निवासी जौतना डाबर रोड फतेहपुर सीकरी के साथ ही कर्मचारी मिले. ऑयल मिल का निरीक्षण किया और तलाशी ली तो पूरी टीम हैरान रह गई.

आगरा: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने बुधवार को फतेहपुर सीकरी स्थित समृद्धि ऑयल मिल पर छापा मारा. समृद्धि ऑयल में सेलखड़ी मिलाकर बनाए जा रहे आटे की कालाबाजारी की खेल का पर्दाफाश हुआ. एफएसडीए टीम ने मौके से 31.50 क्विंटल सेलखड़ी-आटा जब्त करके आटा मिल, मशीनें सील करके आटा की बिक्री पर रोक लगाई है.

सावधान! आपकी रोटी में 'सेलखड़ी पत्थर' का चूरा तो नहीं? (Photo Credit: ETV Bharat)

इन ब्रांड का आटे ना खरीदें: एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि समृद्धि ऑयल मिल में समृद्धि भोग, उत्तम भोग और श्याम भोग ब्रांड के आटे के 5 किग्रा, 10 किग्रा और 12 किग्रा के पैकेट मिले. जिनकी शुरुआती जांच में आटे में सेलखड़ी की पुष्टि हुई. जो आटा मिला है. उसे सील किया है. इसके साथ ही जो सेलखडी वहां पर मिली. जिसका वजन कराने पर 1800 किग्रा सेलखड़ी मिला. जिसकी कीमत करीब 30150 रुपये है. इसके साथ ही तीन सभी ब्रांड का 18900 रुपये कीमती करीब 1350 किलो आटा मिला. जिनमें कुछ मात्रा में गेहूं मिला, जो घटिया था. गोदाम सील करके मिलावटी आटा और सेलखड़ी सीज किया है. तीनों ब्रांड के आटे और सेलमखड़ी का नमूना लेकर लैब में जांच के लिए भेजा है.



10 घंटे की रेड: समृद्धि मिल सील! (Photo Credit: ETV Bharat)





मसालों के नाम पर लाइसेंस, नकली आटे का खेल: समृद्धि ऑयल मिल के पास लाइसेंस मसालों के नाम पर था लेकिन यहां पर मसालों के बजाय मिलावटी आटा तैयार किया जा रहा था. इसके चलते लाइसेंस निलंबित किया है. जांच और अन्य प्रक्रिया अपनाकर आगे निरस्त भी किया जाएगा. समृद्धि ऑयल मिल के संचालक अमित कुमार से पूछताछ में यह बात सामने आई कि आगरा से सटे राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई जिलों में मिलावटी आटा भेजता था. जिसकी कीमत करीब 28 रुपये प्रति किग्रा रहती थी. घटिया गेहूं की खरीद करके आटा पिसवाता था. उसे तीन ब्रांड से बाजार में खपाता है. खराब गेहूं की वजह से आटे का रंग काला रहने पर उसमें सेलखड़ी मिलाकर चमकदार बनाता था. इसके साथ ही पशु आहार भी तैयार करता है.

FSDA का बड़ा एक्शन: 31 क्विंटल नकली आटा जब्त (Photo Credit: ETV Bharat)

खाद्य विभाग ने लोगों से मिलावटी और नकली की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 18001805533 और 0562-2970049 पर शिकायत करने की अपील की है.



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