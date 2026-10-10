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कानपुर में FSDA की छापेमारी; 1.60 लाख रुपये का माल सीज, टीम ने कुट्टू, सिंघाड़े के आटे के नमूने लिये

1.60 लाख रुपये का माल सीज ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : त्यौहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नवरात्रि से ठीक पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. शनिवार को शहर के सात अलग-अलग इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान सचेंडी के एक कोल्ड स्टोरेज से तीन हजार किलो से अधिक कुट्टू समेत कुल 3038 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री सीज की गई. जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब एक लाख साठ हजार रुपये है.

सहायक आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि इन सभी नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.





खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सचेंडी स्थित कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर लगभग तीन हजार किलो साबुत कुट्टू का नमूना लेकर उसे सीज किया. इसके अलावा रुमा में पांच हजार रुपए मूल्य का पच्चीस किलो मिर्च पाउडर सीज किया गया. यशोदा नगर में दो हजार रुपये की कीमत का पांच किलो सिंघाड़े का आटा और तीन हजार दो सौ रुपए मूल्य का आठ किलो कुट्टू का आटा भी सीज किया गया.