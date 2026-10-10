कानपुर में FSDA की छापेमारी; 1.60 लाख रुपये का माल सीज, टीम ने कुट्टू, सिंघाड़े के आटे के नमूने लिये
सहायक आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि सभी नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 10:40 PM IST
कानपुर : त्यौहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नवरात्रि से ठीक पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. शनिवार को शहर के सात अलग-अलग इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान सचेंडी के एक कोल्ड स्टोरेज से तीन हजार किलो से अधिक कुट्टू समेत कुल 3038 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री सीज की गई. जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब एक लाख साठ हजार रुपये है.
सहायक आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि इन सभी नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जा रहा है. जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने सचेंडी स्थित कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण के दौरान संदेह के आधार पर लगभग तीन हजार किलो साबुत कुट्टू का नमूना लेकर उसे सीज किया. इसके अलावा रुमा में पांच हजार रुपए मूल्य का पच्चीस किलो मिर्च पाउडर सीज किया गया. यशोदा नगर में दो हजार रुपये की कीमत का पांच किलो सिंघाड़े का आटा और तीन हजार दो सौ रुपए मूल्य का आठ किलो कुट्टू का आटा भी सीज किया गया.
छापेमारी के दौरान टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों और मार्ट से गुणवत्ता की जांच के लिए कई नमूने भी एकत्र किए. बंगाली मोहाल में सिंघाड़े के आटे का नमूना लिया गया. जूहीकला में कुट्टू के आटे के दो और सिंघाड़े के आटे का एक नमूना एकत्र किया गया. रतनलाल नगर में कुट्टू और सिंघाड़े के आटे के सैंपल लिए गए. लाजपत नगर में सिंघाड़े का आटा, फलाहारी मिक्सचर नमकीन और कुट्टू के आटे के नमूने लिए गए.
विष्णुपुरी में मूंगफली दाना और घी के सैंपल लिए गए. यशोदा नगर में सिंघाड़े और कुट्टू के आटे के नमूने दोबारा जांच के लिए लिए गए. कल्याणपुर में सिंघाड़े के आटे और मूंगफली दाना के नमूने एकत्र किए गए.
यह भी पढ़ें : मिर्जापुर में बड़ी कार्रवाई; 925 दुकानों का निरीक्षण, 58 नमूने फेल, 34 दुकानदारों पर 4.85 लाख का जुर्माना