ETV Bharat / state

आगरा में FSDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मिलावटखोरों पर एक्शन; ऐसे करें दूध-पनीर की जांच

मिलावटी पनीर कठोर होने के साथ ही तोड़ने पर बिखर जाएगा. इसके साथ ही पनीर हाथ में लेने पर जल्दी चिकनाई छोड़ेगा.

आगरा में FSDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई.
आगरा में FSDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 12:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: त्योहार आते ही मिलावटखोरों की मौज हो जाती है. दूध, पनीर, मावा और अन्य खाने-पीने की चीजों में जमकर मिलावट होती है. बीते दिनों में जिस तरह से नकली दूध, सिंथेटिक पनीर, घी और अन्य खाद्य चीजों में मिलावट का खेल उजागर हुआ है, इससे योगी सरकार बेहद सख्त है.

यही वजह है कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर डेयरी और तेल मिल समेत अन्य खाने-पाने की दुकानों पर आकस्मिक छापेमारी की जा रही है. टीमों का पूरा फोकस हर सोमवार को शिवालय के आसपास की दुकानों पर है. जहां पर सोमवार को लगने वाले मेले में कोई मिलावटी खाने-पीने की चीजें न बिक सकें.

खाद्य विभाग ने पिछले साल की रिपोर्ट शासन को भेजी है. रिपोर्ट के मुताबिक, आगरा शहर से देहात तक विभिन्न सामग्री के 1501 नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए. इनमें से 1352 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. लैब की जांच रिपोर्ट में 497 नमूने यानी 36.76 फीसदी फेल पाए गए हैं.

इतना ही नहीं, गेहूं के आटे के नमूने में कीड़े मिलने की पुष्टि हुई है. मिलावटखोर लोगों को सेलखड़ी मिला आटा खिला रहे हैं. इससे जनता बेहद चिंतित हैं कि खुद और बच्चों को आखिरकार क्या खिलाएं?

एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव. (Vide Credit: ETV Bharat)

शिव मंदिरों के आसपास टीमें अलर्ट: एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सावन में मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिले में प्रमुख और प्रचीन शिव मंदिर के आसपास निरीक्षण कर रहे हैं.

जो भी प्रसाद या अन्य खाद्य चीजों में मिलावट की आशंका होती है, उसका सैंपल लिया जाता है. इसके साथ ही दुकानदारों को बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद और खाद्य सामग्री ही बेचें.

साथ ही मंदिरों के आसपास और कांवड मार्ग में मांस, मछली और अंडों की बिक्री नहीं हो, यह भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें सुनिश्चित कर रही हैं. जहां पर ऐसी दुकानें थीं. उन्हें बंद करा दिया गया है.

मप्र और राजस्थान से आ रहा मिलावटी दूध: एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा की सीमा मप्र और राजस्थान से लगी है. इन दोनों राज्यों से मिलावटी दूध जिले में आता है. इसकी शिकायत मिल रही थी.

मप्र और राजस्थान के अलग-अलग जिलों से सपरेटा दूध आगरा भेजा जा रहा है. इस पर टीम ने कार्रवाई की. तमाम नमूने लिए हैं. दूध, पनीर और खोवा के सैंपल लिए गए हैं. जांच रिपोर्ट में जो खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं, उनका निरस्तीकरण कराया गया है.

ऐसे करें घर पर मिलावट की जांच

पनीर: मिलावटी पनीर कठोर होने के साथ ही तोड़ने पर बिखर जाएगा. इसके साथ ही पनीर हाथ में लेने पर जल्दी चिकनाई छोड़ेगा और स्वाद में अंतर मिलेगा.

दूधः एक घूंट दूध पिएं और कुल्ला कर दें. जब आप दूध पिएंगे तो शुरू में मीठा और बाद में कसैला लगे तो समझ जाएं कि दूध मिलावटी है. इसके साथ ही मिलावटी दूध की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं. दूध की बूंद फर्श पर टपकाएं, इसका आकार जल्दी बढ़े तो पानी की मिलावट है.

खोवा: थोड़े से खोवा में गर्म पानी डालें और आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालें. यदि इसका रंग नीला हो जाए तो समझ लें कि खोवा में स्टार्च की मिलावट है.

आटा: एक कटोरी में आटा लेकर उसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दें. यदि आटे से बुलबुले उठें तो आटे में सेलखडी की मिलावट है. यदि आपके पास नींबू नहीं है, तो गिलास में पानी भरें और उसमें आटा डालकर चम्मच से मिलाएं. यदि आटा गिलास की तली में बैठ जाए तो मिलावटी है.

जांच में यह मिलावट सामने आई: घी में पाम ऑयल, वनस्पति तेल, एसेंस की मिलावट मिली. वहीं पनीर में स्टार्च, रिफाइंड, फैब्रिक व्हाइटनर, स्किम्ड मिल्क पाउडर मिला है. दूध में पानी, रिफाइंड, डिटर्जेंट, ग्लूकोज, पोस्टर कलर भी मिला है.

खोवा में रिफाइंड, स्टार्च, स्किम्ड मिल्क पाउडर की मिलावट मिली है. आटे में घटिया गेंहूं के साथ ही कीड़े मिले हैं. जांच में जिंदा और मरे कीड़ों की पुष्टि हुई है. अब आटे में सेलखड़ी भी मिली है.

यहां करें शिकायत: एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट या उसके नकली होने की आशंका होने पर टोल फ्री नंबर 18001805533 और खाद्य विभाग कार्यालय के नंबर 0562- 29700049 पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक शिकायत करें.

यह भी पढे़ं: सावन के तीसरे सोमवार संग नाग पंचमी का उल्लास; काशी में बोल बम के जयकारों संग उमड़ा शिवभक्तों का सैलाब

TAGGED:

AGRA FSDA RAIDS ON SHOPS
FSDA RAIDS SAMPLE COLLECTION AGRA
FSDA OPERATIONS IN AGRA
आगरा में एफएसडीए की छापेमारी
AGRA LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.