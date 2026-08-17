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आगरा में FSDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई, मिलावटखोरों पर एक्शन; ऐसे करें दूध-पनीर की जांच

आगरा में FSDA की ताबड़तोड़ कार्रवाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: त्योहार आते ही मिलावटखोरों की मौज हो जाती है. दूध, पनीर, मावा और अन्य खाने-पीने की चीजों में जमकर मिलावट होती है. बीते दिनों में जिस तरह से नकली दूध, सिंथेटिक पनीर, घी और अन्य खाद्य चीजों में मिलावट का खेल उजागर हुआ है, इससे योगी सरकार बेहद सख्त है. यही वजह है कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को लेकर डेयरी और तेल मिल समेत अन्य खाने-पाने की दुकानों पर आकस्मिक छापेमारी की जा रही है. टीमों का पूरा फोकस हर सोमवार को शिवालय के आसपास की दुकानों पर है. जहां पर सोमवार को लगने वाले मेले में कोई मिलावटी खाने-पीने की चीजें न बिक सकें. खाद्य विभाग ने पिछले साल की रिपोर्ट शासन को भेजी है. रिपोर्ट के मुताबिक, आगरा शहर से देहात तक विभिन्न सामग्री के 1501 नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए. इनमें से 1352 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है. लैब की जांच रिपोर्ट में 497 नमूने यानी 36.76 फीसदी फेल पाए गए हैं. इतना ही नहीं, गेहूं के आटे के नमूने में कीड़े मिलने की पुष्टि हुई है. मिलावटखोर लोगों को सेलखड़ी मिला आटा खिला रहे हैं. इससे जनता बेहद चिंतित हैं कि खुद और बच्चों को आखिरकार क्या खिलाएं? एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव. (Vide Credit: ETV Bharat) शिव मंदिरों के आसपास टीमें अलर्ट: एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सावन में मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिले में प्रमुख और प्रचीन शिव मंदिर के आसपास निरीक्षण कर रहे हैं. जो भी प्रसाद या अन्य खाद्य चीजों में मिलावट की आशंका होती है, उसका सैंपल लिया जाता है. इसके साथ ही दुकानदारों को बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद और खाद्य सामग्री ही बेचें. साथ ही मंदिरों के आसपास और कांवड मार्ग में मांस, मछली और अंडों की बिक्री नहीं हो, यह भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमें सुनिश्चित कर रही हैं. जहां पर ऐसी दुकानें थीं. उन्हें बंद करा दिया गया है. मप्र और राजस्थान से आ रहा मिलावटी दूध: एफएसडीए के सहायक आयुक्त खाद्य महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि आगरा की सीमा मप्र और राजस्थान से लगी है. इन दोनों राज्यों से मिलावटी दूध जिले में आता है. इसकी शिकायत मिल रही थी.