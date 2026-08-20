ETV Bharat / state

आगरा में एक्शन में एफएसडीए, मिलावटी दूध को लेकर छापामारी, 1996 लीटर दूध कराया नष्ट

आगरा : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का मिलावटखोरों पर एक्शन जारी है. एफएसडीए ने गुरुवार को आगरा में दनादन कार्रवाई की. जिसमें विशेष प्रवर्तन अभियान में दूध में मिलावट की आशंका पर सैंपल लिए गए. इसके साथ ही जिले में टीमों ने करीब 1996 लीटर दूध नष्ट कराया. एफएसडीए के सहायक आयुक्त महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान में जो भी सैंपल जांच के लिए गए हैं उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा है. जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आगरा में बीते दिनों मिलावटी आटा, दूध, पनीर, खोआ और अन्य खाद्य पदार्थों मिले थे. जिले लेकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन दूध एवं दुग्ध पदार्थों पर विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है. अभियान में टीमों ने एत्मादपुर तहसील में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की. जिसमें संदिग्ध दूध के जांच के लिए सैंपल लिए.

चार पहिया और दो पहिया वाहन से मिश्रित दूध जा रहा था : खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि मिश्रित दूध की आशंका पर नगला मुड़ी चौराहा पर संजू पुत्र मोहनलाल निवासी गांव सिरवरा, हाथरस के चार पहिया वाहन को रोकर सैंपल लिया गया. इसके साथ ही राहुल कुमार से मिश्रित दूध का विधिक नमूना मुड़ी चौराहा पर लिया.

दुग्ध संग्रह केंद्र, नगला मुड़ी चौराहा से भी दूध का विधिक नमूना लिया है. राहुल से मिश्रित दूध का विधिक नमूना नादऊ फ्लाईओवर से लिया है. राहुल बाइक से दूध लेकर जा रहा था. अनिरुद्ध गौतम से आहरन में मिश्रित दूध का विधिक नमूना लिया है. इसके साथ ही दही और पनीर का नमूना जांच के लिए पवन दूध भंडार कुतलुपुर रोड से लिया है. इसके साथ ही भोला डेयरी एवं लाइफ डेरी फतेहपुर सीकरी में थाना के पास से मिश्रित दूध का नमूना लिया है.