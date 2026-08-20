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आगरा में एक्शन में एफएसडीए, मिलावटी दूध को लेकर छापामारी, 1996 लीटर दूध कराया नष्ट

एफएसडीए की टीम ने एत्मादपुर तहसील में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की. जिसमें संदिग्ध दूध के जांच के लिए सैंपल लिए.

एफएसडीए की टीम ने मिलावटी दूध कराया नष्ट.
एफएसडीए की टीम ने मिलावटी दूध कराया नष्ट. (Photo Credit; FSDA)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 9:53 PM IST

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आगरा : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का मिलावटखोरों पर एक्शन जारी है. एफएसडीए ने गुरुवार को आगरा में दनादन कार्रवाई की. जिसमें विशेष प्रवर्तन अभियान में दूध में मिलावट की आशंका पर सैंपल लिए गए. इसके साथ ही जिले में टीमों ने करीब 1996 लीटर दूध नष्ट कराया. एफएसडीए के सहायक आयुक्त महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान में जो भी सैंपल जांच के लिए गए हैं उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा है. जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

आगरा में बीते दिनों मिलावटी आटा, दूध, पनीर, खोआ और अन्य खाद्य पदार्थों मिले थे. जिले लेकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन दूध एवं दुग्ध पदार्थों पर विशेष प्रवर्तन अभियान चला रहा है. अभियान में टीमों ने एत्मादपुर तहसील में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की. जिसमें संदिग्ध दूध के जांच के लिए सैंपल लिए.

चार पहिया और दो पहिया वाहन से मिश्रित दूध जा रहा था : खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि मिश्रित दूध की आशंका पर नगला मुड़ी चौराहा पर संजू पुत्र मोहनलाल निवासी गांव सिरवरा, हाथरस के चार पहिया वाहन को रोकर सैंपल लिया गया. इसके साथ ही राहुल कुमार से मिश्रित दूध का विधिक नमूना मुड़ी चौराहा पर लिया.

दुग्ध संग्रह केंद्र, नगला मुड़ी चौराहा से भी दूध का विधिक नमूना लिया है. राहुल से मिश्रित दूध का विधिक नमूना नादऊ फ्लाईओवर से लिया है. राहुल बाइक से दूध लेकर जा रहा था. अनिरुद्ध गौतम से आहरन में मिश्रित दूध का विधिक नमूना लिया है. इसके साथ ही दही और पनीर का नमूना जांच के लिए पवन दूध भंडार कुतलुपुर रोड से लिया है. इसके साथ ही भोला डेयरी एवं लाइफ डेरी फतेहपुर सीकरी में थाना के पास से मिश्रित दूध का नमूना लिया है.

टैंकर रोके और कराया दूध नष्ट : खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि एमजी रोड पर दो दूध टैंकर के विरुद्ध कार्रवाई की गई. जलेसर से आगरा में विक्रय के लिए पिकअप में टैंकर से दूध लाया गया था. जिस पर दोनों पिकअप को रोकर दूध का सैंपल लिया. एक टैंकर में 1000 लीटर मिश्रित दूध था. जो जलेसर से आगरा लाया गया था. वाहन चालक अजय पुत्र विजय सिंह निवासी रिजवा, जलेसर लेकर आया था.

निरीक्षण में टैंकर में भंडारित दूध की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं मिली. दूध अस्वच्छ परिस्थितियों में भंडारित पाया गया. विक्रेता ने दूध के क्रय-विक्रय से संबंधित आवश्यक अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किए. जिस पर करीब 998 लीटर दूध नष्ट कराया गया. इसकी अनुमानित कीमत करीब 54890 रुपये थी. इसके साथ ही दूसरे टैंकर में करीब 1000 लीटर दूध जलेसर से आगरा उमेश पुत्र अशोक निवासी शिलमई, जलेसर लेकर आया था. जिसका नमूना लेकर करीब 998 लीटर दूध नष्ट कराया. जिसकी कीमत 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से अनुमानित कीमत करीब 54890 रुपये रही.

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