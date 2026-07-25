दूध, दही, पनीर, पेड़ा, आइसक्रीम, मुनक्का में मिलावट, 25 कारोबारियों पर 6.80 लाख का जुर्माना
विभिन्न दुकानों, डेयरियों और खाद्य प्रतिष्ठानों के खाद्य नमूनों की जांच कराई गई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:45 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, एफएसडीए ने मिलावटी, मानक से कम गुणवत्ता वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. विभाग ने ऐसे 25 कारोबारियों और प्रतिष्ठानों के खिलाफ कुल 6.80 लाख रुपये की वसूली के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी की है.
विजय प्रताप डीओ लखनऊ एफएसडीए ने बताया कि पिछले वर्षों में विभिन्न दुकानों, डेयरियों, मिठाई की दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों से लिए गए नमूनों की जांच कराई गई थी. जांच में कई खाद्य पदार्थ तय मानकों पर खरे नहीं उतरे. इसके बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ सक्षम न्यायालय में मुकदमे दायर किए गए. न्यायालय ने अलग-अलग मामलों में अर्थदंड लगाया है, लेकिन कई कारोबारियों ने अब तक यह रकम जमा नहीं की है. इसी वजह से उनके खिलाफ आरसी जारी की गई है.
जिन खाद्य पदार्थों में गड़बड़ियां मिलीं, उनमें दूध, दही, पनीर, पेड़ा, आइसक्रीम घोल, फ्रोजन डेजर्ट, मुनक्का, किशमिश, कुट्टू का आटा, मैदा, सरसों का तेल, साबुत काजू, मटर की दाल और पंजाबी चिक्की शामिल हैं. कई मामलों में दूध और पनीर में दुग्ध वसा तय मानक से कम मिली, जबकि कुछ उत्पादों में लेबल पर बैच नंबर, पैकिंग तिथि और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारी नहीं पाई गई. पेड़े में स्टार्च मिलने और मैदा में गुणवत्ता संबंधी खामियां भी सामने आईं थीं.
यह कार्रवाई छोटे कारोबारियों के साथ कुछ बड़ी कंपनियां और ऑनलाइन बिक्री से जुड़ी फर्मों पर भी की गई है. आरसी जारी करने के बाद एफएसडीए ने चेतावनी दी है कि यदि संबंधित कारोबारी जल्द अर्थदंड की राशि जमा नहीं करते हैं, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 96 के तहत उनके खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं. लाइसेंस निलंबित होने की स्थिति में इन प्रतिष्ठानों को खाद्य कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी.
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