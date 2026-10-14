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यूपी में पैक्ड पेयजल के 57 नमूनों के असुरक्षित मिलने पर FSDA सख्त, उत्पादन बंद कराने के निर्देश

लखनऊ: यूपी में पैक्ड पेयजल के नाम पर बिक रहे पेयजल की गुणवत्ता को लेकर उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने पैक्ड मिनरल वॉटर की निर्माण इकाइयों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. विभाग की तरफ से यह कदम विशेष जांच अभियान के दौरान लिए गए 242 नमूनों की प्रयोगशाला जांच में 146 नमूने अधोमानक और 57 नमूनों के माइक्रोबायोलॉजिकल जांच में असुरक्षित पाये जाने पर उठाया गया है.



आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन डॉ. रोशन जैकब ने आदेश जारी कर असुरक्षित नमूनों से जुड़ी निर्माण इकाइयों के खाद्य लाइसेंस निलंबित करने और उनका उत्पादन तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं अधोमानक नमूने मिलने वाली इकाइयों को सुधार नोटिस जारी कर कमियों को दूर करने और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा है. विभाग की ओर से सभी संबंधित सहायक आयुक्त (खाद्य) को निर्देश जारी कर कहा गया है कि प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक इकाई के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाए.





माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट पर मिली खामियां



सचिव एवं आयुक्त डॉ रोशन जैकब ने बताया कि पानी ऐसी वस्तु है, जिसे उपभोक्ता शुद्धता और सुरक्षा के भरोसे के साथ खरीदता है. ऐसे में पानी में किसी भी प्रकार का संक्रमण उपभोक्ता के विश्वास को सीधे प्रभावित करता है. इस मामले में जो कमियां देखने को मिली, वह माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट पर आधारित हैं जिसमें ई. कोलाई, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड जैसे हानिकारक सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी सामने आई है.





जांच में सफल होने पर ही दोबारा शुरू होगा उत्पादन

जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, असुरक्षित नमूने मिलने वाली इकाइयों को पहले जरूरी सुधार करने होंगे. इसके बाद टेस्ट ऑफ स्कीम के तहत उत्पाद के पांच बैचों की जांच करानी होगी. प्रत्येक बैच में 1000 बोतलें शामिल होंगी. जांच में नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाने पर ही उत्पादन दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जा सकेगी जबकि अधोमानक नमूने मिलने वाली इकाइयों को कमियां दूर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिए जाने का प्रावधान है. इन इकाइयों को नमूने अधोमानक मिलने के कारणों को दूर करने के साथ ही टेस्ट ऑफ स्कीम के तहत तीन बैचों के नमूनों की जांच कराकर गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करना होगा.



सुधार का होगा भौतिक सत्यापन

एफएसडीए ने स्पष्ट किया है कि इकाइयों में कमियां दूर होने के बाद संबंधित मंडल के सहायक आयुक्त (खाद्य) मौके पर जाकर सुधार का भौतिक सत्यापन करेंगे और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजेंगे. निर्धारित अवसर दिए जाने के बावजूद सुधार नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



39 जनपदों में मिले असुरक्षित नमूने

बीते दिनों उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम की तरफ से जिन जिलों में छापेमारी की गई, उनमें गाजियाबाद और हापुड़ में सर्वाधिक चार-चार नमूने असुरक्षित पाए गए हैं. गौतमबुद्ध नगर और अयोध्या में तीन-तीन, जबकि लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, बरेली, बिजनौर, जौनपुर, हाथरस, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में दो-दो नमूने असुरक्षित मिले हैं.



इसके अलावा हरदोई, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, कानपुर नगर, शाहजहांपुर, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, चंदौली, वाराणसी, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बहराइच, आजमगढ़, चित्रकूट, ललितपुर, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, झांसी, आगरा और लखनऊ में एक-एक नमूना असुरक्षित पाया गया है. अधोमानक नमूनों की सूची में चंदौली सबसे ऊपर है, जहां 12 नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे पाए गए हैं.

