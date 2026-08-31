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सावधान! आपकी थाली में परोसा जा रहा है 'जहर', मिलावटखोर बेलगाम, FSDA का एक्शन क्यों बेअसर?

सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग के हालिया अभियान में प्रदेशभर में FSDA की ओर से 3,537 निरीक्षण और 2,075 छापेमारी की गई है. इस दौरान 2,965 खाद्य नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं. विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 2,929.86 क्विंटल खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 11.66 करोड़ रुपये है. वहीं, करीब 551.71 क्विंटल असुरक्षित व मिलावटी खाद्य सामग्री जिसकी कीमत लगभग 63.17 लाख रुपये है, उसको निष्ट करने की कार्रवाई की गई है.

कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉ. अभिषेक तिवारी का कहना है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर नुकसानदेह हो सकता है. कुछ हानिकारक रसायन अगर खाद्य पदार्थों में मिलाए जाते हैं तो लंबे समय में गंभीर बीमारियां यहां तक कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में लोगों को भी सावधान रहने और संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री के सेवन से बचने की जरूरत है.

रेडियोलॉजिस्ट डॉ. साकेत चतुर्वेदी का कहना है कि संबंधित विभागों की कार्रवाई अक्सर त्योहारों के आसपास तेज होती दिखाई देती है. अगर खाद्य पदार्थों की जांच और निगरानी पूरे साल लगातार की जाए तो मिलावटखोरी पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि सिर्फ खानापूरी के बजाय सरकारी तंत्र को मजबूत इच्छाशक्ति के साथ लगातार कार्रवाई करनी होगी.

व्यापारी नेता संजय गुप्ता का कहना है कि मिलावटखोरी निश्चित तौर पर समाज को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है. इस पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है. उनके मुताबिक नियमों में बदलाव कर कानून को और कठोर बनाया जाना चाहिए, ताकि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके. जब तक मिलावटखोरों के भीतर कानून का भय पैदा नहीं होगा, तब तक इस पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है.

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विजय प्रताप सिंह से बात की. उन्होंने कहा कि विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है. उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहां बड़ी संख्या में खाद्य प्रतिष्ठान हैं, ऐसे में हर जगह एक साथ पहुंचना संभव नहीं है. विभाग सर्विलांस के जरिए लगातार संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच और कार्रवाई कर रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है और आने वाले दिनों में भी इसे और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा. इन कार्रवाइयों का असर जमीन पर भी देखने को मिलेगा.

दरअसल, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी FSDA लगातार मिलावट के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रहा है. लखनऊ से लेकर दूसरे जिलों तक संदिग्ध खोया, पनीर, घी, मिठाई, मसाले और दूसरी खाद्य सामग्री पकड़ी जा रही हैं. कहीं हजारों किलो माल जब्त किया जा रहा है, तो कहीं असुरक्षित खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया जा रहा है, लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि अगर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है तो मिलावट का कारोबार आखिर रुक क्यों नहीं रहा?

लखनऊ : अगर आप भी बाजार से मावा, मिठाई समेत अन्य खाद्य सामग्री खरीदकर अपनी थाली में छप्पन पकवान शामिल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि यह पकवान आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, यहां तक की इससे आपकी जान भी आफत में पड़ सकती है. यह कोई हवा हवाई बातें नहीं है, बल्कि FSDA की कार्रवाई में ऐसे-ऐसे मिलावट के खुलासे हो रहे हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. देखने में भी भले ही आपको बाजार का पनीर, घी, दूध, खोया एकदम शुद्ध नजर आए, मगर वह नकली या मिलावटी हो सकता है, जिसके सेवन से हार्ट अटैक, लिवर डैमेज से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है. पढ़िए खास रिपोर्ट...

मिलावट का खेल. (etv bharat)

लखनऊ में भी लगातार कार्रवाई

सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि राजधानी लखनऊ में भी पिछले दिनों FSDA ने कई बड़ी कार्रवाई की गई है. फरवरी 2026 में अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की गई. इस दौरान लगभग 10,415 किलो संदिग्ध नकली मसाले और खोया जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 55.91 लाख रुपये है. फैजुल्लागंज और ऐशबाग क्षेत्र में एक्सपायर्ड मिठाई भी पकड़ी गई और उसे नष्ट कराने की कार्रवाई भी की गई है. बीते रक्षाबंधन त्योहारों के पहले कार्रवाई तेज हुई थी. रक्षाबंधन के दौरान भी विभाग की टीमों ने बड़ी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की. तेल, चूरन, आम पापड़, क्रीम कोन और खोया समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिसकी कीमत लगभग 20 लाख से अधिक है.

सेहत को क्या नुकसान. (etv bharat)

लखनऊ के काकोरी के हरदोईया लालनगर इलाके में तो मिठाई तैयार करने की जगह की स्थिति ने भी सवाल खड़े किए थे. कार्रवाई के दौरान करीब 1,675 किलो तैयार मिठाई और 686 किलो कच्ची खाद्य सामग्री पर कार्रवाई की गई और नमूने जांच के लिए भेजे गए है. यानी कि खाद्य सामग्री में मिलावट का मामला सिर्फ रसायन मिलाने तक सीमित नहीं है. कई जगह अस्वच्छ तरीके से खाद्य सामग्री तैयार करने और गंदगी उपभोक्ताओं की सेहत के लिए खतरा बन रही है.

'अब सिर्फ सैंपलिंग तक कार्रवाई नहीं'

सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह के मुताबिक, खासतौर पर दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट को लेकर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. कार्रवाई सिर्फ नमूना लेकर लैब भेजने तक सीमित नहीं रहेगी. अगर मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित खाद्य सामग्री को नष्ट कराने के साथ प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. सिंडिकेट बनाकर मिलावट खोरी करने वालों पर अब एफआईआर भी दर्ज होगी.

मिलावट पर एक्शन जारी. (v)

उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी ब्रांड के उत्पाद में मिलावट सामने आती है तो जांच सिर्फ उसी एक पैकेट या दुकान तक सीमित नहीं रहेगी. उस ब्रांड के दूसरे उत्पादों की भी जांच की जा सकती है और स्थिति गंभीर होने पर बिक्री रोकने और लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. विजय प्रताप सिंह के मुताबिक, दूसरे राज्यों से यूपी में आने वाले संदिग्ध खाद्य उत्पादों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है. यानी विभाग का फोकस अब सिर्फ दुकान पर जाकर सैंपल लेने के बजाय मिलावटी खाद्य पदार्थ कहां बन रहा है, कहां से आ रहा है और कितने बाजारों तक पहुंच रहा है, इस पूरी कड़ी पर नजर रखने की कोशिश है.

असुरक्षित खाद्य पर कानून सख्त

सहायक आयुक्त ने बताया कि हर नियम उल्लंघन में सीधे जेल नहीं होती है. कुछ मामलों में आर्थिक दंड का प्रावधान है, जबकि असुरक्षित खाद्य से नुकसान होने पर आपराधिक सजा का प्रावधान भी है, लेकिन इसके लिए गंभीर कैटेगिरी का अपराध होना चाहिए उसके लिए उपभक्ता की क्षति ने नुकसान के आधार पर कार्रवाई की जाती है. उन्होंने कहा कि FSSAI के आधिकारिक मैनुअल में अस्वच्छ या अस्वास्थ्यकर तरीके से खाद्य पदार्थ तैयार करने पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान बताया गया है. स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावट करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. सबसे गंभीर मामला तब बनता है जब खाद्य पदार्थ असुरक्षित साबित हो और उससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचे.

विभाग लगातार ले रहा एक्शन. (v)

FSS Act की धारा 59 में नुकसान की गंभीरता के आधार पर सजा का प्रावधान है. अगर असुरक्षित खाद्य से कोई चोट नहीं होती तो छह महीने तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. गैर-गंभीर चोट की स्थिति में एक साल तक की जेल और तीन लाख रुपये तक जुर्माना और गंभीर चोट होने पर छह साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. अगर असुरक्षित खाद्य के सेवन से मौत हो जाती है तो कम से कम सात साल की जेल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और कम से कम 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा उपभोक्ता की मौत की स्थिति में मुआवजे का भी प्रावधान है. FSSAI के आधिकारिक मैनुअल में मृत्यु के मामले में कम से कम पांच लाख रुपये मुआवजे का उल्लेख है. यानी मिलावट की हर श्रेणी को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता. मामले की प्रकृति, लैब रिपोर्ट और उससे हुए नुकसान के आधार पर कानूनी कार्रवाई बदलती है.



छापे से सजा तक कितने पहुंचते हैं केस?



विभाग की कार्रवाई के प्रोटकॉल के तहत FSDA की टीम पहुंचती है. सैंपल लिया जाता है. माल जब्त होता है. जरूरत पड़ने पर उसे नष्ट कराया जाता है. इसके बाद नमूना लैब में जाता है. लैब रिपोर्ट आने में कितना समय लगा? रिपोर्ट फेल हुई तो कितने मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ? कितने मामले कोर्ट पहुंचे? कितनों में दोष साबित हुआ? कितने आरोपी बरी हुए और कितने मामले अभी लंबित हैं? ये जानकारी विभाग के पास कंपाइल नहीं मिली है. किसी अभियान की सफलता सिर्फ इस बात से नहीं तय की जा सकती कि कितने छापे पड़े और कितने किलो माल पकड़ा गया. असली सवाल यह है कि पकड़े गए मामलों का अंतिम कानूनी परिणाम क्या रहा.

मिलावट का खेल जान पर भारी. (etv bharat)

क्यों नहीं रुक रही मिलावट?



पहली वजह है मुनाफा, सस्ते कच्चे माल से महंगे उत्पाद जैसा सामान तैयार करने पर कम लागत में ज्यादा कमाई होती है. दूसरी वजह है सप्लाई चेन का बड़ा और बिखरा हुआ नेटवर्क. निर्माता, थोक विक्रेता, परिवहनकर्ता और खुदरा दुकानदार तक कई स्तर होते हैं, जिससे कार्रवाई केवल दुकानों तक सीमित रहती है. तीसरी वजह है जांच और कानूनी प्रक्रिया का लंबा होना. सैंपल से लैब, लैब से अभियोजन और फिर अदालत तक मामला पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो जाती है और कोर्ट की प्रोसिडिंग में आरोपी को इसका लाभ मिलता है. चौथी चुनौती है नियमित निगरानी न होना, हर दुकान, हर वाहन और हर गोदाम की लगातार जांच संभव नहीं हो पाती है, ऐसे में विभाग की जांच सिर्फ त्योहारी सीजन में होती है.

क्या होना चाहिए?

जानकारों का कहना है कि मिलावट करने वाले नेटवर्क तक कार्रवाई पहुंचे, बार-बार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए, लैब रिपोर्ट और अभियोजन की प्रक्रिया तेज हो और अदालतों में लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा हो. तब मिलावट को रोका जा सकता है.

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