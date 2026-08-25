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यूपी में मिलावट पर FSDA का एक्शन; 955 किलो क्रीम, 600 किलो मिठाई को नष्ट कराया, डेयरों संचालकों को नोटिस

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने त्योहार को देखते हुए दूध-दही, घी, पनीर, मक्खन, क्रीम, मिठाई की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है.

मिलावटी खाद्य पदार्थों पर एक्शन.
मिलावटी खाद्य पदार्थों पर एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:24 AM IST

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Updated : August 25, 2026 at 11:37 AM IST

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हापुड़/मथुरा/शाहजहांपुर/उन्नाव : रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है. यूपी के तमाम शहरों में FSDA की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. इस कड़ी में बीते सोमवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने हापुड़, मथुरा, शाहजहांपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में छापा मारकर मिलावटी क्रीम, दूध, खोवा, पनीर, मिठाई, दही आदि बरामद कर नष्ट कराया.

हापुड़ में मिलावट पर FSDA टीम का एक्शन.
हापुड़ में मिलावट पर FSDA टीम का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

हापुड़ में कुचेसर रोड चौपला फतेहपुर स्थित एक मकान पर छापा मारकर एफएसडीए की टीम ने 955 किलो मिलावटी क्रीम बरामद की. क्रीम का इस्तेमाल देशी घी और बटर तैयार करने में किया जा रहा था. बरामद क्रीम को मौके पर नष्ट करा दिया.

मथुरा में मिलावट पर FSDA का एक्शन.
मथुरा में मिलावट पर FSDA का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)


सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि ग्राम बनखंडा निवासी तुषार शर्मा मकान में क्रीम तैयार की जा रही थी. मौके से क्रीम के दो और वनस्पति घी का नमूना भी लिया गया. यह प्रतिष्ठान बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित हो रहा था.

मिलावट पर FSDA टीम का एक्शन.
मिलावट पर FSDA टीम का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)


हरियाणा से आया मिलावटी 1200 किलो पनीर नष्ट किया

मथुरा में खाद्य एवं सुरक्षा औषधि प्रशासन ने पनीर लदी की गाड़ी जब्त की गई. गाड़ी में बारह सौ किलो मिलावटी पनीर लदा था. जिसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया. सहायक आयुक्त डॉ. जतिन कुमार ने बताया कि मिलावटी पनीर छाता तहसील क्षेत्र हरियाणा से मथुरा लाया गया था. इसके बाद डेयरी में रखे पनीर, दूध और मिठाई के नमूने लिए गए. सिंथेटिक दूध, पनीर और खोवा नष्ट करा दिया गया है.

मिलावट पर FSDA टीम का एक्शन.
मिलावट पर FSDA टीम का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

शाहजहांपुर में 600 किलो खराब मिठाई कराई नष्ट : खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को एक मिठाई कारखाने से बरामद करीब 600 किलोग्राम खराब मिठाई गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दी. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष तिवारी ने बताया कि सोमवार को खाद्य सुरक्षा की तीन टीमों ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. टीम ने निगोही रोड स्थित श्यामतपुर गौटिया में कादिर हसन सकलैनी ट्रेडर्स के मिठाई कारखाने पर छापा मारकर गुणवत्ता के संदेह में रसभरी, बर्फी के दो नमूने, लौज तथा रिफाइंड पामोलीन ऑयल का एक-एक नमूना लिया.

शाहजहांपुर में मिलावट पर FSDA टीम का एक्शन.
शाहजहांपुर में मिलावट पर FSDA टीम का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

जांच टीम को कारखाने में पांच टिन और 18 प्लास्टिक कंटेनरों में रखी खराब रसभरी, गुलाब जामुन, बर्फी, पेड़ा और सोहन पपड़ी मिली. करीब 600 किलोग्राम खराब मिठाई को मौके पर गड्ढा खुदवाकर नष्ट करा दिया गया. निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मिठाई बनाने और रखने में इस्तेमाल किए जा रहे बर्तनों में जंग और काई लगी थी.

सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई.
सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)
तिलहर तहसील के खुदागंज स्थित सत्यम स्वीट से मिल्क केक और पेड़ा के नमूने तथा अजीजगंज से दूध का नमूना लिया गया. सभी नमूनों को जांच के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है. इसके अलावा सत्यम स्वीट पर मानक के अनुरूप साफ-सफाई नहीं मिलने तथा खाद्य पदार्थ खुले और अव्यवस्थित ढंग से रखे पाए जाने पर हिदायत के साथ नोटिस जारी की गई है.
सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई.
सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)

उन्नाव में 1.15 लाख का खोवा जब्त, 360 लीटर दूध और केमिकल भी पकड़ा

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सोमवार को जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया. सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में टीम ने सफीपुर, बांगरमऊ समेत कई स्थानों पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान टीम ने करीब 1.15 लाख रुपये कीमत का खोवा, 360 लीटर दूध, 23 किलो सोडियम सल्फेट समेत अन्य खाद्य सामग्री जब्त की. टीम ने कुल आठ नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं

सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई.
सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)

खाद्य विभाग टीम सोमवार को सबसे पहले सफीपुर क्षेत्र के मुन्नू खेड़ा पहुंची. यहां खोवा विक्रेता बृजेश यादव का प्रतिष्ठान बिना पंजीकरण चलता मिला. टीम ने तत्काल प्रतिष्ठान बंद करने के निर्देश दिए और मौके से करीब 14 किलो संदिग्ध खोवा भी बरामद किया गया. जिसे जब्त कर नमूना जांच के लिए भेजा गया.

इसके बाद टीम सागर डेयरी की खोवा निर्माण इकाई पहुंची. यहां करीब 290 किलो खोवा और 360 लीटर दूध मिला. खोवा में सोडियम सल्फेट की मिलावट पकड़ी गई. इसके बाद संबंधित डेयरी का लाइसेंस निलंबित कर और निर्माण इकाई को बंद करा दिया गया. अभियान के दौरान पंकज कुमार के प्रतिष्ठान की जांच में करीब 8 किलो सोडियम सल्फेट बरामद किया गया. इसके अलावा गुलजारपुर, सलेमपुर और बांगरमऊ क्षेत्र में करीब 15 किलो घी भी जब्त किया गया.


सहायक आयुक्त खाद्य प्रियंका सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान कुल आठ नमूने लिए गए हैं. सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

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Last Updated : August 25, 2026 at 11:37 AM IST

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