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शादी नहीं होने से परेशान थी लड़की, डिप्रेशन में की आत्महत्या

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में 22 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. परिजनों के अनुसार, पिछले करीब तीन वर्षों से लड़की की शादी के लिए उपयुक्त वर की तलाश की जा रही थी. अब तक 10 से अधिक परिवार उसे देखने आ चुके थे, लेकिन कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका.

मुजफ्फरपुर में लड़की ने की आत्महत्या: परिजनों ने बताया कि बुधवार को भी एक परिवार के लोग उसे देखने आने वाले थे. स्वजन ने बताया कि लड़की शादी तय नहीं होने को लेकर मानसिक तनाव में रहती थी. उसके सांवले रंग के कारण कहीं रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था. परिवार का कहना है कि बार-बार रिश्ते टूटने से वह काफी परेशान रहती थी और खुद को लेकर हीन भावना महसूस करने लगी थी. मंगलवार रात वह बिना खाना खाए अपने कमरे में सोने चली गई.

कमरे से लाश बरामद: बुधवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ. खिड़की से झांकने पर युवती का शव कमरे में था. यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.

FSL की टीम पहुंची: घटना की सूचना मिलते ही बिहार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया.

"मामले की जांच की जा रही है. लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी."- राकेश कुमार,गायघाट थानाध्यक्ष