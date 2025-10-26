कोडरमा में छठ पूजा के लिए सजी फल मंडी, कश्मीरी सेब, नागपुर संतरा और आंध्र प्रदेश के नारीयल से गुलजार हुआ बाजार
कोडरमा में छठ पूजा के लिए फलों की मंडी तैयार है. कई राज्यों से सेब, संतरा, केला, नारियल और सिंघाड़े जैसे फल उपलब्ध हैं.
Published : October 26, 2025 at 3:57 PM IST
कोडरमा: लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है. चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व के दूसरे दिन छठव्रती दूध और गुड़ से चावल की खीर बनाते हैं और उसे छठी मैया को अर्पित करने के बाद उसे ग्रहण करती हैं, जिसके बाद छठव्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता हैं. छठ पर्व को लेकर कोडरमा का फल मंडी गुलजार है.
फलों से गुलजार मंडी
कोडरमा के बाजार समिति स्थित फल मंडी में देश के कोने-कोने से हर तरह के फल बिक्री के लिए पहुंच चुके हैं. यहां बड़ी संख्या में लोग, फलों की खरीददारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं. बता दें कि कोडरमा के बाजार समिति फल मंडी में बिहार और झारखंड के कई इलाकों से लोग, फलों की खरीदारी करते हैं. कोडरमा के बाजार समिति में बड़े पैमाने पर अभी भी देश के कोने-कोने से फलों का आना जारी हैं.
दूसरे राज्यों की मंडी से कोडरमा पहुंच रहे फल
इधर छठ को लेकर कोडरमा के बाजार समिति फल मंडी में देश के अलग-अलग कोने से भारी मात्रा में फल मंगवाया गया है. जिसमें कश्मीरी सेब, नागपुर का संतरा, आंध्र प्रदेश का नारियल, पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी से अनारस समेत हर तरह के फल उपलब्ध है.
फलों के भाव में नहीं है उछाल: फल विक्रेता
बाजार समिति झुमरीतिलैया के फल विक्रेता राजू केशरी ने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार फलों के रेट को कोई तेजी नहीं है हालांकि कुछ फलों के रेट में कुछ बढ़ोतरी जरूरू हुई हैं. वही यहां छठ पर्व के फलों की खरीददारी करने आये लोगों ने बताया कि छठ पर्व की आस्था ऐसी हैं कि इसमें कितनी भी महंगाई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता.
इस साल 10 करोड़ के कारोबार होने की उम्मीद
इसके अलावा लगभग 3 करोड़ रुपए के दूसरे फल सामग्री बाजार में बेचने के लिए आए हैं. इस साल कोडरमा बाजार समिति में लगभग 10 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है. फलों की खरीदारी में अभी एक दिन बचा हैं, ऐसे में फल मंडी सोमवार को भी गुलजार रहेगी. कोडरमा के बाजार समिति फल मंडी में हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह सहित बिहार के गुरपा, मानपुर और नवादा के रजौली, हल्दिया समेत बिहार के सीमावर्ती इलाकों से लोग कोडरमा के बाजार समिति फल मंडी में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं.
बता दें कि बाजार में 25 ट्रक सेब (3 करोड़ 75 लाख रुपए), 25 ट्रक केला (लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए), 20 ट्रक संतरा (लगभग 1 करोड़ रुपए), 8 ट्रक नारियल (लगभग 80 लाख रुपए) खरीदी के लिए पहुंचे हैं.
कोडरमा बाजार समिति के अनुसार फलों के दाम इस प्रकार है-
|फल का नाम
|भाव
|किलोग्राम या पीस
|सेब
|80 से 100
|प्रति किलो
|संतरा
|80 से 100
|प्रति किलो
|नारियल
|35 से 40
|प्रति पीस
|केला
|300 से 400
|प्रति किलो
|अमरूद
|60 से 100
|प्रति किलो
|शरीफा
|100 से 120
|प्रति किलो
|अनानस
|35 से 50
|प्रति पीस
|गन्ना
|30
|प्रति पीस
|महताब
|40
|प्रति पीस
ये भी पढ़ें- कोडरमा में छठ पूजा को लेकर फलों की बिक्री, पैसेंजर ट्रेन ना चलने से बाजार प्रभावित
कश्मीर के सेब, चेन्नई के केले और नागपुर के संतरे से पटा फल बाजार, छठ की छटा से मंडी हुआ गुलजार
Jharkhand Market Price: जानिए रांची में फल, सब्जी और खाद्य पदार्थों के दाम