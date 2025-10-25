ETV Bharat / state

फ्रूट व्यापारी की बलौदाबाजार में हत्या, पलारी थाना पुलिस जांच में जुटी

मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं. फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.

FRUIT MERCHANT MURDERED
फ्रूट व्यापारी की बलौदा बाजार में हत्या
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 25, 2025 at 2:30 PM IST

Updated : October 25, 2025 at 3:11 PM IST

3 Min Read
बलौदा बाजार: जिले के पलारी थाना इलाके के ग्राम वटगन में फल व्यापारी की हत्या बदमाशों ने कर दी. मृतक के शरीर पर धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं. वारदात वाली जगह पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं. शक जताया जा रहा है कि व्यापारी की हत्या धारदार हथियार से की गई है.

फल व्यापारी की हत्या: मृतक अमित गिरी की पत्नी बच्चों के साथ लटेरा गांव में चल रहे नाचा कार्यक्रम देखने गई थी. परिवार जब घर लौटा तो देखा कि अमित गिरी की लाश जमीन पर पड़ी है.घटना की सूचना परिवार ने स्थानीय लोगों और पुलिस को दी. तत्काल पलारी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरु की.

फ्रूट व्यापारी की बलौदाबाजार में हत्या
मृतक के सिर पर हुआ प्राणघातक हमला: पुलिस के मुताबिक, मृतक के सिर पर किसी धारदार या भारी वस्तु से प्राणघातक वार किया गया है. प्रारंभिक जांच से यह पता चलता है कि वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया. हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पुलिस व्यक्तिगत रंजिश और पारिवारिक विवाद जैसे संभावित कारणों की जांच कर रही है.पलारी पुलिस ने दर्ज किया केस: थाना पलारी पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार, घटना 24 अक्टूबर की रात 10 बजे से 25 अक्टूबर की सुबह 9 बजे के बीच की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या का समय और मौत का कारण पता चल पाएगा.

घटना की जानकारी मिलते ही थाना पलारी की टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया. फॉरेंसिक विशेषज्ञों से जांच कराई जा रही है. हत्या की हर संभावना पर काम किया जा रहा है, जल्द ही आरोपी तक पुलिस पहुंच जाएगी. किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं और जांच में सहयोग करें: अभिषेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

FRUIT MERCHANT MURDERED
फ्रूट व्यापारी की बलौदा बाजार में हत्या

घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं. फॉरेंसिक टीम ने खून के नमूने, पैर के निशान और घर के भीतर मिले सामान को जांच के लिए जब्त किया है. मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही हैं ताकि किसी संदिग्ध संपर्क की जानकारी मिल सके: हेमंत पटेल, थाना प्रभारी, पलारी पुलिस स्टेशन

वटगन गांव में दहशत का माहौल: ग्राम वटगन में इस वारदात के बाद दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि अमित गिरी स्वभाव से मिलनसार व्यक्ति था और हर दिन फल की दुकान लेकर पलारी बाजार जाता था. गांव के लोगों ने बताया कि उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, हालांकि पिछले कुछ दिनों से वह कुछ तनाव में दिख रहा था। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.

Last Updated : October 25, 2025 at 3:11 PM IST

PALARI POLICE STATION
BALODA BAZAR
VILLAGE WATGAN
फॉरेंसिक टीम बलौदा बाजार
FRUIT MERCHANT MURDERED

