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आम का दुश्मन है फ्रूट फ्लाई, फल के अंदर पैदा कर देता है कीड़े, घरेलू नुस्खे से ऐसे करें बचाव

कृषि वैज्ञानिक डॉ. बीके प्रजापति कहते हैं, आम को फलों का राजा कहा जाता है. पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन भारत में ही किया जाता है. आम को हम लोग न केवल डायरेक्ट खाने के रूप में उपयोग करते हैं, बल्कि प्रोसेसिंग के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद भी बनाते हैं. लेकिन इसके उत्पादन में फल मक्खी (फ्रूट फ्लाई) नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट माना जाता है. ये कीट आम के उत्पादन और क्वालिटि को प्रभावित करता है. एक तरह से कह सकते हैं कि ये आम का दुश्मन होता है.

शहडोल: आम की फसल इन दिनों पेड़ों पर लदी हुई है. गर्मी के समय में इसकी काफी डिमांड रहती है और लोग इसे अच्छे दामों में खरीदते हैं. आम के सीजन में इसका अच्छा-खासा व्यापार भी होता है. लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से आम की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है. 'फ्रूट फ्लाई' आम का बड़ा दुश्मन साबित हो सकता है, जिसे समय रहते कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है.

फ्रूट फ्लाई से कितना नुकसान

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि फ्रूट फ्लाई आमतौर पर आम के उत्पादन को 30 से 40% तक नुकसान पहुंचाता है. अगर इसका सही समय पर नियंत्रण न किया जाए और मक्खियों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, तो 70 से 80% तक आम की गुणवत्ता और उसके उत्पादन को प्रभावित कर सकता है. ये मक्खी केवल आम में बल्कि पपीता, अमरुद और अनार जैसे फल की भी उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है.

आम का दुश्मन कीट (ETV Bharat)

फल के अंदर से हमला करता है कीट

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि फल मक्खी कीट ओबी पॉजिटिव नेचर का होता है. ये कीट आम के फल के छिलके के अंदर अपने अंडे देता है. अंडे से निकले कीट 2 से 5 दिनों के अंदर फल के गूदे को अंदर से खाने लगते हैं. जिससे आम का फल छोटा ही रह जाता है और मैच्योर होने से पहले गिर जाता है. और अगर आम पक भी जाए, अंदर से सड़ जाता है और बहुत जल्द पेड़ से गिर जाता है.

घरेलु नुस्खे से दूर करें फ्रूट फ्लाई (ETV Bharat)

फ्रूट फ्लाई से आम को बचाने का जैविक तरीका

फ्रूट फ्लाई से आम के फल को बचाने के लिए जैविक तरीका अपनाया जा सकता है. इसके लिए मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है और किसान इसे घर में भी बना सकते हैं. घर पर मिथाइल यूजेनॉल को बनाने के लिए 3 केमिलक की जरूरत होती है. जिसमें एथेनॉल या मेथेनॉल या एसिटोन के साथ यूजेनॉल और मेलाथिओंन 50% को क्रमश: 60-40-20 एमएल के अनुपात में मिक्स किया जाता है.

मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप का कैसे करें इस्तेमाल

मिथाइल यूजेनॉल के घोल में लकड़ी के टुकड़े को डाल दें. ध्यान दें कि लकड़ी का आकार 2x2x1 सेंटीमीटर हो. इसे 24 से 48 घंटे के लिए घोल के अंदर छोड़ दें. इसके बाद खाली बोतल में लकड़ी के टुकड़े को डालकर उसमें कुछ छेद कर दें. अब आपके पास फेरोमैन ट्रैप बनकर तैयार है. इसे बगीचे में हर कुछ दूरी के अंतराल पर लगा दें. ध्यान रहे कि 1 हेक्टेयर आम के बगीचे में 10 से 20 मिथाइल यूजेनॉल ट्रैप यानी फेरोमैन ट्रैप लगाने हैं.

कैसे काम करता है फेरोमैन ट्रैप

फेरोमैन ट्रैप से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जो फल मक्खी के नर कीट को आकर्षित करता है. जिससे नर कीट बोतल में गिर जाता है और मर जाता है. जब नर कीट खत्म हो जाते हैं, तो कीटों का प्रजनन रूक जाता है, जिससे इनकी संख्या नहीं बढ़ती है. यह फ्रूट फ्लाई से आम के फल को नुकसान से काफी हद तक बचा सकता है.

इसके अलावा कीटों के प्रभाव से गिरे हुए फलों को नष्ट करना जरूरी होता है. पेड़ से गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा देना चाहिए या जला देना चाहिए. जिससे इसमें मौजूद कीटों का फैलाव न हो सके. इसके साथ ही बाग की हल्की जुताई भी कर सकते हैं, जिससे मिट्टी में छिपे फल मक्खी धूप के संपर्क में आकर नष्ट हो जाए.