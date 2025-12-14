डीडवाना में नई सब्जी मंडी शिफ्टिंग का विरोध में व्यापारियों की हड़ताल, लोगों को नहीं मिली ताजी सब्जी
डीडवाना में नई सब्जी मंडी में दुकानें शिफ्ट करने के नगर परिषद के फैसले का फल-सब्जी व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया.
Published : December 14, 2025 at 4:28 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के डीडवाना नगर परिषद द्वारा अजमेरी गेट के पास निर्मित नई सब्जी मंडी में दुकानों को शिफ्ट करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है. विरोध स्वरूप शहर के सभी फल-सब्जी व्यापारियों ने रविवार से हड़ताल शुरू कर दी है. व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और मुख्य फल-सब्जी मंडी को भी पूरी तरह बंद कर आक्रोश जताया.
व्यापारी नेता जगदीश गोदारा ने बताया कि हड़ताल के कारण आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी. मंडी बंद रहने से पूरे दिन ताजा सब्जियां और फल उपलब्ध नहीं हो सके, जिससे लोगों को काफी असुविधा हुई. नगर परिषद ने अजमेरी गेट के पास नई सब्जी मंडी का निर्माण कराया था, ताकि मौजूदा विक्रेताओं की दुकानों को यहां शिफ्ट किया जा सके. हालांकि, फल-सब्जी विक्रेता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि नई मंडी शहर की मौजूदा दुकानों की संख्या और जरूरतों के मुकाबले काफी छोटी है. यहां दुकानें बेहद संकरी और संख्या में कम हैं, जिससे सभी विक्रेताओं को जगह नहीं मिल पाएगी. केवल कुछ ही व्यापारी यहां शिफ्ट हो सकेंगे.
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी: जगदीश गोदारा ने बताया कि इसके अलावा नई मंडी में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है. मंडी का भवन भी जर्जर हालत में है. व्यापारियों का आरोप है कि इसके बावजूद नगर परिषद जबरन उन्हें यहां स्थापित करने पर तुली हुई है, जो पूरी तरह अनुचित है. व्यापारियों ने चेताया कि इस शिफ्टिंग से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर पहले भी नगर परिषद और जिला प्रशासन को कई ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. जबरन आवंटन की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो हड़ताल अनिश्चितकालीन कर दी जाएगी.