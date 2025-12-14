ETV Bharat / state

डीडवाना में नई सब्जी मंडी शिफ्टिंग का विरोध में व्यापारियों की हड़ताल, लोगों को नहीं मिली ताजी सब्जी

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के डीडवाना नगर परिषद द्वारा अजमेरी गेट के पास निर्मित नई सब्जी मंडी में दुकानों को शिफ्ट करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है. विरोध स्वरूप शहर के सभी फल-सब्जी व्यापारियों ने रविवार से हड़ताल शुरू कर दी है. व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं और मुख्य फल-सब्जी मंडी को भी पूरी तरह बंद कर आक्रोश जताया.

व्यापारी नेता जगदीश गोदारा ने बताया कि हड़ताल के कारण आम जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ी. मंडी बंद रहने से पूरे दिन ताजा सब्जियां और फल उपलब्ध नहीं हो सके, जिससे लोगों को काफी असुविधा हुई. नगर परिषद ने अजमेरी गेट के पास नई सब्जी मंडी का निर्माण कराया था, ताकि मौजूदा विक्रेताओं की दुकानों को यहां शिफ्ट किया जा सके. हालांकि, फल-सब्जी विक्रेता इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि नई मंडी शहर की मौजूदा दुकानों की संख्या और जरूरतों के मुकाबले काफी छोटी है. यहां दुकानें बेहद संकरी और संख्या में कम हैं, जिससे सभी विक्रेताओं को जगह नहीं मिल पाएगी. केवल कुछ ही व्यापारी यहां शिफ्ट हो सकेंगे.