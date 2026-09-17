ETV Bharat / state

साइबर ठगी...रकम फ्रीज, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा वापस, जानें कहां हो रही चूक और क्या हैं नियम

पैसा फ्रीज होना वापसी की गारंटी नहीं : साइबर थाना लखनऊ के इंस्पेक्टर आलोक राव का कहना है कि साइबर ठगी में पुलिस के सामने सबसे पहला काम रकम को आगे जाने से रोकना होता है. शिकायत मिलते ही I4C के माध्यम से संबंधित बैंक को जानकारी भेजकर रकम को होल्ड या फ्रीज कराने की कोशिश की जाती है. लेकिन खाते में रकम फ्रीज हो जाने का मतलब यह नहीं है कि पैसा उसी समय पीड़ित के खाते में वापस आ जाएगा. इसके लिए आगे कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है. यहीं से कई मामलों में देरी शुरू होती है.

इसमें सबसे ज्यादा 7 हजार 830 करोड़ रुपये निवेश के नाम पर ठगे गए. डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 3 हजार 129 करोड़, ई-कॉमर्स के नाम पर 1 हजार 275 करोड़ और क्रेडिट कार्ड के जरिए 1 हजार 242 करोड़ रुपये की ठगी हुई. सेक्सटॉर्शन के 2 लाख 98 हजार 880 मामले सामने आए, जिनमें 1 हजार 81 करोड़ रुपये की ठगी हुई.

साल 2024 में 12 हजार 600 केस दर्ज हुए, 10 हजार 141 लोगों की गिरफ्तारी हुई और करीब 20 करोड़ 61 लाख रुपये बरामद किए गए. वहीं, 2023 में 11 हजार 989 मामले दर्ज हुए, 8 हजार 832 आरोपी पकड़े गए और करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपये बरामद हुए. देश की बात करें तो जनवरी 2024 से अप्रैल 2025 के बीच साइबर ठगों ने 14 हजार 557 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी की.

ये है स्थिति : यूपी में साइबर ठगी के ज्यादातर मामले सीधे पैसे से जुड़े हैं. पिछले तीन साल के आंकड़ों को देखें तो प्रदेश में हुए साइबर अपराधों में करीब 87 फीसदी मामले ऐसे हैं, जिनमें लोगों से पैसे की ठगी की गई. साल 2025 में यूपी में साइबर ठगी की 13 हजार 933 एफआईआर दर्ज हुईं. पुलिस ने 7 हजार 598 आरोपियों को गिरफ्तार किया और करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपये बरामद किए.

पीड़ित के मुताबिक, मामले में भारतीय मोबाइल नंबर और देश के अलग-अलग बैंकों के खातों का इस्तेमाल हुआ. घटना के बाद एफआईआर दर्ज हुई और करीब तीन महीने बाद मामला साइबर क्राइम थाने भेजा गया. बावजूद रकम की रिकवरी को लेकर अभी तक राहत नहीं मिली है. पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने उन्हें बताया था कि 20 लाख रुपये अलग-अलग खातों में फ्रीज व होल्ड हैं, इसके बाद भी पैसा रिलीज नहीं हो पा रहा है. लखनऊ में 70 प्रतिशत से अधिक फाइनेंसियल साइबर क्राइम के मामले हैं जिनमें पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई है.

लखनऊ के विकासनगर में 68 साल के रिटायर्ड बैंक कर्मचारी सिद्धार्थ नाथ से करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपये की ठगी का मामला इसका उदाहरण है. आरोप है कि साइबर अपराधियों ने उन्हें 19 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा. वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी, कोर्ट और मजिस्ट्रेट बनकर डराया गया. इसके बाद उनकी एफडी और शेयर तुड़वाकर अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करा ली गई.

लखनऊ : साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने के लिए डिजिटल अरेस्ट, फर्जी नौकरी, निवेश और सोशल मीडिया जैसे कई तरीके अपना लिए हैं. लखनऊ में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोगों से लाखों और करोड़ों रुपये ठग लिए गए. पुलिस का कहना है कि समय पर शिकायत मिलने पर ठगी की रकम को बैंक खातों में होल्ड या फ्रीज कराया जा रहा है. लेकिन बड़ा सवाल यह है कि खाते में पैसा फ्रीज होने के बाद भी पीड़ित को समय पर वापस क्यों नहीं मिल पा रहा है?

कोर्ट मांगता है रिपोर्ट : लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता अंशुमान सिंह ने बताया, कई मामलों में पुलिस रकम को होल्ड कराने में सफल हो जाती है, लेकिन इसके बाद पीड़ित को पैसा वापस मिलने में देरी हो जाती है. मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट रकम रिलीज करने से पहले विवेचक से रिपोर्ट मांगता है. अगर विवेचना पूरी नहीं हुई है तो विवेचक की रिपोर्ट आने में समय लग सकता है.

सुनवाई और आदेश में लगता है समय : इसके अलावा अदालतों में मामलों की संख्या ज्यादा होने के कारण भी सुनवाई और आदेश में समय लग सकता है. महत्वपूर्ण स्थिति तब बनती है, जब एक ही साइबर अपराधी ने कई लोगों से पैसा ठगा हो. उदाहरण देते हुए बताया कि मान लीजिए किसी साइबर अपराधी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले 10 लोगों से कुल 10 लाख रुपये ठगे. इनमें से पांच लाख रुपये वह निकाल चुका है और बाकी पांच लाख रुपये उसके खाते में फ्रीज हो गए.

देशभर में साइबर फ्रॉड का ग्राफ. (Photo Credit; ETV Bharat)

तेजी से पैरवी जरूरी : अब मान लीजिए इस रकम में महाराष्ट्र के किसी पीड़ित के दो लाख, लखनऊ के पीड़ित के दो लाख और गुजरात के पीड़ित के एक लाख रुपये शामिल हैं. ऐसी स्थिति में फ्रीज रकम सीमित है, जबकि दावेदार कई हैं. जिस पीड़ित की ओर से तेजी से पैरवी होती है और जिसके पक्ष में कोर्ट पहले रकम रिलीज करने का आदेश देता है, उसे पैसा मिलने की संभावना बन जाती है. वहीं दूसरे पीड़ित की पैरवी और कोर्ट का आदेश देर से होने पर फ्रीज रकम दूसरे पीड़ित को रिलीज हो सकती है. यानी सिर्फ पैसा फ्रीज होना काफी नहीं है. उसके बाद भी तेजी से कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाना जरूरी है.

दो तरह के साइबर फ्रॉड. (Photo Credit; ETV Bharat)

आईओ की भूमिका अहम : अधिवक्ता अंशुमान सिंह के मुताबिक, पैसा फ्रीज होने के बाद विवेचक यानी आईओ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है. विवेचक को मामले की जांच तेजी से पूरी कर कोर्ट में जरूरी रिपोर्ट भेजने और रकम रिलीज कराने की प्रक्रिया में सक्रियता से काम करना चाहिए. पीड़ित की ओर से भी मामले की पैरवी में सक्रिय रहना जरूरी है. फ्रीज रकम को रिलीज कराने के लिए समय पर कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पीड़ित को राहत मिलने की संभावना बढ़ती है.

विदेश तक कनेक्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

पुलिस का दावा-पहले से बेहतर हुई स्थिति : लखनऊ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार का कहना है कि साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और पहले की तुलना में स्थिति बेहतर हुई है. वित्तीय साइबर अपराध के बाद पीड़ित तत्काल शिकायत करता है तो पुलिस I4C प्लेटफॉर्म की मदद से बैंक और संबंधित अधिकारियों को जानकारी भेजती है. इसका उद्देश्य ठगी की रकम को आगे जाने से रोकना और खाते में उपलब्ध रकम को होल्ड कराना है.

बबलू कुमार के मुताबिक, रकम होल्ड होने के बाद उसे पीड़ित को वापस कराने के लिए कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता होती है. इसके लिए पुलिस की आख्या भी जरूरी होती है. समय पर कार्रवाई होने पर कई मामलों में रकम वापस कराने में सफलता मिलती है, लेकिन कई बार रिपोर्ट समय से नहीं पहुंचने या अन्य कारणों से देरी होती है. उन्होंने कहा कि पुलिस इस व्यवस्था को और बेहतर करने पर काम कर रही है, ताकि साइबर ठगी के पीड़ितों को जल्द से जल्द उनकी रकम वापस कराई जा सके.

अलर्ट रहें, तभी बचेंगे. (Photo Credit; ETV Bharat)

डिजिटल अरेस्ट के मामले भी बढ़े : लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं. गोमतीनगर के जयंत कुमार से करीब 92 लाख रुपये की ठगी का मामला भी सामने आया. आरोपियों ने उन्हें कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और एफडी तुड़वाकर अलग-अलग खातों में रकम ट्रांसफर करा ली.

विकासनगर के सिद्धार्थ नाथ के मामले में भी अपराधियों ने पुलिस, कोर्ट और मजिस्ट्रेट का फर्जी रूप दिखाकर डर का माहौल बनाया और करोड़ों रुपये ट्रांसफर करा लिए. इन मामलों में एक समान बात यह सामने आती है कि अपराधियों ने भारतीय मोबाइल नंबर और भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल किया.

साइबर ठग ऐसे देते हैं झांसा. (Photo Credit; ETV Bharat)

छोटे पीड़ितों की मुश्किल और बड़ी : साइबर अपराध सिर्फ करोड़ों रुपये की ठगी तक सीमित नहीं है. लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले राजकुमार ने दिहाड़ी मजदूरी करके 1,00,900 रुपये जमा किए थे. उनका आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना खाते से पूरी रकम निकाल ली गई. शिकायत के बाद भी उन्हें रकम वापस नहीं मिली.

अलीगंज के गौरव त्रिपाठी को टेलीग्राम पर नौकरी का ऑफर देकर रकम जमा कराई गई. शुरुआत में थोड़ी रकम वापस कर भरोसा बनाया गया और बाद में बड़ी रकम जमा करा ली गई. इसके बाद संपर्क बंद कर दिया गया. इन मामलों में रकम करोड़ों की नहीं थी, लेकिन पीड़ितों के लिए यह उनकी जमा पूंजी थी.

विदेश में बैठे अपराधी, भारत में खाते और सिम : साइबर क्राइम मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक, साइबर अपराध की एक बड़ी चुनौती विदेशी नेटवर्क है. दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में स्कैम सेंटर चलाए जाने की जानकारी पुलिस को मिली है. इन नेटवर्क से जुड़ा गैंग भारत में लोगों के नाम पर सिम और बैंक खाते हासिल कराते हैं. इन्हीं खातों में ठगी की रकम मंगाई जाती है. बाद में रकम को अलग-अलग खातों में भेजकर निकाल लिया जाता है.

सबसे अहम समय शुरू होता है ठगी के तुरंत बाद : साइबर ठगी के मामलों में शुरुआती समय सबसे महत्वपूर्ण है. अगर पीड़ित तुरंत शिकायत करता है तो पुलिस और बैंकिंग सिस्टम को रकम आगे जाने से रोकने का मौका मिलता है. लेकिन रकम कई खातों में जाने या नकद निकाले जाने के बाद उसे वापस कराना मुश्किल हो जाता है. इसके बाद मामला सिर्फ पुलिस की जांच तक सीमित नहीं रहता. बैंक, I4C, विवेचक, कोर्ट और पीड़ित की ओर से की जाने वाली पैरवी सहित सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.

यह भी पढ़ें : मां को हवाई यात्रा कराई, मेरा सपना पूरा हुआ...कवि स्वयं श्रीवास्तव बोले- हिंदी का बढ़ रहा ग्राफ