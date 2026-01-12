ETV Bharat / state

भरतपुर में 1500 हेक्टेयर आलू की फसल पर पाले की आशंका, बचाव के लिए किसान उठाएं ये कदम

पाले का सबसे अधिक प्रभाव आलू, सरसों, गेहूं, चना, मटर और नगदी सब्जी फसलों पर पड़ता है, जिससे उत्पादन में गिरावट आ सकती है.

Potato Crop
आलू की फसल (ETV Bharat Bharatpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 1:42 PM IST

4 Min Read
भरतपुर: जिले में लगातार गिरते तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. बीते कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है. ऐसे में जिले में लगभग 1500 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई आलू की फसल सहित अन्य रबी फसलों पर पाले का खतरा मंडराने लगा है. मौसम के मौजूदा हालात दिन में धूप निकलने के बाद शाम को अचानक हवा का रुक जाना और रात में आसमान का साफ रहना, पाला पड़ने के लिए अनुकूल माने जा रहे हैं. इसी को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों के लिए पाले से बचाव के सुझाव दिए है.

कृषि विभाग के उपनिदेशक (बागवानी) जनकराज मीणा ने बताया कि सर्दी के मौसम में जब तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और दोपहर बाद हवा का बहाव बंद हो जाता है, तब रात के समय पाला पड़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है. पाले का सबसे अधिक प्रभाव आलू, सरसों, गेहूं, चना, मटर और नगदी सब्जी फसलों पर पड़ता है, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं और उत्पादन में गिरावट आ सकती है.

फसलों को पाले से बचाने के उपाय (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: किसान ध्यान दें : रबी फसलों की 12.46 लाख हेक्टेयर बुवाई, पाले से बचाव के लिए करें ये उपाय

पाले की आशंका पर तुरंत करें सिंचाई: उपनिदेशक मीणा ने बताया कि जैसे ही पाले की संभावना नजर आए, किसान फसलों में हल्की सिंचाई जरूर करें. नमी युक्त भूमि में गर्मी देर तक बनी रहती है, जिससे भूमि का तापमान अचानक नहीं गिरता. सर्दी के मौसम में सिंचाई करने से खेत का तापमान 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे पाले से होने वाले नुकसान की संभावना कम हो जाती है.

पढ़ें: संभाग की 14 लाख हैक्टेयर रबी फसलों पर पाले का खतरा, किसान ऐसे करें फसलों का बचाव

उत्तर-पश्चिम दिशा में करें इंतजाम: उन्होंने बताया कि ठंडी हवा प्रायः उत्तर-पश्चिम दिशा से आती है. इसलिए खेतों की इस दिशा में हवा रोकने के लिए टाटियां, घास-फूस या अन्य अवरोधक लगाना चाहिए. यह उपाय विशेष रूप से आलू और उद्यानिकी फसलों के लिए प्रभावी माना जाता है.

पढ़ें: कोहरे से रबी की फसलों को फायदा, लेकिन ठंड से पाला पड़ने का डर, ये करें उपाय

घुलनशील गंधक का छिड़काव लाभकारी: पाले से बचाव के लिए आलू सहित रबी फसलों में घुलनशील गंधक का 0.2 प्रतिशत घोल (2 ग्राम प्रति लीटर पानी) बनाकर छिड़काव करने की सलाह दी है. यह छिड़काव पौधों पर सुरक्षा परत बनाता है, जिससे पाले का प्रभाव कम होता है. इसका असर लगभग दो सप्ताह तक रहता है. यदि इस अवधि के बाद भी शीतलहर और पाले की आशंका बनी रहे, तो 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव दोहराया जा सकता है.

पाले का असर दिखे तो तुरंत अपनाएं ये उपाय: उपनिदेशक मीणा ने बताया कि यदि पाले का प्रभाव किसी फसल, विशेषकर आलू की फसल पर दिखाई देने लगे, तो किसानों को तुरंत 25 से 30 ग्राम ग्लूकोज को 15 लीटर पानी की टंकी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए. यदि ग्लूकोज उपलब्ध न हो, तो 100 ग्राम एनपीके + 25 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करने से पाले से हुए नुकसान के असर को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

रात में धुआं कर बढ़ाएं तापमान: उन्होंने बताया कि जिस रात पाला पड़ने की संभावना हो, उस रात 12 से 2 बजे के बीच खेत की उत्तर-पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवा की ओर, मेड़ों पर कूड़ा-कचरा या सूखी घास-फूस जलाकर धुआं करना चाहिए. मेड़ों पर 10 से 20 फीट की दूरी पर ढेर बनाकर धुआं करने से खेत का तापमान बढ़ता है और लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाया जा सकता है. उपनिदेशक मीणा ने बताया कि दीर्घकालीन रूप से पाले से बचाव के लिए खेतों की उत्तर-पश्चिमी मेड़ों पर वायु अवरोधक पेड़ लगाने की सलाह दी है. शहतूत, शीशम, बबूल, खेजड़ी, अरडू और जामुन जैसे पेड़ ठंडी हवा के झोंकों को रोकने में सहायक होते हैं और भविष्य में फसलों को पाले के प्रभाव से बचाते हैं.

