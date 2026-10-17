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दिन में वेडिंग फोटोग्राफर, शाम को रावण… 26 साल से प्रदीप भगोत्रा निभा रहे दशानन का किरदार

नई दिल्ली: दिन में शादी-समारोहों में कैमरे से खुशियों को कैद करना और शाम होते ही मंच पर दशानन के रूप में गरजना, प्रदीप भगोत्रा उर्फ बिट्टू की जिंदगी कुछ ऐसी ही है. पेशे से वेडिंग फोटोग्राफर बिट्टू पिछले 26 साल से वसुंधरा कला मंच की ओर से रामलीला में रावण का किरदार निभा रहे हैं. दिल्ली के मंडी हाउस से शुरू हुआ उनका रंगमंच का सफर आज उनकी पहचान बन चुका है. उनके लिए अभिनय जुनून है और फोटोग्राफी परिवार की जिम्मेदारियां निभाने का जरिया.

रामलीला में रावण का किरदार निभाने वाले कलाकारों की अपनी अलग पहचान होती है ऐसा ही एक नाम हैं प्रदीप भगोत्रा उर्फ बिट्टू, जो पिछले 26 साल से वसुंधरा कला मंच की और से रामलीला में दशानन की भूमिका निभा रहे हैं.

दिन में शादी-समारोहों में तस्वीरें खींचते वीडियो शूट करते हैं, जबकि शाम होते ही रावण के रूप में मंच पर नजर आते हैं कला के प्रति उनका जुनून और जीविका के लिए मेहनत उनकी कहानी को खास बनाते हैं. बिट्टू ने अपने रंगमंच के सफर की शुरुआत दिल्ली के मंडी हाउस से की थी थिएटर से जुड़ाव धीरे-धीरे उनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया. पिछले 26 वर्षों से वह लगातार रावण का किरदार निभा रहे हैं. हालांकि, परिवार और आजीविका की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उन्होंने वेडिंग फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाया.

प्रदीप भगोत्रा उर्फ बिट्टू बताते हैं कि अभिनय उन्हें ईश्वर की देन है, लेकिन जीवन चलाने के लिए काम करना भी जरूरी है. वह कहते हैं, कला तो भगवान ने दी है, लेकिन पेट के लिए फोटोग्राफी करनी पड़ती है. मंडी हाउस में थिएटर सीखा और आज 26 साल से दशानन का रोल कर रहा हूं. बिट्टू के लिए रावण केवल बुराई का प्रतीक नहीं है. वह रावण को एक विद्वान, शिवभक्त और कई गुणों से संपन्न व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं. उनका मानना है कि किसी भी किरदार को बेहतर ढंग से निभाने के लिए उसके व्यक्तित्व और परिस्थितियों को समझना जरूरी है. रावण की आवाज, चाल-ढाल, हाव-भाव और संवाद अदायगी पर वह विशेष ध्यान देते हैं. रावण के चरित्र को लेकर अपना नजरिया साझा करते हुए बिट्टू कहते हैं, रावण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था बहन की नाक कटने पर कौन सा भाई चुप बैठेगा हम रावण को सिर्फ जलाने के लिए नहीं, समझने के लिए भी देखते हैं.

फोटोग्राफी के पेशे ने भी उन्हें अभिनय में मदद की है. कैमरे के जरिए चेहरों के भाव और बारीकियों को समझने का उनका अनुभव मंच पर किरदार को जीवंत बनाने में काम आता है. बालाजी रामलीला में वसुंधरा कला मंच की ओर से लंबे समय से रावण की भूमिका निभाते आ रहे बिट्टू के लिए यह किरदार अब उनकी पहचान बन चुका है. प्रदीप भगोत्रा उर्फ बिट्टू की कहानी बताती है कि जिम्मेदारियों के बीच भी अपने जुनून को जिंदा रखा जा सकता है. दिन में कैमरे के पीछे और शाम को मंच पर दशानन बनकर वह पिछले 26 साल से कला के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभा रहे हैं.

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