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SPECIAL: जानिए पान्हौरी गांव के उस परिवार की कहानी जिसकी सिली धोती पहनते हैं CM और सांसद

छोटे कमरे में बनती है खास धोती : लोकेश कुमार बताते हैं कि वह करीब 14 साल से सिलाई का काम कर रहे हैं. परिवार में धोती, कमीज, कुर्ता और पाजामा की सिलाई होती है, लेकिन धोती की सिलाई उनका विशेष काम है. धोती की दो तरह की सिलाई की जाती है. एक एकलंगी और दूसरी दोलंगी. समय के साथ इस काम में परिवार की ऐसी विशेषज्ञता बनी कि आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे शहरों और राज्यों से भी धोती की मांग आने लगी. पान्हौरी की जिस गली में यह काम होता है, वहां कोई बड़ा प्रतिष्ठान नहीं है. एक छोटा सा कमरा है और उसी में कपड़ा नापा जाता है, काटा जाता है और सिलकर धोती तैयार की जाती है. इस छोटे से कमरे से निकली धोती अब यूपी, गुरुग्राम, हरियाणा, नोएडा, उत्तराखंड और दिल्ली तक पहुंच रही है.

भरतपुर संभाग मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित पान्हौरी गांव में यह काम पिछले 52 साल से चल रहा है. इसकी शुरुआत बिहारी लाल सैन ने की थी. घर की परिस्थितियों के कारण पढ़ाई आगे नहीं बढ़ सकी तो उन्होंने सिलाई का काम शुरू किया. धीरे-धीरे यही काम उनकी पहचान बन गया. सामान्य कपड़ों की सिलाई करते-करते उन्होंने धोती की सिलाई में ऐसी पकड़ बनाई कि आज परिवार की सबसे बड़ी पहचान ही धोती की सिलाई बन गई है. अब इस 52 साल पुरानी विरासत को बिहारी लाल सैन के बाद उनके बेटे लोकेश कुमार और विशाल सिंह आगे बढ़ा रहे हैं.

डीग : जिले के पान्हौरी गांव की एक छोटी सी गली में बने छोटे से कमरे में जब सिलाई मशीन चलती है तो उसकी आवाज शायद आसपास के कुछ घरों तक ही जाती हो, लेकिन उसी कमरे में तैयार होने वाली धोती की पहचान अब गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंच चुकी है. यहां कैंची चलती है, कपड़ा कटता है और मशीन पर सिलाई होती है, लेकिन तैयार होकर यही धोती दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक पहुंचती है. नेताओं से लेकर सांसद और विधायक तक इस परिवार की सिली धोती पहनते हैं. राजस्थान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री परिवार की सिली धोती तक पहुंचने वाले बड़े नामों में शामिल हैं.

पान्हौरी की धोती (ETV Bharat GFX)

साढ़े चार मीटर कपड़ा, फिर शुरू होती है कारीगरी : उन्होंने बताया कि एक धोती के लिए करीब साढ़े चार मीटर कपड़े की जरूरत होती है. कपड़ा आने के बाद उसे नाप और जरूरत के अनुसार तैयार किया जाता है. धोती की सिलाई देखने में भले ही सामान्य काम लगे, लेकिन इसकी बारीकियों को समझने और सही तरीके से तैयार करने के लिए अनुभव जरूरी है. लोकेश का कहना है कि पूरे जिले में उनका परिवार धोती की सिलाई के लिए जाना जाता है. सामान्य सिलाई का काम भी होता है, लेकिन धोती की सिलाई में उनकी विशेष पहचान बनी हुई है. यही विशेषज्ञता धीरे-धीरे उनके काम को गांव से बाहर ले गई. एक धोती की सिलाई 300 रुपए में की जाती है. वहीं, कमीज और कुर्ते की सिलाई 400-400 रुपए है. सिलाई की कीमत भले ही सामान्य हो, लेकिन इस काम से जुड़ी पहचान असामान्य है. गांव में तैयार होने वाली यह धोती दूर-दूर कई राज्यों तक जाती है.

52 साल से धोती सिल रहा परिवार (ETV Bharat Bharatpur)

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नेताओं की पसंद : उनके मुताबिक नेताओं को यह धोती पहनने में आरामदायक लगती है. धोती पारंपरिक पहनावा होने के साथ-साथ सार्वजनिक कार्यक्रमों और धार्मिक आयोजनों में भी सहज मानी जाती है. कई मंत्री, सांसद और विधायक यहां की सिली धोती पहनते हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति के लिए भी यहां से धोती भेजी गई है. कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के लिए भी यहां से धोती भेजी गई थी. राजस्थान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक इस परिवार की सिली धोती पहुंच चुकी है, जो इस छोटी सी सिलाई की दुकान को अलग पहचान देती है. दिलचस्प बात यह है कि एक स्थानीय दर्जी ने किसी बड़े ब्रांड, विज्ञापन या प्रचार के बिना अपने काम के दम पर पहचान बनाई.

धोती की सिलाई है खास (ETV Bharat Bharatpur)

पिता ने मजबूरी में शुरू किया, बेटों ने हुनर बना लिया : उन्होंने बताया कि बिहारी लाल सैन ने जब सिलाई का काम शुरू किया था, तब शायद उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि उनके हाथों का हुनर एक दिन देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचेगा. उस समय उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी और घर की परिस्थितियों के कारण रोजगार की जरूरत थी. ऐसे में सिलाई का काम शुरू किया. शुरुआत में यह परिवार की जरूरत थी, लेकिन समय के साथ यही काम हुनर और फिर पहचान बनता चला गया. लोकेश ने बताया कि उनके पिता की शुरू से ही इसी काम में रुचि रही. उन्होंने इसी काम को जीवन दिया और अब परिवार की अगली पीढ़ी इसे आगे बढ़ा रही है. लोकेश खुद करीब 14 साल से इस व्यवसाय में हैं.

बेटे संभाल रहे विरासत (ETV Bharat Bharatpur)

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पिता के काम को संभाला : लोकेश के छोटे भाई विशाल ने सरकारी नौकरी की तैयारी की, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिली. निजी क्षेत्र में जाने की भी इच्छा नहीं थी. ऐसे में पिता ने परिवार के इसी काम को संभालने की सलाह दी. विशाल ने पिता से सिलाई सीखी और करीब चार साल से इस काम को कर रहे हैं. अब दोनों भाई मिलकर परिवार की पुरानी कारीगरी को आगे बढ़ा रहे हैं. एक समय पिता ने जिस काम को मजबूरी में चुना था, उसी काम को आज बेटे अपनी पसंद और रोजगार दोनों के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं. पान्हौरी के इस परिवार की कहानी उस भारतीय कारीगरी की कहानी है, जो बिना बड़े प्रचार के पीढ़ियों से अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं. करीब 52 साल पहले बिहारी लाल सैन ने जिस सिलाई मशीन के साथ अपना सफर शुरू किया था, आज उसी हुनर को उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं. पान्हौरी की एक छोटी सी गली के एक कमरे में सिलने वाली इस धोती का सफर कई राज्यों तक पहुंच चुका है.