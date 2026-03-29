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देसी तैराकों को सिखा रहे प्रोफेशनल गुर, 150 तैराकों पर फोकस कर बना रहे मेडल का 'रास्ता'

पंच गौरव योजना के तहत 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में इन चयनित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. कपिल पारीक की रिपोर्ट...

देसी तैराकों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण
देसी तैराकों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 29, 2026 at 10:16 AM IST

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उदयपुर : ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के वे बच्चे, जिन्होंने अब तक सिर्फ नदियों और तालाबों में तैराकी सीखी थी, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल में अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं. उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव में राजस्थान सरकार की पंच गौरव योजना के तहत चल रहे 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर ने इन उभरते खिलाड़ियों को नई दिशा दी है. एक जिला-एक खेल की सोच को आगे बढ़ाते हुए यह शिविर तैराकी प्रतिभाओं को तराशने का बड़ा मंच बन गया है.

आदिवासी बच्चे निखार रहे अपना हुनर : उदयपुर खेल अधिकारी महेश पालीवाल ने बताया कि इस पहल की सबसे खास बात यह है कि जिन बच्चों ने पहले कभी स्विमिंग पूल देखा तक नहीं था, वे अब आधुनिक तकनीकों के साथ अभ्यास कर रहे हैं. प्रशिक्षकों की निगरानी में ये खिलाड़ी न केवल अपनी गति बढ़ा रहे हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की तकनीकों को भी सीख रहे हैं. उनके अंदर अब बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करने का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा है.

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देसी तैराकों को सिखा रहे प्रोफेशनल गुर (ETV Bharat Udaipur)

कड़े चयन के बाद चुने गए 150 खिलाड़ी : खेल अधिकारी ने बताया कि इस प्रशिक्षण तक पहुंचना आसान नहीं था. जिलेभर की पंचायत समितियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. इनमें 700 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इन मुकाबलों के बाद 150 सर्वश्रेष्ठ तैराकों का चयन किया गया. चयनित खिलाड़ियों में बड़ी संख्या जनजातीय क्षेत्रों से है, जो अपनी प्राकृतिक सहनशक्ति और पानी के साथ सहजता के कारण अलग पहचान रखते हैं.

ओलंपिक के लिए कर रहे तैयार
ओलंपिक के लिए कर रहे तैयार (ETV Bharat GFX)

अब देख रहे उड़ने के सपने : सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों को पूरी तरह नि:शुल्क सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें रहने-खाने की व्यवस्था, पोषणयुक्त आहार, स्विमिंग किट और अन्य जरूरी खेल सामग्री शामिल हैं. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिल रहा है. देसी अंदाज से प्रोफेशनल तकनीक की ओर शिविर के दौरान प्रशिक्षकों का मुख्य लक्ष्य बच्चों की पारंपरिक तैराकी शैली को आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक स्तर के अनुरूप बनाना है.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए किया जा रहा तैयार
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए किया जा रहा तैयार (ETV Bharat Udaipur)

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तैराकों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण : खेल अधिकारी का कहना है कि गांव के तालाब में तैरना और पूल में कम्पटीशन जीतना अलग है. ऐसे में तैराकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इसमें आर्म मूवमेंट, जिसमें पानी को सही दिशा में और ताकत के साथ पीछे धकेलने की तकनीक सिखाई जा रही है. किकिंग, जिसमें पैरों की ताकत का संतुलित और प्रभावी उपयोग के बारे में सिखाया जा रहा. ब्रीदिंग तकनीक, जिसमें पानी के अंदर और बाहर सांस लेने का सही तालमेल सिखाया जा रहा है.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें: हल्के वजन वाले खिलाड़ी फुर्ती के कारण बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अधिक वजन वाले खिलाड़ी अपनी ताकत और स्टैमिना के दम पर आगे बढ़ रहे हैं. प्रशिक्षकों का फोकस पारंपरिक देसी तैराकी शैली को आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक तकनीक में ढालना है, ताकि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें. माइक्रो ऑब्जर्वेशन के जरिए हर बच्चे की छोटी से छोटी गलती सुधार रहे हैं ताकि उनकी स्पीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो सके.

तैराकों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण
तैराकों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण (ETV Bharat Udaipur)

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35-70 किलो वजन : खेल विभाग का मानना है कि सही प्रशिक्षण, संसाधन और निरंतर अभ्यास के साथ ये खिलाड़ी भविष्य में देश के लिए पदक जीत सकते हैं. खेल अधिकारी ने बताया कि गांवों की नदियों, तालाबों में अपने स्तर पर तैराकी सीखने वाले ग्रामीण और जनजातीय अंचलों के बच्चे का वजन 35 से 70 किलो के बीच है. वे अब 50 मीटर लंबे आधुनिक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में प्रतिभा निखार रहे हैं.

गलतियों को सुधारने पर फोकस : जिन बच्चों ने पहले कभी स्विमिंग पूल नहीं देखा था, वे अब प्रशिक्षकों की निगरानी में प्रोफेशनल स्तर की डाइविंग, किकिंग और ब्रीदिंग तकनीक सीख रहे हैं. इससे उनकी गति, संतुलन और सहनशक्ति में तेजी से सुधार हो रहा है. गांवों में सीखी गई तैराकी में दम तो होता है, लेकिन प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए तकनीकी परफेक्शन जरूरी है. ऐसे में हर खिलाड़ी की छोटी-छोटी गलतियों को सुधारने के लिए माइक्रो लेवल पर काम किया जा रहा है.

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150 तैराकों का चयन
150 तैराकों का चयन (ETV Bharat Udaipur)

भविष्य की उम्मीदें और बड़ा सपना : इस पहल से न सिर्फ खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर रही है, बल्कि उनके सपनों को भी नई उड़ान मिल रही है. अब ये बच्चे सिर्फ तालाब या नदी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किए जा रहे हैं. खेल विभाग का मानना है कि सही प्रशिक्षण और संसाधनों के साथ ये खिलाड़ी भविष्य में देश के लिए पदक जीत सकते हैं.

आदिवासी अंचल गोगुंदा की रहने वाली पूनम ने बताया कि उन्होंने जब पहली बार स्विमिंग पूल देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं था. वह गांव के तालाबों में स्विमिंग करती थी, लेकिन अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही हैं. इसी तरह खेरवाड़ा की रहने वाली शिल्पा ने कहा कि बरसात के मौसम में तालाबों में पानी भर जाता था तो पशु पक्षियों को चराने के लिए खेतों में जाते थे. इस दौरान तैरने का मौका मिलता था, लेकिन सरकार की योजना से अब अपने हुनर को संवारने का काम कर रहे हैं. इनमें जयराज भी हैं, जो बचपन से ही एक हाथ से दिव्यांग हैं. वो एक हाथ के बल पर स्विमिंग करते हैं.

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों का चयन
ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों का चयन (ETV Bharat Udaipur)

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प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे देसी तैराक
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