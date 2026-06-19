ETV Bharat / state

घूंघट से खाकी तक: यूपी में बदल रही बेटियों की तस्वीर, फील्ड में काम करने का दिख रहा जोश

यूपी में महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है. हालात ये हैं कि वो पुलिस की कठिन जॉब करके अपना लोहा मनवा रहीं.

FROM VEIL TO KHAKI IMAGE
महिलाएं दिखा रही हैं यूपी पुलिस में दम. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 12:07 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : अभी हाल में उत्तर प्रदेश कांस्टेबल व समकक्ष के लिए 32679 पदों पर निकाली गई भर्तियों में से बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया. इस परीक्षा में 32 फीसदी लड़कियों और महिलाओं की भागीदारी थी. इसमें कुल 9,24,273 महिला अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया. देखिए प्रशांत मिश्र की ख़ास रिपोर्ट...

2003 में 15 लाख महिलाओं ने किया था आवेदन

इससे पहले वर्ष 2003 में भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कांस्टेबल भर्ती निकाली गई थी. इस दौरान 60,244 पदों पर भर्ती निकाली गई थी. जिनमें 48.17 लाख लोगों ने आवेदन किए थे. इसमें लगभग 15 लाख महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इस परीक्षा का परिणाम आने के बाद 12048 महिलाएं पुलिस फोर्स में शामिल हुई थीं.

पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए लड़कियों-महिलाओं में दिख रहा गज़ब का उत्साह. (ETV Bharat)

कांस्टेबल भर्ती में जिस तरह से महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है. इसको देखकर यह महसूस किया जा सकता है कि महिलाएं अब डेस्क वर्क और ऑफिस वर्क से आगे निकल कर फील्ड में भी काम करने के लिए तैयार हैं. इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में लगातार महिलाओं की संख्या बढ़ रही है.

44000 से अधिक महिलाएं यूपी पुलिस में

गौर करें तो इसी साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़कर 44,000 हो गई है. उत्तर प्रदेश में तीन दर्जन से अधिक महिला आईपीएस अधिकारी तैनात हैं. बड़ी संख्या में पीपीएस महिला अधिकारी और इंस्पेक्टर रैंक पर भी महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं.

उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स में सबसे बड़ी महिलाओं की संख्या कांस्टेबल पद पर है. वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश में निकली सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी 25% आवेदन महिला अभ्यर्थियों ने किया था.

FROM VEIL TO KHAKI IMAGE
पुरुष पुलिस फोर्स के साथ मुकाबला करतीं महिला पुलिस. (ईटीवी भारत)

जिस तरह से कांस्टेबल भर्ती में महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है, इसे सिर्फ पुलिस फोर्स में महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या की तस्वीर को ही नहीं साफ हुए, बल्कि पूरे समाज की तस्वीर सामने आई है. जिस तरह से महिलाएं पुलिस फोर्स में शामिल होने के लिए आवेदन कर रही हैं. इससे साफ कहा जा सकता है कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया है.

पुलिस फोर्स के कठिन जॉब में महिलाएं

इस तरह से देखें तो ये वही समाज है, जहां पर कभी महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाई और रोजगार से दूर रखा जाता था और उन्हें सिर्फ घर के कामकाज तक सीमित माना जाता था. जबकि अब के आंकड़े बदली हुई तस्वीर दिखा रहे हैं. इससे जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, उससे स्पष्ट है कि महिलाएं अब घर से निकल कर रोज़गार करने के लिए परिपक्व हो गई हैं. वे ना सिर्फ रोजगार में, बल्कि अब कठिन जॉब पुलिस फोर्स में भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं.

पिछले कुछ दशक में पुलिस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार बीते एक दशक में पुलिस फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है. मौजूदा समय में भले ही पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का प्रतिशत काफी कम हो, लेकिन जिस गति से महिलाएं पुलिस में शामिल होने के लिए आगे आ रही हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में महिलाओं का प्रतिशत पुलिस फोर्स में बढ़ना तय है.

पुलिस फोर्स के प्रति महिलाओं की चाहत के पीछे क्या कारण हैं? इसको समझने के लिए हमने राजधानी लखनऊ के तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की. इस दौरान हमने राजधानी लखनऊ में कोचिंग संचालक विजय सिंह से बातचीत की. विजय सिंह ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाओं को अब काम करने और बाहर निकालने की आजादी मिल गई है. महिलाएं अपने आप को साबित करना चाहती हैं और उन्हें मौका भी मिलना चाहिए. पुलिस फोर्स में नौकरी एक टफ जॉब की तरह मानी जाती है. ऐसे में महिलाएं इसमें शामिल होकर अपने आप को प्रूफ करती हैं.

महिलाओं को आकर्षित कर रही है पुलिस फोर्स में नौकरी

वहीं दूसरी ओर पुलिस फोर्स में नौकरी महिलाओं को आकर्षित करती है. आज भी उत्तर प्रदेश में वर्दी का अपना गौरव है ऐसे में पुलिस की नौकरी के प्रति पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी लालायित रहती हैं. अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के लिए पुलिस विभाग में नौकरी आसान हो गई है. पुलिस विभाग में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, जिसके चलते महिलाएं अब आसानी से और सुविधाजनक तरीके से पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे सकती हैं.

वर्दी का गौरव और सुरक्षा कर रहा आकर्षित

इस दौरान हमने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता व समाजसेवी वर्षा सिंह से बातचीत की. उन्होंने बताया कि वर्दी का एक गौरव होता है, इसलिए लोग इसके प्रति आकर्षित रहते हैं. वहीं दूसरी ओर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आरक्षण दिया गया है. 20% आरक्षण महिलाओं को मिलता है. ऐसे में उनको नौकरी पाने में आसानी होती है. इस वजह से भी लगातार महिलाएं पुलिस में शामिल हो रही हैं.

वहीं दूसरी ओर पिछले कुछ वर्षों में पुलिस फोर्स में नौकरी को सुरक्षित माना जाता है. थानों पर आप देखिए तो हेल्प डेस्क, पिंक बूथ, पिंक व्हीकल जैसी सुविधा शुरू की गई हैं. ऐसे में मां-बाप को लगता है कि अब उनकी लड़की अगर पुलिस में नौकरी कर रही है, तो सुरक्षित रहेगी. सुरक्षित माहौल की वजह से बड़ी संख्या में लोग पुलिस में नौकरी के लिए आ रहे हैं.

महिलाओं की हिस्सेदारी सुखद परिवर्तन

लखनऊ विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स डिपाटर्मेंट के प्रोफेसर हिलाल अहमद ने बताया कि यह काफी सुखद परिवर्तन है कि महिलाएं अब आगे आ रही हैं और पुलिस फोर्स में भी नौकरी करने के लिए तैयार हैं. इस बात से साबित होता है कि महिला सशक्त हो रही है और अपने फैसले लेने के लिए तैयार है. महिलाओं के पुलिस फोर्स में शामिल होने से न सिर्फ महिला, जो नौकरी कर रही हैं, उनके लिए अच्छी बात है. इस तरह से जब महिलाएं पुलिस फोर्स में शामिल होंगी, तो इससे महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी और काफी हद तक पुलिस फोर्स महिलाओं के प्रति संवेदनशील होगी.

FROM VEIL TO KHAKI IMAGE
यूपी में दिख रहा महिला पुलिस का दम. (ईटीवी भारत)

लेबर फोर्स में बढ़ी है महिलाओं की हिस्सेदारी

इकोनॉमिक्स के अध्यापक कन्हैया पांडे ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए बताया कि इस बार के इकोनामिक सर्वे को अगर देखे तो वूमेन की लेबर फोर्स में हिस्सेदारी काफी बड़ी है. उनकी हिस्सेदारी दो गुना तक बढ़ गई है. पिछले कुछ समय में महिलाएं काफी जागरूक हुई हैं और उनके अंदर पुरुषों के साथ बराबरी करने की इच्छा शक्ति बड़ी है. अभी तक यह माना जाता था कि महिलाएं अगर नौकरी करेंगी तो या तो वह शिक्षक बनेगी या बैंक में काम करेंगी या डेस्क या ऑफिस की नौकरी करेंगी. मगर अब बदलाव आ रहा है. अब तो महिलाएं फोर्स में भी नौकरी करने के लिए अपने आप को सक्षम मान रही हैं, जो कि अच्छी बात है.

क्या कहती हैं महिला अभ्यर्थी

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थी गरिमा द्विवेदी ने बताया कि "मैंने बीटीसी कर रखी है, लेकिन कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में भी शामिल हुई हूं. यह एक अच्छा मौका था कि हम सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं. हमारी प्राथमिकता सबसे पहले सरकारी नौकरी पाकर सेटल होने की है. ऐसे में अगर कांस्टेबल की नौकरी मिलती है, तो भी हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे और मुझे इस नौकरी में कोई बुराई नहीं नज़र आती. फोर्स में शामिल होना सभी के लिए गर्व की बात होती है."

FROM VEIL TO KHAKI IMAGE
यूपी में बदल रही बेटियों की तस्वीर. (सोर्स - यूपी पुलिस)

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने आई एकता तिवारी ने बताया कि "मैं परीक्षा में शामिल हुई हूं. बचपन से ही मुझे फोर्स में जाने की इच्छा थी, अब जब कांस्टेबल की भर्ती निकली थी तो मैंने इसमें अपनी किस्मत आजमाई. फोर्स में शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है और अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं फोर्स में जरूर शामिल हूंगी."

अनामिका कुमारी ने बताया कि "नौकरियों का बहुत संकट है ऐसे में सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं. हम लोग लगातार जो भी वैकेंसी निकल रही है उसमें अप्लाई करते हैं. कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में महिलाओं को आरक्षण मिलता है. ऐसे में हमारे लिए इस परीक्षा को पास करना और सरकारी नौकरी पाना आसान होता है. लिहाजा इसीलिए परीक्षा में शामिल हुए हैं."

शुभ्रा ने बताया कि "पुलिस विभाग में नौकरी करना हमारे लिए गौरव की बात है. मैंने यही सोचकर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आवेदन किया था और परीक्षा दी है कि अगर मुझे मौका मिलता है, तो मैं वर्दी पहन कर देश की सेवा करुंगी. अगर मुझे नौकरी मिलती है तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी."

ध्यान दें - बेटियां हर क्षेत्र में पुरुषों से मुकाबला कर रही हैं. अब पुलिस फोर्स में भी अपनी छाप छोड़ रही हैं. ऐसे में खबर को शेयर ज़रूर करिए.

TAGGED:

POLICE NEWS
CONSTABLES RECRUITMENT
LADIES IN POLICE
पुलिस के लिए बढ़ा महिलाओं में क्रेज
FROM VEIL TO KHAKI IMAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.