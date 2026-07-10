टिहरी झील को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी तेज, पारंपरिक गांवों से लेकर सोलर आधारित विकास पर फोकस
परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई, विकास कार्यों को चरणबद्ध लेकिन समग्र योजना के तहत आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की गई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 10, 2026 at 5:00 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने टिहरी झील को वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं. इसमें परियोजना को आकर्षक ब्रांडिंग देने, नवीकरणीय ऊर्जा आधारित पर्यटन मॉडल विकसित करने और सोलर ऊर्जा से संचालित एसटीपी की संभावनाओं पर काम किया जायेगा.
टिहरी झील को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी तेज: टिहरी झील के आसपास के गांवों को स्थानीय कला, संस्कृति और हस्तशिल्प से जोड़ते हुए ट्रेडिशनल विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है. साथ ही, बोटिंग और जेटी संचालन के लिए झील की वैज्ञानिक क्षमता का आकलन कर समग्र मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. पुरानी टिहरी के इतिहास, लोक संस्कृति और 3 डी मॉडल को शामिल करते हुए संग्रहालय विकसित करने की भी योजना है, ताकि पर्यटन के साथ स्थानीय विरासत और आजीविका को बढ़ावा मिल सके.
पारंपरिक गांवों से लेकर सोलर आधारित विकास पर फोकस: इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई और विकास कार्यों को चरणबद्ध लेकिन समग्र योजना के तहत आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की गई. बैठक में टिहरी झील परियोजना के लिए एक ऐसा आकर्षक और सरल नाम तय करने पर जोर दिया गया, जो लोगों की जुबान पर आसानी से चढ़ सके और परियोजना की अलग पहचान बना सके. इसके साथ ही परियोजना से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति की बैठकों में टीएचडीसी के प्रबंध निदेशक को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में तथा जिलाधिकारी टिहरी को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया, ताकि परियोजना के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके.
परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी विशेष फोकस रखा गया. टिहरी झील क्षेत्र में प्रस्तावित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को सौर ऊर्जा से संचालित किए जाने की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिए गए. इसके लिए सोलर प्लांट स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन कराया जाएगा, जिससे परियोजना को हरित और टिकाऊ विकास के मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके.
झील के आसपास के गांव बनेंगे ट्रेडिशनल विलेज: पर्यटन के साथ स्थानीय संस्कृति और आजीविका को जोड़ने की रणनीति भी बैठक का महत्वपूर्ण हिस्सा रही. टिहरी झील के आसपास स्थित चयनित गांवों को उत्तराखंड की पारंपरिक कला, संस्कृति, लोक विरासत और हस्तशिल्प की थीम पर विकसित कर उन्हें ट्रेडिशनल विलेज के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है. इन गांवों को केवल पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के बजाय स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है. इस मॉडल को भविष्य में राज्य के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी लागू करने की दिशा में काम किए जाने की रूपरेखा तैयार की गई.
बैठक में परियोजना के अंतर्गत विकसित होने वाली सभी परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव की दीर्घकालिक व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया. इसके लिए ऐसी आय सृजन गतिविधियों को परियोजना में शामिल किए जाने की योजना बनाई गई है, जिससे भविष्य में इन परिसंपत्तियों का संचालन आत्मनिर्भर तरीके से किया जा सके और स्थानीय हितधारकों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो.
टिहरी झील में वैज्ञानिक आधार पर होंगी पर्यटन गतिविधियां: टिहरी झील में बोटिंग, जेटी और अन्य जल पर्यटन गतिविधियों के विस्तार को वैज्ञानिक आधार पर विकसित करने की दिशा में भी निर्णय लिए गए. झील की वहन क्षमता का वैज्ञानिक अध्ययन कर यह आकलन किया जाएगा कि किस सीमा तक जल पर्यटन गतिविधियों का सुरक्षित संचालन किया जा सकता है. इसके आधार पर संपूर्ण मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा. विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, लेकिन पूरी परियोजना की समग्र कार्ययोजना एक साथ तैयार की जाएगी ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सके.
टिहरी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रमुखता: पर्यटन के साथ टिहरी के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी प्रमुखता देने की तैयारी की जा रही है. प्रस्तावित संग्रहालय की थीम में पुरानी टिहरी के राजशाही इतिहास, लोककला, लोकसंस्कृति और क्षेत्र की विरासत को शामिल किया जाएगा. साथ ही, जलमग्न हो चुकी पुरानी टिहरी का त्रि-आयामी (3डी) मॉडल भी संग्रहालय का हिस्सा बनाया जा सकता है, जिससे आने वाले पर्यटक पुराने टिहरी शहर के इतिहास और स्वरूप से परिचित हो सकें.
टिहरी झील परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण आजीविका को एकीकृत करते हुए ऐसा मॉडल विकसित करना है, जो उत्तराखंड के अन्य पर्यटन क्षेत्रों के लिए भी मार्गदर्शक बन सके.
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