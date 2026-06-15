500 शुगर से नॉर्मल लाइफ तक; दिल्ली हाईकोर्ट के वकील अमित शर्मा ने डायबिटीज के खिलाफ कैसे जीती जंग, जानिए
डायबिटीज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि अनुशासित जीवनशैली से कंट्रोल की जा सकती है.- एडवोकेट अमित शर्मा, देखिए संवाददाता धनंजय वर्मा की रिपोर्ट
Published : June 15, 2026 at 10:44 AM IST
नई दिल्ली: आज के इस बदलते समय में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी बन चुकी है, जो करीब हर घर में दस्तक दे चुकी है. खराब खानपान, भागदौड़ भरी जिंदगी व तनाव के बीच यह बीमारी तेजी से फैल रही है. लेकिन राजधानी दिल्ली के एक वकील ने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो और सही दिशा मिले तो इस बीमारी को कंट्रोल करना नामुमकिन नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट अमित शर्मा की कहानी लाखों डायबिटीज मरीजों के लिए प्रेरणा है. ईटीवी भारत से बातचीत में अमित शर्मा ने बताया कि एक समय ऐसा था जब उनका ब्लड शुगर लेवल 450-500 तक पहुंच चुका था. हालत इतनी खराब हो गई थी कि शरीर के अंग भी काम करना बंद करने लगे थे. आंखों के सामने धुंधलापन, याददाश्त कमजोर होना, हाथ-पैर सुन्न पड़ना, पैरों में सूजन, दिल में ब्लॉकेज व किडनी फेल होने की स्थिति ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे थे.
अमित बताते हैं कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज पिछले 5-7 साल से है. ये उनके परिवार में जेनेटिक भी है. उनके चाचा को डायबिटीज के कारण पैर तक गंवाना पड़ा था. लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी को और भी गंभीर बना लिया गलत लाइफस्टाइल व जंक फूड के कारण. अमित शर्मा ने कहा, ''मैं फूडी था, रोज पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसे, आलू टिक्की जैसे फास्ट फूड खाता था. इन्ही कारणों से मेरा वजन 118 किलो तक पहुंच गया.'' उन्होने आगे कहा कि स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उनका HbA1c लेवल 10 से ऊपर पहुंच गया. डॉक्टरों ने उन्हें इंसुलिन पर डाल दिया और कई महंगी दवाइयां दी गईं, लेकिन कोई खास फायदा नहीं दिखा. वे बताते हैं कि हजारों रुपये की दवाइयों के बावजूद उनका शुगर लेवल 250-300 से नीचे नहीं आ रहा था.
इस तरह जिंदगी ने लिया नया मोड़
अमित शर्मा ने अपने डॉक्टर और मेंटर डॉ. बीएन तिवारी की सलाह पर पूरी लाइफस्टाइल बदल दी. डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर जिंदगी बचानी है तो दौड़ना शुरू करो. पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ना उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन उसी दिन उनका शुगर लेवल 300 से गिरकर 170-180 पर आ गया. यही उनके बदलाव की शुरुआत थी. इसके बाद उन्होंने जो किया, वही उनकी इस बीमारी पर जीत का असली मंत्र है. सख्त अनुशासन का नतीजा चौंकाने वाला था. मात्र दो महीनों में वजन 118 किलो से घटकर 91-92 किलो हो गया. HbA1c 10 से गिरकर 5.1-5.5 तक पहुंच गया. आज अमित शर्मा का फास्टिंग शुगर 70-90 के बीच व खाने के बाद 150 से नीचे रहता है.
बिना दवा के डायबिटीज को कंट्रोल कर रहे अमित
अमित शर्मा ने ये भी स्पष्ट करते हैं कि दवाइयों को अचानक बंद करना खतरनाक हो सकता है. डॉक्टर की सलाह के बिना कभी दवा न छोड़ें. धीरे-धीरे लाइफस्टाइल बदलें और डॉक्टर की निगरानी में ही दवाएं कम करें. डायबिटीज सिर्फ दवा से नहीं, बल्कि अनुशासित जीवनशैली से कंट्रोल की जा सकती है.
अमित शर्मा अब रोजाना वॉक व रनिंग करते हैं और अपना लक्ष्य 75 किलो वजन तक पहुंचना रखते हैं. शर्मा अन्य मरीजों को सलाह देते हैं कि नियमित रूप से अपना शुगर लेवल चेक करें, ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करें और ये समझें कि कौन-सा खाना उनके शरीर पर क्या असर डाल रहा है. आज अमित शर्मा पूरी तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं. न सिर्फ अपने पेशे में सक्रिय हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन चुके हैं. अमित की कहानी बताती है कि डायबिटीज भले ही एक गंभीर बीमारी हो, लेकिन सही सोच, अनुशासन व डॉक्टर के मार्गदर्शन से इस पर काबू पाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: