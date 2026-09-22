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बंदूक के साये से वर्दी के सपने तक पहुंचा तुमापाल, कभी माओवाद का गढ़ रहा इलाका अब लिख रहा बदलाव की कहानी

तुमापाल स्थित सीमा सुरक्षा बल की 28वीं वाहिनी के कैंप में स्थानीय ग्रामीण युवक-युवतियों के लिए पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया. बीएसएफ अधिकारियों ने युवाओं को भर्ती प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, परीक्षा की तैयारी और सुरक्षा बलों में करियर के अवसरों की जानकारी दी.

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक का तुमापाल गांव कभी माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गिना जाता था. सुरक्षा बलों की मौजूदगी और बंदूक का नाम सुनकर जहां डर का माहौल बनता था, अब उसी इलाके में युवा पुलिस और सशस्त्र बलों में भर्ती की तैयारी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं.

इस कार्यक्रम की सबसे खास तस्वीर यह रही कि जिस इलाके में कभी सुरक्षा बलों की वर्दी को लेकर दूरी और डर का माहौल था, वहीं अब स्थानीय युवा उसी वर्दी को अपने भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं. युवाओं को बताया गया कि मेहनत और सही तैयारी के जरिए वे पुलिस, बीएसएफ और दूसरे सशस्त्र बलों में भर्ती होकर देश सेवा कर सकते हैं.

तुमापाल गांव में बच्चों, युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम है. ये सभी मेट्रिक के आसपास के बच्चे हैं. ये बच्चे पढ़ाई के बाद किस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, ये बता रहे हैं. कई बच्चे सिक्योरिटी फोर्स में आना चाहते हैं. हम बच्चों को सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि वे कहीं भी भर्ती के लिए जाते हैं तो पूरी तरह तैयार होकर जाएं. यह 6 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें सभी बच्चों को मेडिकल टेस्ट से लेकर भर्ती प्रक्रिया, योग्यता सभी की जानकारी दी जा रही है-अरुण देवगम, कमांडेंट, 28वीं वाहिनी

तुमापाल में आयोजित यह कार्यक्रम सिर्फ भर्ती की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह उस बदलाव की तस्वीर भी सामने लाता है, जिसमें माओवाद प्रभावित क्षेत्र के युवा अब शिक्षा, रोजगार और करियर को लेकर नए अवसर तलाश रहे हैं.

कभी जिस जमीन पर माओवाद का साया युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ता था, आज वहीं वर्दी पहनने का सपना नई उम्मीद बनकर उभर रहा है. तुमापाल की यह तस्वीर बताती है कि बदलाव सिर्फ सड़कों और इमारतों में नहीं, बल्कि लोगों की सोच और सपनों में भी दिखाई देने लगा है. माओवाद के साये से निकलकर, वर्दी के सपनों की ओर बढ़ता तुमापाल, बदलते बस्तर की नई तस्वीर पेश कर रहा है.