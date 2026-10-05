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मिशन 2027: क्या इमरान मसूद दिलाएंगे कांग्रेस को खोई हुई जमीन?

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस आलाकमान ने अपनी सांगठनिक बिसात बिछा दी है. पार्टी ने अजय राय की जगह आराधना मिश्रा मोना को यूपी कांग्रेस की कमान सौंपी है और उनके साथ सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में देवेंद्र निषाद और आलोक प्रसाद की नियुक्तियां साफ इशारा करती हैं कि कांग्रेस राज्य में ब्राह्मण-मुस्लिम-दलित-ओबीसी का एक नया सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार कर रही है. इस पूरे फेरबदल के केंद्र में इमरान मसूद हैं, जिनके सामने अब सिर्फ पश्चिमी यूपी नहीं, बल्कि मेरठ से लेकर पूर्वांचल तक संगठन खड़ा करने की चुनौती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मसूद खुद को एक क्षेत्रीय क्षत्रप से ऊपर उठाकर कांग्रेस के एक प्रांतीय रणनीतिकार के रूप में स्थापित कर पाएंगे?

तीन बड़ी चुनौती: इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने उन्हें एक बड़ा मंच दिया है. उन्हें तीन मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा. पहला पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन को मजबूत करना. दूसरा अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को कांग्रेस के संगठनात्मक नेटवर्क में बदलना. तीसरा सपा के साथ गठबंधन में कांग्रेस के लिए सम्मानजनक राजनीतिक हिस्सेदारी हासिल करना. इनमें से किसी एक मोर्चे पर सफलता पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि 2027 की लड़ाई में कांग्रेस के सामने सिर्फ चुनाव लड़ने का सवाल नहीं है. उसके सामने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को नए सिरे से स्थापित करने की चुनौती है और इस पूरी रणनीति में इमरान मसूद अब दर्शक नहीं हैं. वह खुद रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं.

देखिए पार्टी का फैसला है पार्टी जहां लगाएगी , मेरे हाथ में तो नहीं होता, मेरी कोशिश होती है बेस्ट देने की.- इमरान मसूद, कार्यकारी अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस

सहारनपुर से लखनऊ: सहारनपुर ने इमरान मसदू को सांसद बनाया, कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी दी. अब लखनऊ की राजनीति तय करेगी कि इमरान मसूद का प्रभाव सिर्फ सहारनपुर और पश्चिमी यूपी तक सीमित रहता है या वह प्रदेश कांग्रेस के भीतर एक व्यापक संगठनात्मक भूमिका में दिखाई देते हैं. यही 2027 से पहले इमरान मसूद की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा है और इस बार सवाल उनकी जीत-हार का नहीं, बल्कि उनके राजनीतिक प्रभाव के विस्तार का है.

यूपी कांग्रेस की नई टीम (Photo Credit: ETV Bharat)

असली इम्तिहान!: मेरठ से मुरादाबाद, बरेली से लखनऊ और अवध से पूर्वांचल तक कांग्रेस के संगठन में वह कितनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. व्यक्तिगत जनाधार और संगठनात्मक विस्तार दोनों अलग चीजें हैं. इमरान की नई राजनीतिक परीक्षा इसी अंतर को पाटने में होगी. कांग्रेस के नए प्रदेश संगठन को देखें तो इसमें एक साथ कई सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश दिखाई देती है. राजनीतिक विश्लेषण में इसे कांग्रेस की व्यापक सामाजिक पहुंच बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है. यहीं इमरान मसूद की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के सामने केवल मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की चुनौती नहीं है. उसे ऐसा सामाजिक और संगठनात्मक आधार तैयार करना है जिसमें मुस्लिम, दलित, पिछड़े, ब्राह्मण और दूसरे सामाजिक समूहों के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़े. इसलिए इमरान की जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम राजनीति तक सीमित रखना कांग्रेस के इस नए प्रयोग को छोटा कर देगा.



मसूद को मौका क्यों? (Photo Credit: ETV Bharat)



पद के पीछे क्या संदेश: इमरान मसूद की राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश रही है. सहारनपुर में उनकी मजबूत राजनीतिक पहचान और 2024 लोकसभा चुनाव में जीत ने उन्हें कांग्रेस के भीतर एक महत्वपूर्ण मुस्लिम चेहरे के तौर पर स्थापित किया. कांग्रेस ने अब उन्हें प्रदेश संगठन में आगे करके यह संदेश भी दिया है कि पार्टी पश्चिमी यूपी और अल्पसंख्यक राजनीति को अपनी 2027 की रणनीति में महत्वपूर्ण स्थान दे रही है लेकिन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलते ही उनके सामने एक नई चुनौती भी खड़ी हो गई है. अब उनसे सिर्फ सहारनपुर की राजनीति नहीं पूछी जाएगी.

सर्व समाज पर कांग्रेस की नजर! (Photo Credit: ETV Bharat)

संतुलन का ख्याल: सपा और कांग्रेस दोनों गठबंधन बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर दोनों की प्राथमिकताएं अलग हैं. अखिलेश यादव की ओर से सीट बंटवारे में 'विनिबिलिटी' यानी जीतने की क्षमता को आधार बनाए जाने की बात सामने आई है. वहीं कांग्रेस की तरफ से अधिक सीटों की अपेक्षा की चर्चाएं हैं. ऐसे में इमरान मसूद की नई जिम्मेदारी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है. एक तरफ उन्हें गठबंधन बचाने के लिए बातचीत करनी होगी. दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अधिक राजनीतिक स्पेस की मांग भी रखनी होगी. यानी उन्हें सहयोगी भी रहना है और कांग्रेस के हितों के लिए दबाव भी बनाना है.

बहुत कठिन है डगर यूपी की! (Photo Credit: ETV Bharat)

अगर भाजपा को चुनौती देनी है तो सीट बंटवारा समय रहते तय करना होगा. यदि नेतृत्व करना है तो बड़ा दिल रखना होगा.- इमरान मसूद, कार्यकारी अध्यक्ष यूपी कांग्रेस और सांसद (सितंबर 2026 में दिया गया बयान)

बेबाक बयानबाजी: इमरान मसूद की राजनीति में बेबाक बयानबाजी कोई नई बात नहीं है लेकिन अब उनकी हर टिप्पणी का राजनीतिक वजन बढ़ गया है. अखिलेश यादव पर टिप्पणी हो, सीट शेयरिंग का मुद्दा हो या मुस्लिम राजनीति को लेकर बयान अब उनके शब्द सीधे प्रदेश कांग्रेस की रणनीति से जोड़े जाएंगे. हाल ही के दिनों में वह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में संभावित भूमिका को लेकर भी मुखर रहे हैं और उनका तर्क रहा है कि अलग मुस्लिम राजनीतिक विकल्प विपक्षी वोटों को प्रभावित कर सकता है. इससे साफ है कि इमरान आने वाले चुनाव को केवल कांग्रेस बनाम भाजपा के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि विपक्षी खेमे के भीतर वोटों और राजनीतिक स्पेस के बंटवारे को भी महत्वपूर्ण मानते हैं.

इमरान मसूद, कार्यकारी अध्यक्ष, यूपी कांग्रेस (Photo Credit: ETV Bharat)





इमरान मसूद के सामने सबसे दिलचस्प चुनौती शायद भाजपा से ज्यादा विपक्षी राजनीति के भीतर की है. कांग्रेस को सपा से सीटें चाहिए. सपा को अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस की दावेदारी सीमित रखनी हो सकती है. दोनों को भाजपा के खिलाफ एकजुट रहना है और दोनों दल अपने-अपने संगठन और वोट आधार को भी कमजोर नहीं करना चाहते. इस समीकरण में इमरान मसूद की भूमिका किसी 'मध्यस्थ' से अधिक कांग्रेस के राजनीतिक हितों के प्रतिनिधि की होगी. नई प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने भी गठबंधन को प्राथमिकता बताया है, जबकि कांग्रेस संगठन चुनाव की तैयारी और बूथ स्तर तक मजबूती पर जोर दे रहा है. यानी कांग्रेस के भीतर भी संदेश साफ है, गठबंधन चाहिए, लेकिन संगठन की कीमत पर नहीं.

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