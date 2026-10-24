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'यूपी में 'रील' नहीं, 'रियल' लाइफ बनी CID'

सीएम योगी ने माफिया की सजा का जिक्र कर समझाया ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: न्याय में फॉरेंसिक विज्ञान की उपयोगिता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रिय टीवी सीरियल सीआईडी का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले लोग टेलीविजन पर देखते थे कि एक बाल या फिंगरप्रिंट के आधार पर अपराधी तक कैसे पहुंचा जाता है. जो अब सीआईडी की रील लाइफ यूपी में रियल लाइफ बन चुकी है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक जैसी तकनीकों के दौर में अपराधी कितना भी तकनीक का आवरण ओढ़ ले, उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक और विधिक क्षमता उसे खोज निकालेगी.



अब कानून का राज: मुख्यमंत्री शनिवार को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन टेक संगम 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि अब फॉरेंसिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक की मदद से ऐसी जांच वास्तविक जीवन में संभव हो रही है. न्याय मिलने में देरी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने एक माफिया के मामले का जिक्र किया. जिसने वर्ष 1980 में पहला अपराध किया था लेकिन साक्ष्यों के अभाव और डीएनए सैंपल नष्ट होने के कारण उसे वर्ष 2022 में, यानी 42 साल बाद सजा मिल सकी.





तकनीक का संचालन मानव विवेक से हो: एआई हमारे लिए मददगार हो सकता है, लेकिन उसे निर्णायक नहीं बनना चाहिए. तकनीक का संचालन मानव विवेक से होना चाहिए न कि मनुष्य तकनीक के विवेक पर निर्भर हो जाए. पूरी तरह एआई पर निर्भरता भविष्य में संकट बन सकती है. वैज्ञानिक साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच और आधुनिक तकनीक के समन्वय से अपराध अनुसंधान को प्रभावी बनाने के साथ न्याय मिलने में होने वाली देरी को भी कम किया जा सकेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्वांटम फॉरेंसिक्स और विधिक अनुपालन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लेक्सक्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया. इसके साथ ही उन्होंने कंसेंट मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया, अभेद्य परियोजना की आधारशिला रखी और एआई इन कंस्ट्रक्शन पुस्तक का विमोचन भी किया.



भू-माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर बना विश्वस्तरीय संस्थान: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए बताया कि करीब 100 एकड़ की जिस जमीन पर आज विश्वस्तरीय फॉरेंसिक संस्थान खड़ा है, उस पर कभी लखनऊ के एक बड़े भू-माफिया का कब्जा था. उस समय पुलिस भी इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी. वर्ष 2017 में पुलिस अधिकारियों से इसकी जानकारी मिलने के बाद जांच कराई गई और भू-माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. दूसरी एफआईआर दर्ज होते ही उसने आत्मसमर्पण कर जमीन छोड़ दी.



फोरेंसिक जांच जरूरी: मुख्यमंत्री ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत सात वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने पर विशेष जोर दिया गया है. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी 18 पुलिस रेंजों में फॉरेंसिक लैब विकसित की जा रही हैं. इनमें 12 लैब तैयार हो चुकी हैं, जबकि छह अन्य अंतिम चरण में हैं. इसके अतिरिक्त 150 से अधिक फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं, जिससे घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने और जांच को गति देने में मदद मिलेगी. उद्देश्य है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना मजबूत हो और न्यायालयों में मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी कम हो.

