'यूपी में 'रील' नहीं, 'रियल' लाइफ बनी CID'
सीएम योगी ने माफिया की सजा का जिक्र कर समझाया फॉरेंसिक साइंस का दम!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 3:33 PM IST
लखनऊ: न्याय में फॉरेंसिक विज्ञान की उपयोगिता को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रिय टीवी सीरियल सीआईडी का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले लोग टेलीविजन पर देखते थे कि एक बाल या फिंगरप्रिंट के आधार पर अपराधी तक कैसे पहुंचा जाता है. जो अब सीआईडी की रील लाइफ यूपी में रियल लाइफ बन चुकी है. उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीपफेक जैसी तकनीकों के दौर में अपराधी कितना भी तकनीक का आवरण ओढ़ ले, उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक और विधिक क्षमता उसे खोज निकालेगी.
एआई ने समाधान और संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इन संभावनाओं को और सशक्त करते हुए आज लखनऊ में TechSangam अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्वांटम फॉरेंसिक्स एवं विधिक अनुपालन पर आधारित LexQ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ एवं AI In Construction पुस्तक का विमोचन हुआ। साथ ही, फैकल्टी एक्सचेंज, जॉइंट सर्टिफिकेशन, रिसर्च एंड ग्लोबल एक्सपोजर को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न संस्थाओं के मध्य MoU का आदान-प्रदान भी हुआ। रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंप्लॉयमेंट, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए @UPGovt हर सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है। समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं एवं अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 24, 2026
अब कानून का राज: मुख्यमंत्री शनिवार को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (यूपीएसआईएफएस) में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन टेक संगम 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि अब फॉरेंसिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक की मदद से ऐसी जांच वास्तविक जीवन में संभव हो रही है. न्याय मिलने में देरी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने एक माफिया के मामले का जिक्र किया. जिसने वर्ष 1980 में पहला अपराध किया था लेकिन साक्ष्यों के अभाव और डीएनए सैंपल नष्ट होने के कारण उसे वर्ष 2022 में, यानी 42 साल बाद सजा मिल सकी.
उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान, 'नए भारत' में Rule of Law का एक बौद्धिक और वैज्ञानिक रक्षा कवच है... https://t.co/JyZwdmPNva— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 24, 2026
तकनीक का संचालन मानव विवेक से हो: एआई हमारे लिए मददगार हो सकता है, लेकिन उसे निर्णायक नहीं बनना चाहिए. तकनीक का संचालन मानव विवेक से होना चाहिए न कि मनुष्य तकनीक के विवेक पर निर्भर हो जाए. पूरी तरह एआई पर निर्भरता भविष्य में संकट बन सकती है. वैज्ञानिक साक्ष्यों, फॉरेंसिक जांच और आधुनिक तकनीक के समन्वय से अपराध अनुसंधान को प्रभावी बनाने के साथ न्याय मिलने में होने वाली देरी को भी कम किया जा सकेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्वांटम फॉरेंसिक्स और विधिक अनुपालन के क्षेत्र में कार्य करने वाले लेक्सक्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया. इसके साथ ही उन्होंने कंसेंट मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया, अभेद्य परियोजना की आधारशिला रखी और एआई इन कंस्ट्रक्शन पुस्तक का विमोचन भी किया.
लखनऊ, देश की पहली एआई सिटी बन रहा है। एसटीपीआई का विस्तार हो रहा है और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी निर्माण हो रहा है... https://t.co/QGFB2061dE— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 24, 2026
भू-माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर बना विश्वस्तरीय संस्थान: मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए बताया कि करीब 100 एकड़ की जिस जमीन पर आज विश्वस्तरीय फॉरेंसिक संस्थान खड़ा है, उस पर कभी लखनऊ के एक बड़े भू-माफिया का कब्जा था. उस समय पुलिस भी इस मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पा रही थी. वर्ष 2017 में पुलिस अधिकारियों से इसकी जानकारी मिलने के बाद जांच कराई गई और भू-माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. दूसरी एफआईआर दर्ज होते ही उसने आत्मसमर्पण कर जमीन छोड़ दी.
अब यूपी बीमार नहीं है। देश की टॉप-3 इकोनॉमी में यूपी की गिनती होती है... https://t.co/nT1HZFzU2U— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 24, 2026
फोरेंसिक जांच जरूरी: मुख्यमंत्री ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत सात वर्ष से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने पर विशेष जोर दिया गया है. इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी 18 पुलिस रेंजों में फॉरेंसिक लैब विकसित की जा रही हैं. इनमें 12 लैब तैयार हो चुकी हैं, जबकि छह अन्य अंतिम चरण में हैं. इसके अतिरिक्त 150 से अधिक फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं, जिससे घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने और जांच को गति देने में मदद मिलेगी. उद्देश्य है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना मजबूत हो और न्यायालयों में मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी कम हो.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने एक बार कहा था कि Data is the new oil... उत्तर प्रदेश को भारत के प्रमुख एआई और डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं... https://t.co/fBpW4wyMbm— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 24, 2026
2030 तक का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान दौर में डेटा और तकनीक विकास के प्रमुख आधार बन चुके हैं. उन्होंने डेटा को नया तेल (जिस तरह 20वीं सदी में कच्चा तेल अर्थव्यवस्था व व्यापार के लिए सबसे शक्तिशाली था, उसकी तरह 21वीं सदी में डेटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है) बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एआई और डेटा सेंटर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्रदेश में पांच गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करना है. इसके लिए पांच बड़े डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है. उन्होंने नोएडा में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित किए जाने का भी उल्लेख करते हुए कहा कि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और एआई जैसे क्षेत्रों में निवेश से प्रदेश की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी और नए अवसर पैदा होंगे.
भू-माफिया के सामने दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस लाचार थी... दूसरी एफआईआर होते ही कहने लगा कि बख्श दीजिए... https://t.co/30NLRxm2rR— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 24, 2026
अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण: इस अवसर पर यूपीएसआईएफएस के संस्थापक निदेशक डॉ. जी.के. गोस्वामी ने संस्थान की स्थापना और उपलब्धियों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त 2021 को संस्थान की आधारशिला रखी थी. संस्थान में डीएनए, साइबर और डिजिटल फॉरेंसिक्स सहित आधुनिक तकनीकी प्रयोगशालाएं विकसित की गई हैं. यहां एआई, रोबोटिक्स और अन्य उभरती तकनीकों के माध्यम से अपराध अनुसंधान को मजबूत करने पर काम किया जा रहा है. डॉ. गोस्वामी ने बताया कि संस्थान अब तक पुलिस, रक्षा बलों और प्रशासन से जुड़े पांच हजार से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दे चुका है. पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सम्मेलन में साइबर बुलिंग और डिजिटल एविडेंस जैसे विषयों पर हो रहे विमर्श का उल्लेख किया.
राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ हुआ एमओयू: टेक संगम 2026 के दौरान शिक्षा, तकनीक, फॉरेंसिक विज्ञान एवं कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियानापोलिस (अमेरिका), जीवाजी यूनिवर्सिटी (ग्वालियर, मध्य प्रदेश), सैन्स इंस्टीट्यूट (अमेरिका), उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन (लखनऊ), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (नई दिल्ली), डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज (नई दिल्ली), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (नई दिल्ली), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक, नई दिल्ली) शामिल हैं.
यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियानापोलिस, अमेरिका की प्रेसिडेंट प्रो. तनुजा सिंह ने सम्मेलन में उत्तर प्रदेश में एआई और साइबर तकनीक के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इन क्षेत्रों में केवल भारत ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता विकसित कर रहा है. प्रदेश के छात्र देश के भविष्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
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