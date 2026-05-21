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लाल आतंक से विकास की ओर बढ़ता बीजापुर का दारेली, 40 वर्षों बाद गांव पहुंचा प्रशासन, पहली बार हुआ जनगणना कार्य

वर्ष 2011 की जनगणना के दौरान भी दारेली गांव माओवाद के प्रभाव के कारण अछूता रह गया था. उस समय सुरक्षा कारणों से यहां सरकारी टीमों का पहुंचना संभव नहीं हो पाया था. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और प्रशासनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी पहल के तहत दारेली गांव में प्रशासन की उपस्थिति ने एक नई उम्मीद जगा दी है.

बीजापुर: बीजापुर जिले का दारेली गांव, जो कभी नक्सलवाद और भय के साये में घिरा हुआ था, अब विकास और मुख्यधारा से जुड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है. लगभग चार दशकों तक जहां प्रशासनिक पहुंच न के बराबर रही और सरकारी योजनाएं कागजों तक सीमित थीं, वहीं अब यह गांव बदलाव की नई कहानी लिख रहा है. पहली बार प्रशासनिक अमला गांव तक पहुंचा और जनगणना का कार्य संपन्न कराया गया, जो ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण साबित हुआ.

कलेक्टर विश्वदीप, जिला पंचायत सीईओ नम्रता चौबे, जनगणना प्रभारी अधिकारी मुकेश देवांगन औरउसूर एसडीएम भूपेन्द्र गावरे ने संयुक्त रूप से दारेली गांव का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना. वर्षों से शासन-प्रशासन से दूर रहे ग्रामीणों ने अधिकारियों का गर्मजोशी से स्वागत किया. यह दृश्य न केवल प्रशासन के लिए, बल्कि ग्रामीणों के लिए भी बेहद भावुक करने वाला था.

जीवन में पहली बार इतने वरिष्ठ अधिकारियों को अपने गांव में देखा है. उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था-ग्रामीण बुजुर्ग

दारेली में पहली बार हुई जनगणना

प्रशासन के इस कदम ने ग्रामीणों के मन में विश्वास की नई किरण जगाई है कि अब उनकी समस्याएं भी सुनी जाएंगी और उनका समाधान होगा.दौरे के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य जनगणना का रहा. दारेली गांव में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे गांव की वास्तविक स्थिति, जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों का रिकॉर्ड तैयार हो सकेगा. यह न केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायक होगा, बल्कि गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

गांव वालों से योजनाओं की सुविधा की जानकारी लेते अधिकारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

गांव में जल्द लगेंगे विभागों के शिविर

कलेक्टर विश्वदीप ने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उनके दस्तावेजों की स्थिति की जानकारी ली. इस दौरान पाया गया कि कई ग्रामीणों के पास जमीन के पट्टे, आधार कार्ड, बैंक खाते और राशन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज अधूरे हैं. इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांव में विशेष शिविर आयोजित कर सभी पात्र लोगों का शत-प्रतिशत दस्तावेजीकरण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को शासन की योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा.

किसान ने बताई परेशानी, कलेक्टर ने दिया समाधान का आश्वासन

दौरे के दौरान एक मार्मिक घटना भी सामने आई, जिसने प्रशासन की संवेदनशीलता को उजागर किया. एक किसान ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि उसके पिता के निधन के बाद भी उसकी जमीन का नामांतरण अब तक नहीं हो पाया है. यह सुनकर कलेक्टर ने तुरंत अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए और स्वयं इस प्रक्रिया की निगरानी करने की बात कही. प्रशासन की इस तत्परता और संवेदनशीलता को देखकर किसान भावुक हो गया और उसने कलेक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया.

बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने के निर्देश

कलेक्टर विश्वदीप ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन योजना, पेंशन योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पात्र व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे. इसके अलावा ग्राम पंचायत दारेली के सभी बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए.

भय और असुरक्षा की जगह उम्मीद और विश्वास

इस दौरे का प्रभाव गांव के वातावरण में स्पष्ट रूप से देखा गया. जहां पहले भय और असुरक्षा का माहौल था, वहां अब उम्मीद और विश्वास की भावना विकसित हो रही है. ग्रामीणों ने प्रशासन के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें लगने लगा है कि वे भी देश के विकास का हिस्सा हैं और उनकी समस्याएं भी महत्वपूर्ण हैं.

दारेली गांव की यह पहल न केवल एक प्रशासनिक सफलता है, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक है कि यदि दृढ़ इच्छाशक्ति और सही रणनीति के साथ प्रयास किए जाएं, तो सबसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी बदलाव संभव है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस तरह के प्रयास न केवल विकास को गति देंगे, बल्कि वहां के लोगों के मन से भय को दूर कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने में भी मदद करेंगे.