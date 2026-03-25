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नक्सली 'खौफ' से 'विकास' तक: रानीबोदली में बदली तस्वीर, अब शांति और प्रगति की नई पहचान

गांव की सरपंच के पति मिच्चा रमेश बताते हैं कि गांव में अब शांति का माहौल है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. प्रशासन और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों से गांव में विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बना है, जिससे ग्रामीणों का जीवन सामान्य हो सका है.

बीजापुर से 47 किलोमीटर दूर बसा रानीबोदली गांव अब बदल रहा है. यहां के ग्रामीण सुरेश कोसा बताते हैं कि रानीबोदली गांव में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है और लोगों के जीवन में स्थिरता लौटती नजर आ रही है. वर्तमान में रानीबोदली गांव में हालात काफी बदल चुके हैं. यहां अब सड़क, पेयजल, स्कूल और आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं.

बीजापुर: कभी नक्सली हिंसा की भयावह छाया में जीने वाला रानीबोदली गांव आज बदलाव की नई मिसाल बनकर उभर रहा है. जहां एक समय गोलियों और धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं अब विकास, शांति और उम्मीद की आवाज सुनाई दे रही है. 15 मार्च 2007 को यहां नक्सली हमले में 55 जवान शहीद हुए थे.

अभी पहले जैसा माहौल नहीं है, पहले डर रहता था. अभी डर नहीं है. कैंप खुलने से अब डर खत्म हो गया है. पहले भी कैंप थे, लेकिन काफी कम थे- नागैय आत्राम, रिटायर्ड भृत्य, रानीबोदली

31 मार्च तक ‘नक्सल मुक्त बस्तर

बस्तर क्षेत्र भी अब नक्सलवाद से मुक्ति की ओर तेजी से अग्रसर है. 31 मार्च तक ‘नक्सलमुक्त बस्तर’ की परिकल्पना साकार होती दिखाई दे रही है. रानीबोदली जैसे गांवों में आए बदलाव इस दिशा में सकारात्मक संकेत दे रहे हैं. हालांकि, इस सकारात्मक बदलाव के बीच अतीत की कड़वी यादें आज भी ग्रामीणों के दिलों में जिंदा हैं.

रानीबोदली नक्सली घटना में 55 जवान शहीद

15 मार्च 2007 की वह भयावह रात आज भी बस्तर के इतिहास का काला अध्याय मानी जाती है. सलवा जुडूम के दौर में नक्सलियों द्वारा किए गए इस हमले में 55 जवान शहीद हो गए थे. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था.

ग्रामीणों ने बताया कि उस रात करीब 2 बजे सैकड़ों नक्सलियों ने गांव को चारों ओर से घेर लिया था. इसके बाद सीएफ कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग और विस्फोट किए गए. अचानक हुए इस हमले में जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. नक्सलियों ने बैरकों को घेरकर जवानों को अंदर ही बंद कर आग के हवाले कर दिया था, जिससे कई जवान जिंदा जल गए. इस हमले में 55 जवान शहीद हुए और नक्सली भारी मात्रा में हथियार लूटकर फरार हो गए.

रात 2 बजे से 5 बजे तक लगातार होती रही फायरिंग

घटना के प्रत्यक्षदर्शी रिटायर्ड भृत्य नागैय आत्राम भावुक होकर कहते हैं कि 15 मार्च 2007 की रात पूरा गांव गोलियों और बमों की आवाज से कांप उठा था. कैंप में दो बड़े बड़े कमरे थे. एक कमरे में आश्रम के 50 बच्चे थे, एक कमरे में पुलिस जवान थे. कैंप के चारों तरफ कोई तार नहीं था. बाउंड्री के नाम पर 1 फीट की दीवार थी. कोई भी आसानी से कैंप में घुस सकता था. रात 2 बजे ब्लास्ट की आवाज आने लगी. चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी. सुबह 5 बजे तक लगातार फायरिंग हुई. नक्सलियों ने अचानक से हमला कर दिया.

जवानों की चीखें आज भी याद आती हैं. एक जवान मेरे घर में आकर छिप गया था, जिसे मैंने बचाया- नागैय आत्राम

नक्सली घटना में मारे गए दो दामाद

वहीं गांव की बुजुर्ग आत्रम लक्ष्मी के लिए यह घटना निजी त्रासदी बन गई. उनके परिवार के सदस्य इस हमले में शहीद हुए थे. हर साल 15 मार्च को घर में शोक का माहौल होता है. वह कहती हैं, ''उस दिन को याद करते ही दिल भर आता है.''

रानीबोदली घटना में दो दामाद खत्म हो गए. गांव के चार लोग रानीबोदली नक्सली घटना में मारे गए- आत्रम लक्ष्मी, स्थानीय महिला,रानीबोदली

शांति की राह में रानीबोदली

आज रानीबोदली गांव ने उस दर्दनाक अतीत से उबरते हुए विकास और शांति की राह पकड़ ली है. जहां कभी डर का साया था, वहां अब बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की भागीदारी और ग्रामीणों की खुशहाली दिखाई देती है.

यह बदलाव न केवल प्रशासन और सुरक्षा बलों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि ग्रामीणों के साहस और धैर्य की भी कहानी है. रानीबोदली की यह बदली तस्वीर बस्तर के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है, जो यह दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद विकास और शांति की राह संभव है.